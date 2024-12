TZB-info / Voda, kanalizace / Izolace a hluk / Moderní tichá kanalizace plní požadavky na odhlučnění kanalizačních systémů

Moderní tichá kanalizace plní požadavky na odhlučnění kanalizačních systémů

Hluk nás obklopuje víc, než si uvědomujeme – nejen na ulici, ale také doma či v práci. Nepříjemné zvuky narušují náš klid, koncentraci, ale i běžnou komunikaci. Jejich zdrojem v budovách bývají často nejrůznější technická zařízení, včetně vodovodního a odpadního potrubí. Tiché systémy kanalizace však nabízejí řešení: výrazně snižují nepříjemné zvuky, čímž přispívají k většímu klidu, lepší koncentraci i spokojenějšímu spánku.

Moderní život je svou podstatou život hlučný. A hluk je nechtěný zvuk, zvuk, který nám vadí. Ne nadarmo se v souvislosti s hlukem používá termín akustický smog. Nejen odborníci v současnosti upozorňují na to, že dlouhodobé vystavení hluku má negativní vliv na naše zdraví – od stresu a únavy až po vážnější kardiovaskulární problémy. Hlasité nebo nepříjemné zvuky narušují náš klid, koncentraci, ale i schopnost komunikovat se svým okolím.

Hluk však už dávno není jen záležitostí ulice. Stále častěji jsme mu vystavováni i v interiérech budov, ať už doma, v práci, v hotelu, ve školách… Vláda ve svém nařízení z roku 2011 stanovila, že hladina hluku v obytných místnostech by neměla v průběhu dne přesáhnout 40 decibelů, v noci by pak měla být ještě o čtvrtinu nižší. Pro představu, 30 decibelů je úroveň tichého šepotu. Hlasitost své řeči snadno ovlivníme, ale co takové běžné zvuky, jako je třeba splachování toalety, které běžně dosahuje dokonce až 75 decibelů?

Proto je třeba věnovat maximální pozornost optimalizaci zvukově izolačních vlastností prostor, v nichž trávíme čas. Ukazuje se, že použití maximálně efektivní zvukové izolace v budovách, samozřejmě při udržení rozumných nákladů, není triviální problém. Naopak. Promyšlené zapracování kvalitních akustických materiálů a systémů do interiérů budov, ideálně už ve fázi projektu nebo rekonstrukce stavby, může výrazným způsobem promluvit do zvýšení naší životní pohody a komfortu bydlení.

Odhlučnění kanalizačního zařízení představuje komplexní problém

Standardním zdrojem běžných rušivých zvuků našeho každodenního života jsou technická zařízení instalovaná v budovách, typicky jde o hluk způsobovaný vodovodním a odpadním potrubím. Tato technická zařízení se z akustického hlediska ovlivňují zvláště obtížně, protože příslušné zdroje vytvářejí zvuk přenášený vzduchem i zvuk šířený tělesy. Přesto všechno je už dnes možné snižování kvality života v takových objektech předcházet, a to pomocí vhodných protihlukových opatření.

V případě hluku spojeného s provozem vnitřní kanalizace se orientujeme podle všeobecně uznávaných německých směrnic DIN 4109 a VDI 4100, které udávají hodnoty povoleného hluku 30 decibelů. Odhlučněné vnitřní kanalizace, například ty od Wavinu, výrobce a dodavatele udržitelných výrobků a řešení pro vodovodní, odpadní a kanalizační systémy, tyto směrnice hravě splňují. Je tomu tak díky použití vhodného materiálu, který vychází ze studií zkoumajících akustiku obytných budov.

Optimalizace zvukově izolačních vlastností kanalizačního zařízení představuje komplexní problém. Jeho řešení se odvíjí od vhodného a dobře promyšleného návrhu, pokračuje výběrem kvalitního systému a špičkových materiálů a vrcholí zajištěním správného způsobu montáže. Skvělé je, že už při přípravě projektu vnitřní kanalizace lze využít praktickou aplikaci Wavin SoundCheck, která dokáže na základě zadaných parametrů předem nasimulovat hlučnost celého systému. Výsledkem jednoduché operace je detailní report obsahující předpokládanou úroveň hluku, která je zobrazena v decibelech.

Pořízení potrubních systémů s nízkým přenosem zvuku se vyplatí

Významnou odpovědí na požadavky tichých kanalizačních systémů je odhlučněné potrubí Wavin SiTech+. Tento systém dokáže díky těžším třívrstvým tvarovkám výrazně redukovat akustické projevy proudící vody, a tím i s velkou rezervou plnit maximální povolenou hodnotu hlučnosti. Žebrovaná hrdla trubek a tvarovek SiTech+ poskytují možnost pevnějšího uchopení pro snazší instalaci v obtížně přístupných prostorách. Nový typ zabarvení trubek pak ovlivňuje jejich životnost a odolnost, zvyšuje ochranu proti UV záření a zajišťuje menší citlivost potrubí na znečištění.

K utlumení hluku kanalizace přispívá výraznu měrou i systém Wavin AS+ obsahující materiál Astolan, který vyniká vysokou hustotou. Součástí systému jsou speciální objímky, které byly testovány a navrženy tak, aby pohlcovaly přesně ty frekvence hluku, které se vyskytují v potrubí vnitřní kanalizace. Tvarované konce potrubí výrazně snižují přítlačnou sílu potřebnou pro zastrčení konce potrubí do hrdla a samomazné modré těsnění zajišťuje jak eliminaci hluku, tak velmi snadnou montáž.

Systémy tiché kanalizace zaručují oproti standardnímu řešení neporovnatelně větší komfort bydlení. Přestože jsou o něco málo nákladnější než běžná PVC kanalizace, v porovnání s celkovými náklady na stavbu jde o téměř zanedbatelnou částku. Náklady na pořízení potrubních systémů s nízkým přenosem zvuku snižuje i snadná manipulace s materiálem a efektivní způsob instalace. Pokud se k tomu přičte i velká odolnost, dlouhá životnost a klíčová výhoda v podobě odhlučněné kanalizace, je zřejmé, že tato investice se musí vyplatit.