S kamerou TZB-info do skleníku na bylinky a saláty. Je jaro

Na hydroponickém pěstování salátů a bylinek nás zaujala úspora vody a potrubí, kterým se rozvádí roztok k rostlinám. Úspora až 95 % vody oproti pěstování na poli nebo zahradě a zdravé rostliny bez chemie jsou lákavou cestou.

S kamerou TZB-info ve skleníku. Vždyť je jaro

Šimon Břeský je zakladatel startupu GardeniX, který se věnuje výzkumu a pěstování salátů, bylinek a listové zeleniny v hydroponickém skleníku v obci Zápy u Prahy. Celoročně produkuje tisíce rostlin v bio kvalitě v jednom skleníku, a to se zlomkem potřeby vody oproti pěstování v zemině. Jak celý nápad vznikl a proč je Gardenix zaměřen na pěstování zejména salátů a bylinek? Jaké jsou další rozdíly v hydroponickém bio zemědělství v porovnání s konvenčním zemědělstvím?

Kamera Ing. Petr Bohuslávek, komentář Tomáš Sehnal Kamera Ing. Petr Bohuslávek, komentář Tomáš Sehnal

Zaujala nás úspora vody a potrubí, kterým se rozvádí roztok k rostlinám

„Spotřeba vody je výrazně nižší než při konvenčním pěstování. Vodu mnohem přesněji a efektivněji cílíme a vodu recirkulujeme. V běžném zemědělství vodou saturujeme půdu, ale mnoho z vody odteče do spodních vod, nebo se rovnou vypaří. My ji přesně cílíme k rostlinám a ještě ji využíváme několikrát. Na vypěstovaný salát spotřebujeme v průměru 3,6 l vody. Podle studií se takto dá ušetřit až 95 % vody ve srovnání s klasickým pěstováním na poli,“ říká Šimon Břeský a upozorňuje, že z pole odteče do spodních vod a řek i spousta chemie.

Tento způsob hydroponie se nazývá NFT (Nutrient film technique) a je založen na tom, že výživný film (nutrient film) protéká okolo kořenů rostlin a rostliny z něj berou živiny. Je to celé postaveno na neustálé cirkulaci vody, která proteče kolem kořenů rostlin a vrací se do zásobního tanku, kde se udržuje stálá kvalita vody, stálé pH a koncentrace živin. Odsud pak zpět k rostlinám a stále dokola. Rostliny do vody zakoření, vyrostou a pak se sklidí.

Pro rozvody vody v hydroponickém systému byla použita trubka FV PP-RCT UNI

Ve zdejším skleníku trubkami protéká zjednodušeně řečeno slabě osolená voda. Je to voda, ve které jsou rozpuštěny minerální soli, dusičnan, sírany, fosforečnany a draselné a vápenaté ionty, elementární živiny, které rostliny potřebují.