Nový ultrazvukový vodoměr z řady flowIQ – přesnost a spolehlivost v moderním provedení
Kamstrup A/S doplňuje produktové portfolio osvědčených ultrazvukových vodoměrů. Nový typ měřidla KWM3231 tak rozšiřuje řadu vodoměrů z rodiny flowIQ® 2200/flowIQ® 3200. Zařízení má výkonnou elektroniku, přehledný displej a odolnou mechanickou konstrukci. Samozřejmostí je integrovaná komunikace a sonická detekce poruch na přípojkách.
Vodoměry typové řady flowIQ se vyznačují přesností a spolehlivostí. Výjimkou není ani tento nový přírůstek, který doplňuje stávající portfolio vodoměrů. Je zároveň jakýmsi spojovacím mezičlánkem mezi malým kompaktním vodoměrem flowIQ® 2200, typ KWM2231 a většími vodoměry řady flowIQ® 3200.
Vodoměr je navržen pro použití v instalacích s potrubím o průměrech od DN20 do DN40. Měřidlo má osvědčenou konstrukci, která klade důraz na maximální mechanickou odolnost, při zachování kompaktních rozměrů. Výrobce nabízí dvě základní varianty mechanické konstrukce, z nichž každá najde své využití ve vodárenských a průmyslových aplikacích.
Kompozitové pouzdro je osvědčeným standardem malých kompaktních vodoměrů. Výhodou je mechanická kompaktnost, kdy ultrazvukové sondy jsou umístěny vně měřícího profilu. Tělo vodoměru tak bezpečně odděluje elektronické prvky od vlastního média, tedy vody. Mezi další výhody patří mechanická odolnost tohoto materiálu, tak jako i jeho velmi nízká uhlíková stopa. Toto provedení je k dispozici od DN25 do DN40. S typem KWM2231 tak výrobce nabízí kompletní portfolio vodoměrů v celokompozitovém provedení, od DN15 do DN40.
Kombinace kompozitového pouzdra elektroniky a průtokové části z nerezové oceli naopak nabízí extrémní mechanickou odolnost a je tak vhodným doplňkem pro přípojky, které jsou mechanicky namáhané. Konstrukčně je toto provedení shodné s vodoměry flowIQ® 3200, ale zachovává si kompaktnější rozměry. Jistě potěší i rozsah dostupných velikostí od DN20 do DN40.
Díky zvoleným materiálům, které přicházejí do styku s pitnou vodou, se není potřeba obávat výluhů nebezpečných látek nebo těžkých kovů. I to je jeden z důvodů, proč výrobce již nenabízí kovová provedení z mosazi.
Základní charakteristika a vlastnosti do značné míry odpovídají ostatním vodoměrům flowIQ® 2200 a flowIQ® 3200. Kromě měření spotřeby pitné vody jsou k dispozici další údaje. Např. aktuální průtok, teploty chassis a vody, monitoring alarmů atd. Samozřejmostí je rovněž přehledný displej s alarmy zobrazovanými logickými piktogramy. Stupeň krytí IP68 zajistí spolehlivý provoz v dočasně nebo trvale zatopených šachtách. Vodoměr má rovněž obsáhlé datové registry: 20 let, 36 měsíců, 460 dní a 1.440 hodinových záznamů a registr alarmových hlášení. Konstrukce umožňuje instalovat zpětnou klapku nebo externí antenu, pokud je to potřebné.
Novým standardem je i komunikační rozhraní této třídy měřidel. Kromě osvědčené komunikace wM-Bus je možné využít i nový protokol linkIQ, pro automatická odečtová řešení v rámci vlastní infrastruktury. Výrobce ale nabízí i komunikaci LoRaWAN pro uživatele, kteří provozují vlastní infrastrukturu této sítě. Je tedy z čeho vybírat a vodoměry konfigurovat přesně podle konkrétních potřeb.
Jednou z nejvýznamnějších funkcí je ALD (Acoustic Leak Detection) – akustická detekce úniků. Vodoměr průběžně zaznamenává a vyhodnocuje akustické signály způsobené únikem vody. Tím umožňuje včasnou identifikaci netěsností jak na přípojce, tak v distribuční síti. Díky včasnému zásahu lze minimalizovat ztráty vody, zabránit poškození další infrastruktury a snížit tak náklady na opravy. Funkce ALD je plně integrovaná a nevyžaduje dodatečné senzory.
Celé zařízení je napájeno bateriemi s životností až 16 let plnohodnotného provozu vč. komunikace a ALD.
Vodoměr KWM3231 představuje špičkové řešení pro moderní vodohospodářství. Spojuje precizní ultrazvukové měření, odolnou konstrukci z kompozitu a nerezové oceli, dlouhou životnost a inteligentní diagnostiku. Díky integrované komunikaci a funkci ALD se stává klíčovým nástrojem pro snižování ztrát vody a zajištění transparentní a spravedlivé fakturace. Jeho nasazení je investicí, která přináší dlouhodobé úspory, vyšší efektivitu a spolehlivý provoz vodovodní infrastruktury.
Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve více než 60 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.
