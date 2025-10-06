Ohřívače vody a akumulační nádrže – vhodné produkty pro optimalizaci vytápění a ohřevu TV
V dnešní době vysokých cen energií je klíčové optimalizovat spotřebu a hledat úsporná řešení. Produkty pro vytápění od TRIVEN vám pomohou snížit náklady, zvýšit účinnost a efektivně využívat dostupné zdroje tepla. Zvýšení efektivity vytápění a ohřevu TUV je možné dosáhnout použitím energeticky úsporných akumulačních nádrží, ohřívačů vody nebo jejich kombinace ve formě topných věží. Více v tomto článku.
1. Ohřívače vody s 1 nebo 2 spirálami
Ohřívač vody je zásobník, který zajistí dostatek teplé užitkové vody (TUV) pro celou rodinu. Nabízíme kvalitní ohřívače o objemu 200 až 500 litrů, které jsou vhodné pro napojení na kotel, tepelné čerpadlo, solární systém nebo elektrické topné těleso napájené např. z fotovoltaiky.
Díky odolné smaltované úpravě a kvalitní izolaci získáte jistotu spolehlivého provozu, úspory energie a dlouhé životnosti. Nádrže jsou v energetických třídách A i B.
Jak vybrat vhodný ohřívač vody?
Obecně platí, že na jednoho člena domácnosti počítáme zhruba 50 litrů TUV. Klíčovým faktorem je ale způsob využívání sprcha/vana a také teplota, na jakou jsme schopni ohřívač ohřát. V případě denního využívání vany může narůst spotřeba na osobu až na 120 l vody denně.
- Podle velikosti domácnosti
- 200 l – pro menší domácnosti či byty (2–3 osoby).
- 300 l – ideální pro rodinu se 3–4 členy.
- 400 l – pohodlné řešení pro větší rodinu (4–5 osob).
- 500 l – dostatek vody i pro vícečlennou rodinu nebo domácnost s vyšší spotřebou.
- Podle zdroje tepla
- Kotel nebo tepelné čerpadlo – TUV je ohřívaná teplovodním výměníkem v nádrži. V případě plynového kotle nebo kotle na tuhá paliva můžeme volit menší objem ale topit na vyšší teplotu. Tepelná čerpadla nemají rády ohřívaní vody na příliš vysokou teplotu, je proto lepší volit vyšší objem nádrže.
- Solární systém – ekologické a úsporné řešení, ideální při kombinaci s akumulační nádrží a doplnění elektrického topného tělesa do nádrže.
- Fotovoltaika – ohřev přes topné těleso vám pomůže maximálně využít vlastní vyrobenou elektřinu.
- Podle počtu zdrojů tepla
- Ohřívač s 1 spirálou (s 1 výměníkem) – vhodný pro napojení ohřevu z jednoho zdroje (topného okruhu).
- Ohřívač se 2 spirálami (s 2 výměníky) – vhodný pro napojení z vícero topných okruhů, například kombinace tepelného čerpadla a solárního systému.
- Ohřívač dovybavený topným tělesem – zajistí ohřev z přebytků elektřiny z FVE, případně dohřátí TUV na požadovanou teplotu, pokud není v provozu topný okruh.
2. Akumulační nádrže
Mnoho lidí si myslí, že stačí pořídit tepelné čerpadlo (TČ) a fotovoltaiku (FVE). Brzy ale narazí na problém: FVE vyrábí nejvíce přes den, kdy je potřeba tepla nízká. Ohřevu vody je naopak nejvíce potřeba ráno a večer, kdy FVE nevyrábí. Bez akumulační nádrže přebytky z FVE zbytečně odtékají do sítě a TČ pak v noci topí za drahou elektřinu.
A právě tímto nepostradatelným prostředníkem je akumulační nádrž. Funguje jako tepelná baterie: přes den do ní TČ za pomoci levné elektřiny z FVE „uloží“ teplo v podobě ohřáté vody, a vy ho pak pohodlně čerpáte večer a v noci. Tím se maximalizuje využití vlastní energie a minimalizuje se drahý nákup ze sítě.
Jak vybrat vhodnou akumulační nádrž?
Výběr správného objemu je naprosto zásadní. Obecné pravidlo říká 50 až 70 litrů na každý 1 kW výkonu tepelného čerpadla. Pro systémy s fotovoltaikou ale platí: větší je lepší. Větší objem znamená větší „tepelnou baterii“, která dokáže pojmout veškerou přebytečnou energii z FVE během slunečného dne. Tím zajistí delší provoz domu bez nutnosti častého spínání TČ a maximalizuje vaše úspory.
Výkon TČ a FVE – správný návrh pro efektivní vytápění
Výkon tepelného čerpadla (TČ) a fotovoltaické elektrárny (FVE) je nutné navrhnout s ohledem na potřeby domu a stanovené cíle využití energie. Klíčovými faktory jsou zejména celková tepelná ztráta objektu, zvolený způsob vytápění a v neposlední řadě i očekávaná spotřeba teplé užitkové vody (TUV).
Tepelné čerpadlo musí mít dostatečný výkon, aby spolehlivě pokrylo veškeré tepelné nároky domu a zároveň dokázalo „nabít“ akumulační nádrž i v chladnějších dnech. Fotovoltaická elektrárna by měla být navržena tak, aby pokryla nejen běžnou denní spotřebu, ale vytvořila i dostatek přebytků k uložení do akumulační nádrže. Správně zvolená nádrž pak umožní maximálně využít potenciál obou těchto technologií.
Akumulační nádrže se vyrábějí v širokém spektru velikostí a provedení. Jejich volba se řídí především výkonem hlavního zdroje tepla a počtem topných okruhů.
- Výkon topného zdroje určuje potřebný objem nádrže.
- Počet topných okruhů či zdrojů tepla zase ovlivňuje, zda je nutné vybavit nádrž výměníky nebo elektrickými topnými tělesy.
Jak takový systém funguje v praxi
Představte si akumulační nádrž jako „dirigenta“, který chytře řídí celý systém podle aktuálních podmínek:
- Letní slunečný den – akumulační nádrž a ohřívač vody jako baterie na teplo
FVE vyrábí elektřinu naplno. Regulace přesměruje přebytky do tepelného čerpadla, které ohřívá vodu v akumulační nádrži a v ohřívači na vyšší teplotu. Bezplatná solární energie se tak uloží pro večerní spotřebu, například na sprchování.
- Zimní slunečný den – inteligentní předtápění
I v zimě dokáže fotovoltaika za příznivých podmínek vyrobit během několika hodin dostatek energie. Řídicí systém to vyhodnotí a spustí tepelné čerpadlo ve vhodný okamžik, aby předtopilo akumulační nádrž i ohřívač vody. Dům pak čerpá teplo z této zásoby po zbytek odpoledne a večer, což snižuje potřebu drahého nočního provozu a nákupu energie ze sítě.
3. Topné věže
Topné věže představují moderní zařízení typu 2 v 1, které spojuje funkce vyrovnávací akumulační nádrže a zásobníku teplé užitkové vody. V praxi to znamená, že jediný systém dokáže akumulovat teplo z různých zdrojů (např. tepelného čerpadla, kotle nebo solárního systému) a zároveň připravovat teplou vodu pro domácí potřeby. Díky tomu eliminuje potřebu mít samostatné akumulační nádrže a samostatný ohřívač vody – ušetříte tak místo, snížíte možnosti tepelných ztrát a zjednodušíte montáž.
Topné věže jsou navíc navržené s různými variantami provedení – standardní modely i hygienické verze s nerezovým výměníkem pro ohřev TUV. Volba kapacity (poměr objemu akumulační části a objemu zásobníku teplé vody) se řídí velikostí domácnosti a spotřebou teplé vody. Všestrannost zapojení zařízení umožňuje využití externích zdrojů tepla i dodatečného elektrického topného tělesa, pokud je potřeba.
Díky tomuto konstrukčnímu propojení akumulace a ohřevu teplé vody je topná věž efektivním řešením pro úsporu energie, minimalizaci tepelných ztrát a optimalizaci provozních nákladů – zejména v domácnostech, které vyžadují flexibilní a prostorově úsporné řešení vytápění s komfortní přípravou teplé vody.
4. Shrnutí
Správně zvolený ohřívač vody a akumulační nádrž vám zajistí komfort, úsporu a jistotu, že budete mít vždy dostatek teplé vody a budete efektivně akumulovat energii pro vytápění, aniž byste byli nuceni řešit, kdy běží zdroje tepla. Stačí vybrat správnou velikost podle počtu osob a přizpůsobit zdroji tepla, který využíváte. V případě nedostatku prostoru pro instalaci samostatných zařízení je pro vás vhodným řešením topná věž.
Proč si vybrat TRIVEN?
Společnost TRIVEN s.r.o. nabízí široké spektrum akumulačních nádrží, ohřívačů vody a topných těles. Nabízíme rychlé doručení a ověřenou kvalitu díky dlouholetým zkušenostem.
- Prodlužená záruka 5 let na nádrže.
- Rychlé dodání – u skladových položek dodání do 2 dnů.
- Ověřená kvalita – dlouhá životnost díky smaltovanému povrchu a kvalitní izolaci.
- Poradenství – rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného objemu i zapojením.
Klíčovými hodnotami jsou pro nás spokojený zákazník, otevřená komunikace a férový přístup.
TRIVEN s.r.o. se specializuje na nabídku energeticky úsporných a efektivních řešení pro domácnosti a průmysl, zejména v oblasti akumulačních nádrží, ohřívačů vody a topných těles kompatibilních s tepelnými čerpadly, solárními systémy i fotovoltaikou.