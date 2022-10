S.A.W.E.R. získal ocenění za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN

Technologie S.A.W.E.R. dokáže získat ze vzduchu vodu pro lidskou spotřebu nebo zavlažování rostlin, a to i v extrémně suchém a horkém klimatu. Energii pro svůj provoz získává ze slunečního záření prostřednictvím fotovoltaických kolektorů. Díky bateriovému úložišti navíc může dále pracovat, i když slunce nesvítí. Zařízení je proto vhodné například pro využití humanitárními organizacemi nebo armádními složkami v odlehlých oblastech bez připojení na vodárenskou nebo energetickou infrastrukturu. Denně v poušti vyrobí od stovek litrů po jednotky krychlových metrů vody. Má tak potenciál doplnit její přírodní zdroje, případně je zastoupit v místech, kde vůbec nejsou. Pokud je navíc S.A.W.E.R. připojený na elektrickou síť, jeho produkce vody je oproti provozu v autonomním režimu zhruba dvojnásobná a ve srovnání s běžnými čistě kondenzačními jednotkami dokonce osmkrát vyšší.

V letošním ročníku Cen SDGs, které od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti, zaujal S.A.W.E.R. nejen jako technologická inovace. Soutěž klade důraz na propagaci a naplňování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů neboli SDG, ve zkratce z anglického „Sustainable Development Goals“. V kategorii Inovace, technologie a energie proto byla hodnocena nejen technická vyspělost soutěžních projektů, ale i jejich šetrnost k přírodě a celkový přínos pro udržitelný rozvoj naší planety a kvalitu života lidí.

„Je to příjemná odměna za naši tvrdou práci a velmi významné ocenění, kterého si opravdu vážíme a děkujeme za ně. Je to další důkaz, že i malé výzkumné centrum v České republice umí vytvořit špičkovou technologii, která může být přínosem celému světu,“ říká vedoucí výzkumného týmu docent Tomáš Matuška. Jeho slova potvrzuje také ocenění pro nejlepší inovaci, které letos v březnu S.A.W.E.R. získal v tvrdé konkurenci několika tisíc exponátů na světové výstavě EXPO ve Spojených arabských emirátech.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

je samostatným výzkumným ústavem ČVUT v Praze a národním centrem kompetence v oblasti šetrných budov. Posláním centra je přenos inovací z výzkumu zejména do průmyslových aplikací, jeho naplnění zajišťuje zkušený mezioborový tým s více než 200 spolupracovníků. Hlavními doménami výzkumu jsou udržitelná výstavba, energetika, vnitřní prostředí budov, materiály pro šetrné budovy, a inteligentní systémy monitorování a řízení. Více informací o řešených projektech a referencích jsou k dispozici na www.uceeb.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze

patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 250 akreditovaných studijních programů a z toho přes 100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2 642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/