Zavlažování rostlin trubkami z PP-RCT? A proč ne!

Výstavba hydroponního zavlažování firmou NeraAgro je příkladem všestranného využití trubek z PP-RCT. Pro rozvody vody byla použita trubka FV PP-RCT UNI.

Skvělé vlastnosti materiálu PP-RCT v celoplastových a vícevrstvých trubkách FV – Plast jsou využívány pro rozvody teplé a studené vody v bytových a rodinných domech a také budovách určených pro průmyslové, či komerční účely. V Zápech nově trubky od výrobce FV – Plast pomáhají dodávat pravidelně vláhu rostlinám. Výstavba hydroponního zavlažování firmou NeraAgro je příkladem všestranného využití trubek z PP-RCT. Pro rozvody vody byla použita trubka FV PP-RCT UNI. Zboží na projekt dodala pražská partnerská firma PechaSan.







Použitá trubka FV PP-RCT UNI tvoří základ řady trubek z PP-RCT vyráběných společností FV – Plast. Je to univerzální trubka pro rozvody teplé a studené vody, dodávaná v rozměrech od průměru 16×2,2 až po 250×22,7 mm. Používá se pro rozvody teplé a studené pitné vody v rodinných domech a jednotlivých bytech a velmi vhodná je zejména pro montáž ležatého a svislého páteřního vedení, tedy tzv. ležáků a stoupaček v bytových domech. Její hlavní výhodou je zvýšená světlost, a to až o 37 % a tedy i odpovídající zvýšená průtočnost, při zachované stejné dimenzi. V praxi to znamená, že stoupačku je možné dimenzovat například v průměru d40 resp. d32 namísto někdejších d50 resp. d40. Pro snadnou orientaci při práci je trubka značena jedním podélným jasně zeleným pruhem.

Zcela zásadní vlastností PP-RCT trubek je jejich vzájemná kombinovatelnost mezi sebou, svařitelnost se všemi tvarovkami z PPR i s trubkami z PPR řady CLASSIC. To umožňuje snadné rekonstrukce, navázání na stávající rozvod a přináší nemalé úspory. Není nic snadnějšího nežli výstavba stoupaček v bytových domech z trubek FV PP-RCT UNI pro pitnou vodu a FV PP-RCT FASER HOT pro vodu teplou. Trubky jsou dodávány také v délkách 3 m, což eliminuje zbytečný prořez a zároveň usnadňuje manipulaci i ve stísněných prostorech.



