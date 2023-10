TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Průvodce výběru správného a úsporného bojleru na teplou vodu

Průvodce výběru správného a úsporného bojleru na teplou vodu

Možná se právě nacházíte v situaci, kdy se porozhlížíte po výměně svého stávajícího bojleru, který již došel do konce své životnosti nebo se chystáte pořídit nové zařízení. Přechod na ohřev teplé vody pomocí jiného zdroje tepla – tepelné čerpadlo, plynový kotel aj. nepřichází vzhledem ke komplikovanější výměně v úvahu a vy se i nadále musíte spokojit s přímým elektrickým ohřevem.

Elektrickou energií se vzhledem k dnešním podmínkám snažíme šetřit více než kdy jindy, proto se i obyčejný výběr bojleru může stát náročnou disciplínou, ve které se dá snadno ztratit. Na jaké parametry se při výběru bojleru zaměřit si ukážeme v následujících odstavcích.



Nástěnné elektrické zásobníkové ohřívače vody řady pro horizontální instalaci PSH-H Trend Nástěnné elektrické zásobníkové ohřívače vody řady pro horizontální instalaci PSH-H Trend

Oblíbeným ukazatelem úspornosti bývá u elektrických zařízení barevný štítek s energetickou třídou. Ten u bojlerů na první pohled nevypadá nijak zvlášť úsporně. Většinou setkáme se základní třídou B nebo horší. Je to způsobeno zařazením do stejné skupiny zařízení jako jsou například průtokové ohřívače, u kterých se uvažuje se zanedbatelnou tepelnou ztrátou. Zásobníkový ohřívač přeci jen shromažďuje větší množství vody a tím i tepelné energie na delší dobu a přirozeně zde dochází ke ztrátám energie pláštěm bojleru. Označení bojlerů energetickou třídou B nebo C tedy neznamená neúspornost zásobníkového ohřevu, ale spíše nešťastnou metodiku hodnocení.

V rámci porovnání výrobků pomocí zmíněných energetických tříd je určitě potřeba dát si pozor na porovnávání zásobníků o stejném objemu. Princip funguje podle jednoduché logiky – čím menší objem zásobníku, tím menší množství ukládané energie a tím menší tepelné ztráty. Uvádí-li tedy výrobce energetickou třídu B pro určitou řadu svých bojlerů, je potřeba si zkontrolovat příslušný energetický štítek pro konkrétní objem zásobníku.

Porovnávacím kritériem by se mohla jevit hodnota roční spotřeby elektrické energie, která je rovněž součástí energetického štítku. Bohužel i zde neznamená hodnota uváděná na bojleru od výrobce A totéž, co od výrobce B. Metodika hodnocení umožňuje uvést tyto roční spotřeby při různých tzv. zátěžových profilech. Až překvapivě dobrá čísla vykazuje profil S, který se dá popsat jako spíše velmi spořivý s ohřevem vody na pouze 35 °C, což ocení zejména otužilci. Vypovídající hodnoty o užívání bojleru 4člennou rodinou jsou až v profilech M nebo L a ohřevem vody na 55 °C, který zákonitě vykazuje horší čísla roční spotřeby elektrické energie. To ale nemusí nutně znamenat méně úsporný bojler.

Přesným a spolehlivým parametrem porovnávající úspornost bojleru je tloušťka tepelné izolace, která ovlivňuje tepelnou ztrátu. Jednoduše řečeno, čím tlustší je tepelná izolace zásobníku, tím nižší jsou tepelné ztráty a tím i roční náklady na přípravu teplé vody. V rámci nezávislé studie jsme nechali certifikovanou zkušebnou v Německu porovnat tepelné ztráty 80 litrových zásobníků různých výrobců v závislosti na tloušťce tepelné izolace.

Není náhodou, že náš zásobníkový ohřívač PSH 80 Trend s prémiovou tloušťkou tepelné izolace 48 mm vykazuje při dnešních cenách energie nemalé úspory, které nám v porovnání s bojlerem typu 1 v podstatě na úspoře zaplatí celý zásobník za 4 roky, a to bez odečtení rozdílné vstupní investice. Tloušťka tepelné izolace by v rámci úsporných vlastností zásobníku měla rozhodně být mezi hlavními rozhodovacími kritérii.

K úspoře energie mohou také přispět chytré systémy eko řízení, které jsou například schopny upravovat teplotu vody podle běžného časového režimu uživatel objektu. To znamená připravovat teplejší vodu pouze tehdy, kdy je potřeba, a tím účinněji snižovat ztráty energie skrz plášť bojleru.



Nástěnné elektrické zásobníkové ohřívače vody pro vertikální instalaci řady PSH Trend Nástěnné elektrické zásobníkové ohřívače vody pro vertikální instalaci řady PSH Trend

Nástěnné elektrické ohřívače vody s elektronickou regulací se třemi funkcemi ECO, pro vertikální nebo horizontální instalaci řady PSH Universal Nástěnné elektrické ohřívače vody s elektronickou regulací se třemi funkcemi ECO, pro vertikální nebo horizontální instalaci řady PSH Universal



A jakou velikost bojleru vybrat? Pro čtyřčlennou rodinu platí následující:

koupelna se sprchovým koutem – 80 až 120 litrů,

koupelna s vanou a sprchovým koutem – 120 až 150 litrů,

koupelna s velkou rohovou vanou a luxusní sprchou – 200 litrů

V poslední fázi je potřeba pouze ověřit, jestli se nám nově vybraný bojler vejde do připraveného prostoru, popřípadě zda jej bude možné zavěsit na stávající kotvení. Systémy zavěšení Stiebel Eltron jsou univerzální i pro náhradu za původní zásobník jiné značky.