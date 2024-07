TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Wavin představil novou celoplastovou trubku EVO PLUS

Společnost Wavin, přední světový dodavatel plastových potrubních systémů, představila novou celoplastovou trubku EVO PLUS z materiálu PP-RCT určenou pro rozvody studené i teplé vody. Ta navazuje na svou starší sestru EVO, která si získala širokou popularitu pro své mimořádné vlastnosti – zejména pro vysokou teplotní a tlakovou odolnost při vyšším průtočném průřezu oproti klasické trubce z PP-R.

Potrubní systémy z polypropylenu PP-RCT přinášejí jednoznačné výhody nejen instalatérům, protože díky nízké hmotnosti je jejich montáž i údržba mnohem jednodušší, ale i investorům, neboť díky možnosti využít potrubí menších dimenzí výrazně šetří náklady.

Vysoká odolnost, bezpečnost a kvalita

Ve srovnání s trubkami z PP-R vykazují trubky EVO a EVO PLUS z PP-RCT v mnoha ohledech lepší parametry. V první řadě se jedná o vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách, což přináší maximální bezpečnost a kvalitu rozvodů. Oproti trubkám EVO mají EVO PLUS vyšší parametr SDR, který vyjadřuje poměr průměru trubky a tloušťky stěny. Díky tomu je EVO PLUS více než plnohodnotnou náhradou trubky PP-R PN 20 pro teplou vodu při průtočném průřezu větším až o 20 %. Hodnota maximálního provozního tlaku dle normy ISO 10508 je při padesátileté životnosti stejná nebo vyšší (dle třídy použití), než v případě PP-R trubky PN 20.

„Vynikající vlastnosti trubky EVO PLUS ji předurčují k podobnému úspěchu, jaký zažila její starší sestra, EVO. Polypropylen 4. generace, který je při výrobě využit a kvalitu potrubí posouvá na novou úroveň, je výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje, na který klademe v naší společnosti velký důraz. Potrubí Wavin EVO PLUS je navíc plně recyklovatelné a je kompatibilní s tvarovkami systému Ekoplastik,“ doplňuje Barbara Kotulánová, ředitelka marketingu ve společnosti Wavin Czechia.

Dostupnost a záruka

Trubka EVO PLUS je na českém trhu k dispozici od května 2024 v průměrech, 20, 25, 32 a 40 mm a výrobce na ni poskytuje desetiletou záruku.