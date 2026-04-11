Na Brněnské přehradě v sobotu startuje jubilejní 80. plavební sezóna
V sobotu 11. dubna 2026 v 10 hodin zahájí Dopravní podnik města Brna v pořadí již 80. plavební sezónu. Na návštěvníky čeká kromě běžného provozu i velká květnová oslava s bohatým programem přímo v areálu přístaviště. Flotila sedmi lodí bude cestující vozit až do konce října.
80. sezóna v číslech:
- Doba trvání: 11. dubna – 31. října 2026
- Personál: O provoz se stará 14 kapitánů a 50 lodníků
- Flotila: 7 lodí s kapacitou 120–200 osob
- Trasa: Bystrc – Veverská Bítýška (cca 10 km)
- Doba plavby: Jedna cesta trvá 70 minut, celý okruh přibližně 2,5 hodiny
23. 5. 2026 – Oslavy 80 let lodní dopravy DPMB: V sobotu 23. května čeká na návštěvníky celodenní program (11:00–21:00) zahrnující koncerty, silent disco, pěnovou party, doprovodné aktivity pro děti či prohlídky lodí a zajímavých technických exponátů. Chybět nebude ani zapojení složek Integrovaného záchranného systému. DPMB pro tento den posílí lodní provoz a nabídne expresní plavby k hrázi a zpět zdarma. Zájemce budou na místo konání z centra Brna navíc svážet historické a retro vozy. Součástí oslav bude rozšířená food & drink zóna a tematická městská hra, která fanoušky naladí ještě před samotnou akcí.
„Lodní doprava na Brněnské přehradě je unikátní fenomén. Pro generace Brňanů nepředstavuje jen formu dopravy, ale je důležitou součástí jejich volného času a oblíbeným výletním cílem. Chceme, aby tato jubilejní sezóna byla poděkováním všem cestujícím i zaměstnancům, díky kterým může lodní doprava fungovat a dále se rozvíjet. Kulaté výročí připomíná bohatou historii plaveb v Brně, ale také vizionářství našich předchůdců. Zatímco se dnes celý svět snaží o ekologizaci dopravy, my na Brněnské přehradě provozujeme flotilu na čistě elektrický pohon už od roku 1946,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.