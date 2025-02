TZB-info / Voda, kanalizace / Provoz a údržba / Renovace svislých a vodorovných odpadních potrubí

Renovace svislých a vodorovných odpadních potrubí

Jsou stoupačky ve vašem bytovém domě zralé na výměnu? Nejspíš jste si položili otázku, kolik práce, starostí a peněz to bude stát. Naše firma se specializuje na renovace stoupaček bez nutnosti jejich výměny nebo kompletní rekonstrukce. Disponujeme unikátní technologií, pomocí které obnovíme funkčnost stoupaček o další desítky let. Rychle, spolehlivě, a hlavně bez starostí.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Stoupačky jsou klíčovou součástí infrastruktury každé budovy, ať už se jedná o rodinné domy, bytové domy nebo komerční objekty. Bohužel jejich životnost není neomezená a postupem času se mohou objevit problémy, jako jsou korozivní poškození nebo netěsnosti, které ovlivňují průchodnost a funkci potrubí. Výměna stoupaček je často považována za jeden z nejsložitějších rekonstrukčních úkonů. Nejedno SVJ jej odkládá. Ve většině případů se jedná o poměrně dlouhý proces, který je spojený s velkou prašností, hlukem a spoustou odpadu. Navíc je nutné zajistit přístup do všech bytových jednotek najednou. Teoreticky musí být ve všech bytech někdo přítomen a zároveň není možné používat žádné odpady.

Díky takzvané bezvýkopové technologii je možné se všem výše uvedeným těžkostem vyhnout. Speciálním přístrojem naneseme na vnitřní stěny potrubí tenkou, ale pevnou vrstvu epoxidového nátěru. V podstatě dojde k obalení vnitřní strany potrubí. Zmenšení průměru potrubí je minimální, ale jeho celková tuhost se výrazně zvýší. Sprejovač nevynechá jediné místo v potrubí, proto je obnova vždy 100 % po celé délce. Obnova zajišťuje nejenom pevnost, ale také těsnost nebo ochranu proti korozi a dalšímu opotřebení.

Bezvýkopových technologií existuje více druhů, tato je však k renovaci stoupaček nejvhodnější. Naše firma disponuje i dalšími technologiemi. Často se také používá pouze lokální záplata epoxidovou vložkou, která je vhodná pro opravy kratších úseků potrubí. Vložka se vsune do potrubí na pneumatickém vaku. Když je v místě poruchy, vak se nafoukne, aby vyplnil prostor kolem sebe. Po vytvrdnutí se jednoduše vytáhne ven. Vložka zůstane na svém místě a potrubí je opravené. Pro dlouhé úseky lze využít takzvaný obrácený rukávec, který je postupně vsouván do potrubí. V podstatě tak vytváří zcela nové potrubí v tom původním. Pro extrémní pevnost nebo velkoformátové kanalizace nabízíme opravu pomocí nerezových manžet. Pneumatickým vakem se manžeta postupně rozevírá, až zcela vyplní prostor v potrubí.

Zpět ale k renovaci stoupaček nástřikem. Postup opravy probíhá v několika krocích. Vše začíná obhlídkou a zvolením nejvhodnějšího místa pro vstoupení do kanalizace. Následuje komplexní kamerová revize. Potrubí v celé délce prohlédneme kamerami, abychom zjistili přesný stav potrubí, zda není v některém úseku místo, pro které nebude vhodná bezvýkopová oprava a také čím potrubí vyčistit. To je velice důležité, protože před aplikací epoxidového nástřiku musí být potrubí co nejčistší. K tomu máme vysoce výkonné motorové frézy, které si poradí prakticky se vším, případně také univerzálního kanalizačního robota. Po tomto důkladném pročištění opět za pomoci kamer překontrolujeme účinnost čištění. Případně jej zopakujeme a vyčistíme znovu. Následuje nanášení epoxidu. Vše začíná na vzdálenějším konci od operátora. Ten celý postup opět sleduje na kameře. Pro optimální nanášení volíme různé velikosti kartáčů, které epoxid roztírají. Pomocí této metody lze renovovat také kolena nebo několik ohybů za sebou. Jednoduše se nasadí dvojitý kartáč s pružným spojem. Epoxid je do zařízení vháněn pomocí kompresoru a přes trysku rovnoměrně nanášen na vnitřní stěnu potrubí. Nastříkaný epoxid začne okamžitě přiléhat ke stěnám potrubí bez ztékání. Výsledný nátěr je zcela bezešvý, velmi pevný a mírně pružný.

Po vytvrdnutí vytvoří epoxidový nástřik praktické nové potrubí v tom původním. Pokud je to potřeba, může nátěr aplikovat několikrát. Rozestup mezi aplikacemi je minimální, zpravidla zhruba 30 minut až jedna hodina. Nátěr je zcela voděodolný, nerezavějící a hlavně velmi odolný proti opotřebovávání. Renovace stoupaček prodlouží jejich životnost o 40 a více let. Najednou dokážeme opravit desítky metrů potrubí. Nemusíte se bát, že k vám přijedeme s tunou materiálu a deseti přístroji. Náš stroj je poměrně kompaktní a místo, ze kterého bude sanace prováděna, uvedeme do 100% stejného stavu, ve kterém jsme začínali.

Výhody renovace stoupaček epoxidovým nástřikem:

Minimální zásah do objektu

Renovace probíhá bez nutnosti bourání zdí nebo rozkopání podlah

Renovace probíhá bez nutnosti bourání zdí nebo rozkopání podlah Rychlá realizace

Proces je výrazně rychlejší než kompletní výměna potrubí

Proces je výrazně rychlejší než kompletní výměna potrubí Nižší náklady

Oproti kompletní výměně stoupaček je renovace epoxidovým nástřikem levnější

Oproti kompletní výměně stoupaček je renovace epoxidovým nástřikem levnější Dlouhá životnost

Epoxidový nástřik chrání vnitřní povrch potrubí před korozí, usazováním nečistot a chemickým poškozením, čímž výrazně prodlužuje životnost potrubí

Epoxidový nástřik chrání vnitřní povrch potrubí před korozí, usazováním nečistot a chemickým poškozením, čímž výrazně prodlužuje životnost potrubí Zlepšení průtoku vody

Hladký epoxidový povrch zlepšuje hydraulické vlastnosti potrubí, čímž zvyšuje průtok vody a snižuje riziko ucpání.

Hladký epoxidový povrch zlepšuje hydraulické vlastnosti potrubí, čímž zvyšuje průtok vody a snižuje riziko ucpání. Odstranění úniků vody

Nástřik zalepí drobné trhliny a netěsnosti, čímž eliminuje únik vody

Nástřik zalepí drobné trhliny a netěsnosti, čímž eliminuje únik vody Ekologické řešení

Renovace stávajícího potrubí minimalizuje stavební odpad a snižuje spotřebu materiálů oproti výrobě a instalaci nových trubek

Renovace stávajícího potrubí minimalizuje stavební odpad a snižuje spotřebu materiálů oproti výrobě a instalaci nových trubek Všestranné použití

Vhodné pro různé typy potrubí (ocelové, litinové, měděné, plastové) a pro rozvody pitné i odpadní vody

Renovace stoupaček nástřikem je vhodná prakticky pro každého, kdo potřebuje rychle a kvalitně opravit svislé potrubní vedení. Renovujeme stoupačky v bytových domech, rodinných domech, ale i v panelácích, staré městské zástavbě, školách nebo úřadech. Jednoduše všude, kde potřeba rychlá náprava, která vyřeší problém na další desítky let.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s Vámi budeme vše konzultovat a navrhneme optimální řešení pro renovaci ve vašem domě. Návrh řešení a cenová kalkulace je u nás vždy zcela zdarma!