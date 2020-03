TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Kvalitnější voda pro centrální část Česka díky nové filtraci na Želivce

Kvalitnější voda pro centrální část Česka díky nové filtraci na Želivce

Sdružení pod vedením stavební společnosti Metrostav je za polovinou Modernizace úpravny vody Želivka. Miliardová investice zlepší chuť a kvalitu pitné vody pro více než 1,3 milionů obyvatel Prahy, středních Čech a části Vysočiny.

V nově budované hale budou filtry s granulovaným aktivním uhlím (GAU). Tato technologie, založená na pohlcování škodlivin, se využívá po celé Evropě k odstranění pesticidů, léčiv a dalších nežádoucích látek, s nimiž si tradiční písková filtrace neporadí. Pro Metrostav je zakázka specifická tím, že výstavba nádrže Švihov z 60. let je spojena se samotným vznikem této stavební společnosti.

„Z dosavadního průběhu výstavby bych vyzdvihl částečnou odstávku úpravny v druhé části loňského roku, během níž jsme museli přizpůsobit řadu původních objektů na napojení nové haly – demontovat původní technologie a přestavět provozní čerpací stanici, komoru hradidel i obtokový kanál ozonizace, přeložit některá potrubní vedení. V hale pískové filtrace F2 jsme vytvořili vstup do železobetonového kolektoru a také jsme vybudovali nátokový objekt pomocí štoly, která podchází stávající podzemní potrubí a kolektor. Ražba byla velmi náročná, protože horninové prostředí neodpovídalo předpokladům. O to víc mě těší, že jsme tuto nejnáročnější část projektu zvládli úspěšně a v souladu s harmonogramem,“ říká Petr Brož z Metrostavu, který vede realizační tým.

Hala pro filtraci GAU s rozlohou 5 000 m2, výškou 14 m a částečným podsklepením ve finální podobě na první pohled zaujme fasádou ozdobenou výraznou zelenomodrou stuhou s motivem vln. Ještě pozoruhodnější však bude interiér se zařízením připomínajícím soustavu krytých bazénů. Uvnitř haly bude 16 filtrů ve 4 vanách s celkovou plochou 1 604 m2 a výškou náplně granulovaného aktivního uhlí 1,7 m. Vany dohromady pojmou kolem 2,7 tisíce m3 aktivního uhlí. Zajímavostí stavby je litinové potrubí s impozantním průměrem 1,6 m.

Úpravna vody Želivka až dosud využívala k čištění vody pískovou filtraci a ozonizaci. Díky aktuální investici na tyto procesy naváže filtrace prostřednictvím aktivního uhlí. Tím se ještě zlepší kvalita pitné vody včetně chuťových parametrů. Projekt počítá i s nárůstem počtu zásobovaných obyvatel a reaguje na rizika spojená s důsledky klimatických změn. Sníží bezpečnostní rizika v běžném provozu i při zhoršení kvality surové vody při tzv. jarním oživení spojeným s množením řas.

Stavbu vodní nádrže Švihov zahájil v 60. letech podnik Vodní stavby a v 70. letech ji dokončila již společnost Metrostav, která byla z podniku vyčleněna. Následně se průběžně podílela na rozšiřování a modernizaci úpravny. Aktuální projekt je tedy pro firmu návratem „na místo činu“ a několik stávajících zaměstnanců tuto skutečnost může potvrdit dokonce osobně. „Zhruba před 35 lety jsem se jako stavební mistr podílel na třetí etapě výstavby, při níž se mimo jiné budovala hala pískové filtrace F2, ozonizace a další objekty. Nyní mám zvláštní pocity. Stavíme technicky podobnou halu, ale technologie jsou úplně někde jinde,“ říká pamětník Karel Lejček z Metrostavu, který v současném výrobním týmu zastává pozici technika bezpečnosti práce.

Společnost ÚV Želivka, která sdružuje stavební firmy Metrostav a.s., SMP CZ, a.s. a GEOSAN GROUP a.s., zahájila Modernizaci úpravny vody Želivka v říjnu 2018. Stavba by měla být hotová do konce roku 2020. Systém filtrace pomocí aktivního uhlí by měl být uveden do zkušebního provozu v roce 2021 a do ostrého provozu v roce 2022.

Společnost Metrostav v současnosti realizuje několik vodních staveb, a částečně se tak vrací ke svým kořenům. Mezi nejvýznamnější projekty patří dodávka obřích vrat pro plavební komory vodního díla Gabčíkovo, modernizace lodního výtahu na orlické přehradě či rekonstrukce plavební komory Hořín na Mělnicku.