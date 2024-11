TZB-info / Voda, kanalizace / Bazény / Úspory při rekonstrukci bazénu v Táboře

Úspory při rekonstrukci bazénu v Táboře

Původní vana bazénu neměla žádnou hydroizolaci a obklady byly nalepené přímo do cementové vrstvy. S rekonstrukcí se naplánovaly úspory. Zpětné získávání tepla z odpadních vod, filtrace šetřící vodu, fotovoltaická elektrárna a baterie.

O rekonstrukci bazénu v Táboře

Stavbaři ze společností Metrostav DIZ a Památky Tábor dokončují druhou etapu rekonstrukce plaveckého stadionu v Táboře. Bazén o délce 25 metrů se každým dnem posouvá do „čisté“ fáze, staveniště již ovládli obkladači, sádrokartonáři a další dokončovací profese. Přestože se i v náročném prostředí jedné velké místnosti daří koordinovat velké množství interiérových prací, stavba má zpoždění. Kvůli nekvalitnímu provedení původní bazénové vany z přelomu 70.–80. let bylo nutné posunout termín dokončení z poloviny října na začátek prosince.

Stávající projekt navazuje na první etapu, která proběhla v letech 2018–2019. Stavbaři Metrostavu tehdy zrekonstruovali dětský plavecký bazén, sprchy, část šaten a vestibulu a také technologické zázemí. Dále vybudovali ve formě nástavby horní wellness se saunovým světem a velkou terasou nabízející výhled na přilehlý rybník Jordán.

Druhá etapa se týká pouze plavecké „pětadvacítky“. Protože výsledek musí splňovat závodní podmínky, plavecké dráhy je třeba rozměřit s přesností na milimetry. Původní bazén byl vybudován v roce 1982. Málokdo ví, že v rámci Jihočeského kraje má dvojče v Písku, které bylo vybudováno podle stejného projektu a které je v provozu dodnes.

Investorem rekonstrukce a dostavby plaveckého stadionu v Táboře jsou Tělovýchovná zařízení města Tábora. Zhotoviteli stavby jsou společnosti Metrostav DIZ a její místní partner Památky Tábor. Celková investice dosahuje 49,6 mil Kč bez DPH a významnou část, ve výši 32,3 mil Kč, pomůže uhradit dotace na „standardizovanou infrastruktur“ od Národní sportovní agentury.

„Při bouracích pracích jsme zjistili, že původní vana neměla žádnou hydroizolaci a obklady byly nalepené přímo do cementové vrstvy! To mělo několik nepříjemných důsledků. Za provozu se hodně vody ztrácelo a to se projevilo na nahromaděné vlhkosti v podkladních betonových deskách. Vana byla zároveň dost křivě uložená. Než jsme tedy mohli začít s novou skladbou, museli jsme nechat podklad náležitě vyschnout. Vanu jsme pak zarovnali pomocí betonového nástřiku, jaký se používá například při zajišťování tunelů či svahů,“ sdělil vedoucí projektu Michal Hryzák ze společnosti Metrostav DIZ.

Úspora první: až 30 m3 vody/den

Zatímco z původního bazénu se voda ztrácela, ten nový bude naopak vynikat minimálními nároky na dopouštění.

„Plavecké bazény mají podobnou filtraci, jakou znáte z těch zahradních, jen okruh není tak docela uzavřený. S ohledem na množství návštěvníků a objem bazénu je nutné pravidelně část vody nahrazovat dopouštěním. Zde však budou fungovat jako druhý stupeň recyklace speciální přepadové plastové nádrže, které umožní denně vrátit zpět do filtračního okruhu až 25–30 m3 této odpadní vody. Táborský bazén bude teprve šestým v ČR, který bude vybavený touto unikátní technologií,“ říká Michal Hryzák.

Bazénové provozy jsou energeticky velmi náročné a tím mají, kromě vysokých provozních nákladů, i značnou „uhlíkovou stopu“. V rámci jednotlivých etap investor (Město Tábor a jeho dceřiná společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.) klade důraz na ekonomiku provozu a hospodaření s energiemi. V tomto ohledu má táborský bazén v ČR několik významných a inovativních řešení:

Úspora druhá: zpětné získávání tepla z odpadních vod

Již v rámci první etapy rekonstrukce (2018–19) bylo instalováno zpětné získávání tepla z odpadních vod. Tedy voda odcházející do kanalizace předává teplo studené „surové“ vodě na vstupu do areálu.

Centrální rekuperace tepla z odpadní vody AKIRETHERM® Rekuperační výměník AKIRETHERM® dokáže odebrat teplo z teplé odpadní vody rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a provozoven a využít ho k předehřevu studené vody. Zdroj tepla pouze dohřeje předehřátou vodu.

Rekuperace AKIRETHERM® pracuje s účinností až 80 %. U rodinného domu, kde až 60 % nákladů na energii ohřev vody, potom se díky AKIRETHERM® vrátí téměř 1/2.

Rekuperační výměník AKIRETHERM® pracuje pouze s šedou odpadní vodou. To je voda z praček, myček, sprch, van a umyvadel. Instalace tohoto zařízení je proto vhodná především u novostaveb a rekonstrukcí objektů, kde je třeba oddělit šedé odpadní vody a vody splaškové (toalety). I z tohoto důvodu jsou objekty s bazény, prádelny apod. ideálním provozem pro rekuperaci tepla z odpadní vody.

Přečtěte si také Centrální rekuperace tepla z odpadní vody AKIRETHERM® Přečíst článek

Úspora třetí: FVE a bateriové úložiště

V roce 2021 byla na střechu plaveckého bazénu instalována fotovoltaická elektrárna (FVE) 51 kWp včetně bateriového úložiště. Toto bylo v roce 2024 rozšířeno společně se stadionem o další FVE 224 kWp. V letních měsících je tedy provoz plaveckého bazénu a sportovní haly Mír ze značné části, až 80 %, provozován z obnovitelných zdrojů energie.

Skupina Metrostav se v posledních letech stává specialistou na venkovní i kryté bazény. V nedávné době je stavěla či rekonstruovala v Brně, Jihlavě, České Lípě, Znojmě, Kyjově, ale i v nedaleké Třeboni.