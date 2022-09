TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Energeticky úsporný ohřívač vody TO 20.1 má ocenění za inovativní výrobek

Společnost DZ Dražice je držitelem ocenění Asociace obchodu voda – topení za energeticky úsporný ohřívač vody TO 20.1. Tento maloobjemový bojler s atraktivním designem je ideální do menších prostor a rekreačních objektů s nižší spotřebou teplé vody.

Jedním z možných řešení současné energetické krize je širší využití energeticky úsporných zařízení k vytápění nebo ohřevu vody. Do této skupiny patří maloobjemový ohřívač vody TO 20.1, který disponuje energetickou třídou A.



Elegantní bojler TO 20.1 je svým tvarovým řešením a rozměry určený především k instalaci do malých prostor a rekreačních objektů s menší spotřebou teplé vody. Jeho využití je značně flexibilní, protože slouží k centrálnímu ohřevu vody a následnému pokrytí jednoho nebo více odběrných míst v domácnosti. Díky vysokému elektrickému krytí IP44 ho lze umístit i do těsné blízkosti sprchy nebo umyvadla.

Konstrukční řešení ohřívače vody TO 20.1 zajišťuje jeho vysokou životnost, rychlý ohřev vody a nízké tepelné ztráty. Toto zařízení se skládá z ocelové nádoby ze silného plechu opatřené kvalitním smaltem, polyuretanové izolační pěny s nadouvadly 4. generace, hořčíkové ochranné anody a topného tělesa o příkonu 2,2 kW.

„Pro ohřívače vody TO jsme vyvinuli společně s dodavatelem Smurtfit Kappa nové, zcela recyklovatelné, monomateriálové řešení obalu, za které jsme získali ocenění Obal roku. Nový ekologický obal z vlnité lepenky (zcela bez polystyrenu) s chytrou jednodílnou vložkou chrání produkt, přináší výraznou úsporu nákladů a snižuje emise oxidu uhličitého do ovzduší. Jeho vnitřní proklady slouží k efektivní fixaci zařízení,“ dodává Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice.