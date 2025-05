TZB-info / Voda, kanalizace / Potrubní trasy vodovod / Potrubí vnitřního vodovodu – co hlídá stavební dozor? A na co pozor při montáži svépomocí?

Tématem rozhovoru ve studiu estav.tv jsou vnitřní vodovody, průmyslové rozvody. Tématem je prostě potrubí, nicméně začnu trošku z jiného konce, protože v našem slovníku jsou slova, která vznikla z nějakých firemních názvů nebo z názvů výrobků. Vzpomeňme třeba, že doma luxujeme, přestože vysáváme stroji úplně jiných značek. Takto přeneseným slovem, tzv. generikem je v oblasti instalací potrubí ekoplastik. Dnes sortiment společnosti Wavin Czechia, o kterém bude hovořit Stanislav Tejkal, produktový manažer.

„Ekoplastik je vlastně název systému polypropylenových trubek pro rozvody vody. Wavin je značka výrobce. Tady v ČR vyrábíme trubky a tvarovky, ať v klasickém polypropylenu nebo PP-RCT materiálu. V popisu potrubí je tedy Wavin ekoplastik, potom název té trubky a potom samozřejmě spousta dalších údajů,“ popisuje Tejkal.

PP-RCT, pevnější, odolnější a s vysokým průtokem

„Dnes prodáváme prakticky ze 100% systém PP-RCT, tedy materiál s vyšší teplotní a tlakovou odolností při nižší tloušťce stěny, což znamená vyšší průtok. Na počátku bylo PP-RCT potrubí a tvarovky z původního materiálu PP-R. Dnes je z PP-RCT celý systém. A jsme jedni z mála na světě, kdo z tohoto kvalitnějšího polypropylenu tvarovky vyrábí,“ říká Tejkal k vývoji dnes již zavedeného systému.

Co znamená větší průtočný profil?

„Nelze úplně obecně říct o kolik % je potrubí průtočnější, protože samozřejmě existují tlakové řady, stejně jako u klasických PP-R trubek. Tedy s různými řadami odlišné tloušťky stěn potrubí. Dříve používané PN nahradil v normě parametr SDR, což je poměr tloušťky, stěny a průměru trubky,“ vysvětluje Tejkal.

Stále platí, že univerzální potrubí je cestou k omezení chyb ze záměny na stavbě, jsou samozřejmě stavby, kde se používají jiné typy trubek na teplou vodu a na studenou vodu.

„Například kvůli roztažnosti je možné na teplou vodu použít potrubí s čedičovým vláknem, což snižuje teplotní roztažnost. Jako prevenci proti záměně má každá trubka na sobě nějaký barevný proužek podle typu. Např. celoplastová PP-RCT trubka zelený proužek, kompozitní trubka s čedičovým vláknem hnědý proužek.

Druhou nejběžnější variantou jsou metal plastové trubky. Tedy kombinace různých druhů polyethylenu a hliníkové fólie a lisované tvarovky. Oba ty systémy mají nějaké svoje výhody a nevýhody. V Česku je v tuhle chvíli dominantní pro rozvody vody rozhodně PP-R, to je třeba 80–85 % trhu, naopak v topenařině jsou oblíbenější lisované systémy s metal plastovými trubkami,“ rozděluje Tejkal sortiment.

Návrh pro průmyslové aplikace nebo specifické provozy jako wellness?

„Pokud to není čistá pitná voda, vždy doporučujeme individuální konzultaci přes obchodního zástupce nebo technika,“ doporučuje klasický postup Stanislav Tejkal a dále vysvětluje: „Většinou je to o nějakém bezpečnostním listu toho chemického přípravku nebo látky, kterou chceme potrubím dopravovat. Důležité je přesné složení, koncentrace, případně teplota. Na základě toho my děláme nějaké doporučení.“

Kompletní sortiment 16–250 mm

„My máme kompletní portfolio od 16 do 250 milimetrů. V menších průměrech pro klasické polyfúzní svařování, případně s nějakou prefabrikací úseků a potom dopojení elektrotvarovkami. U průměru 160 až 250 milimetrů se používá svařování na tupo, kde už jsou speciální přípravky,“ popisuje Tejkal s tím, že vlastně systém spojování sám o sobě rozděluje sortiment na to, co jsou malé průměry, které zručný a pečlivý člověk zvládne asi i sám a pak samozřejmě větší průměry, kde už se očekává nějaká technická znalost a zkušenost.

Kvalita svařování, technická znalost, svářečský průkaz, školení

Pro čerpání plné záruky musí být montážník certifikovaným svářečem plastů. To je úplně základní požadavek.

„Samozřejmě my preferujeme, aby instalatéři dorazili na školení přímo k nám, protože v Kostelci nad Labem máme naši akademii, kde děláme školení teoretická i praktická, včetně školení pro svářeče plastů. To jsou základní kvalifikační předpoklady, které stačí na to, aby člověk mohl používat základní sortiment, což jsou zjednodušeně řečeno ty menší průměry. U větších průměrů, průmyslových rozvodů nebo nějakých velkých developerských projektů, tak tyto montáže již dělají specializované firmy, které mají odpovídající vybavení i proškolený personál,“ vysvětluje Tejkal.

V rozhovoru zazní i upozornění, které si mnohdy neuvědomujeme. Svařování menších průměrů například u vodovodu pro byt nebo rodinný domek zvládne šikovný kutil se svářečkou z půjčovny nářadí.

„Pokud je zákazník šikovný a pečlivý a udělá správně tlakovou zkoušku, instalace bude s největší pravděpodobností spolehlivě fungovat léta. Ale pozor, není proškolený svářeč plastu, tak samozřejmě tam problémy se zárukou být mohou. Ale to není problém Wavinu, to se vztahuje obecně i na jiné systémy a uvádění technologií do provozu. To je případ jakéhokoliv dodavatele, protože tam prostě nejsou splněny základní kvalifikační předpoklady, které výrobci požadují,“ upozorňuje Tejkal.

Tlaková zkouška je nutnost

„Tlaková zkouška správně provedená a s vyhovujícím výsledkem je nepřekročitelná podmínka pro uplatnění záruky. Trváme i na tom, aby tlaková zkouška byla provedena vodou a při těch tlacích, které my doporučujeme v instalačním manuálu, takže úplně nejradši jsme, když ta tlakovka proběhne na 15 barů,“ definuje Tejkal.

Norma pro vnitřní vodovody uvádí varianty pro tlakovou zkoušku, ale pokud výrobce předepisuje postup, je vždy nad technickou normou.

„Přesně. Protože my dáváme garanci, stanovujeme i podmínky, aby případně záruka mohla být uznána,“ potvrzuje Tejkal.

Nejste si jisti, jak vypadá tlaková zkouška podle platných předpisů?

S jakou životností můžeme počítat u starších systémů PP-R a u nových z PP-RCT?

„Norma je stejná pro oba systémy. PP-R a PP-RCT jsou chemicky jeden a týž materiál, proto je i možné bez omezení kombinovat PP-R trubky, PP-RCT tvarovky a naopak od jednoho výrobce za plné garance. Standardní záruka je 10 let. Životnost pro oba materiály PP-R i PP-RCT je počítána na 50 let. Dnešní kvalita PP-R a PP-RCT zajišťuje výrazně delší životnost, ale samozřejmě prakticky ukáže až čas. Dnes životnost deklarujeme podle výsledků laboratorních zkoušek a výpočtů. Pokud se bavíme o realitě ČR, tak máme v provozu potrubí 30–35 let,“ vysvětluje Tejkal a dále hovoří o situaci v praxi:

„Většinou v praxi převáží morální životnost ostatních částí. Bavíme se o hygienických zařízeních, technologiích, kde chceme moderní vybavení, energeticky úspornější řešení apod. A samozřejmě doporučujeme, aby zároveň s nějakou větší rekonstrukcí byly vyměněny i rozvody vody. Zjednodušeně řečeno, pokud měníte obklady v koupelně, vyměňte i potrubí pod nimi.

Týká se to i dalších částí vnitřního vodovodu. Před těmi 20 lety se končilo 110, 125 mm. Když byl potřeba pro ležatý rozvod větší průměr, tenkrát nebyl. Tj., dělilo se na větve a muselo se dopočítat. Při rekonstrukci je dnes škoda zopakovat tehdejším omezeným sortimentem vynucenou geometrii. Přepočítáním vznikne nový systém, který bude fungovat efektivněji.“

Pro projektanty je nabídka SW a BIM knihoven, sortiment Wavin je v Techconu, samozřejmostí je technická pomoc.

Pro stavební dozor je důležitý popis na trubce, tlaková zkouška a kvalifikace montážníka

Označení na trubce: Na trubce jsou základní parametry jako označení výrobce, označení výrobku. Jsou tam rozměry, je tam tlaková řada, také průměr a tloušťka stěny, SDR a certifikace. S ohledem na prodeje na různých trzích je proužek certifikací hodně dlouhý. I jednotlivé země EU mají pro pitnou vodu svoje regulativy, kterým musíme vyhovět a musí to být napsáno právě na trubce. Je tam označení vhodnosti použití, tj. třídy vlastně od jedničky do pětky, podle toho, co to je za trubku.

Tlaková zkouška: má být samozřejmě zapsána ve stavebním deníku. Kdo u toho byl, kdo tu zkoušku prováděl a jak a s jakým výsledkem.

A samozřejmě již zmiňované proškolení montážníků: Jestli byli proškoleni a kdy.

Pokud je nějaká fotodokumentace nebo video dokumentace, je to vždycky k dobru zákazníka.

Vnější kanalizace, KG trubky, plošné chlazení, systém green connect atd.

Myslíme na udržitelnost, chystá se tady výroba lisovaných tvarovek právě pro rozvody vody a topení. Lokalizovali jsme tady výrobu panelů pro stropní chlazení atd. Sortiment je široký a hodně z toho se vyrábí v ČR.