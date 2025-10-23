Videonávod: Jak udělat napojení kanalizace v podlaze, aby bylo opravdu těsné?
Podlahové vpusti a zápachové uzávěrky od značky HL přinášejí bezpečné a hygienické odvodnění do všech typů staveb. Nová generace systémů Primus Blue zajišťuje navíc dokonalou ochranu před nepříjemným zápachem.
Rakouský výrobce HL Hutterer & Lechner nabízí širokou škálu řešení pro odvodnění sprchových koutů i technických místností.
Pokud hledáte spolehlivé řešení odvodnění, HL nabízí komplexní systém, který vyhoví jak stavebním normám, tak požadavkům na funkčnost a hygienu. Ať už jde o rekonstrukci koupelny, novostavbu, nebo náročné průmyslové použití, výrobky HL vždy poskytují jistotu kvalitního odvodu vody a ochranu proti zápachu.
Podlahové vpusti jsou určeny pro různé typy podlah:
- dlažby lepené do tenkého lože (napojení na stěrkové/tekuté izolace)
- bezešvé stěrkové povrchy – epoxidové, polyuretanové podlahy, (wellness, komerční provozy, moderní koupelny se stěrkovou podlahou)
- PVC či kaučukové krytiny a další speciální podlahoviny
- podlahy s vlepovanou dlažbou (koupelny, technické místnosti, sprchy s keramickými obklady)
Tělesa vpustí lze vybírat s připojením na svislý, vodorovný i variabilní odtok v dimenzích DN 50, 75 a 110. Díky bohatému výběru pohledových mřížek a rámečků (nerez, plast, litina) si vybere každý, a to jak u podlahových vpustí, tak u sprchových žlábků.
Snadné napojení na hydroizolaci stavby
HL myslí i na napojení na hydroizolaci, které je klíčové pro správnou funkčnost a především těsnost odvodnění. K dispozici jsou standardní vpusti s izolační přírubou pro povlakové izolace (např. asfaltové pásy, PVC fólie) i řešení pro stěrkové a tekuté izolace, kdy se příruba osazuje pomocí manžet s kašírovanou textilií. Produkty HL snadno začleníte do moderních systémů stavební hydroizolace.
Zápachové uzávěrky HL
HL patří mezi evropské lídry v oblasti zápachových uzávěrek a nabízí řešení pro všechny typy aplikací:
- vodní zápachová uzávěrka s výškou hladiny 50 mm podle ČSN 75 6760
- vodní + mechanická zápachová uzávěrka podle ČSN EN 1253-8 označovaná jako Primus Blue – tzv. „suchý sifon“
Technologie Primus Blue je patentově chráněná více než 20 let a zajišťuje, že vpustí neproniká zápach, ani když voda v sifonu vyschne. Zápachová uzávěrka odolává podtlaku −400 Pa a také přetlaku plynu z kanalizace až do +800 Pa. Dalším benefitem je ochrana proti vztlaku vody z potrubí až do 0,5 m vodního sloupce. Účinně je tedy zabráněno případnému vytékání odpadních vod z podlahové vpusti způsobenému zpětným prouděním z nevhodně instalovaných kanalizačních potrubí (např. z připojovacího potrubí od vany nebo při zpětném proplachování bazénů).
Primus Blue se tak ideálně hodí i do rizikových oblastí, jako jsou:
- koupelny s podlahovým vytápěním
- technické místnosti a kotelny
- sprchové kouty a stání
- zimní zahrady nebo wellness provozy
Mezi nejpoužívanější produkty s technologií Primus Blue patří HL90Prblue, HL310Prblue, HL510Prblue, HL3100Pr, HL5100Pr, HL540, HL541, HL542Prblue, sprchové žlaby HL531Prblue a nově také série zkracovatelných sprchových žlabů HL53.
Modernizovaná ZU Primus blue zachovala rozměry vložky, takže montáž je rychlá a jednoduchá i při výměně do starších kusů podlahových vpustí.
S nízkou stavební výškou se podlahové vpusti HL dají umístit do všech skladeb podlah s dlažbou nebo stěrkovou podlahou. Mezi nejnižší podlahové vpusti patří např. HL90Prblue, HL541 a HL542Prblue.
Videonávod – bezpečný odtok, stěrková podlaha
Videonávod – bezpečný odtok, podlaha s dlažbou
