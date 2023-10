TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Alca předala budoucím instalatérům vybavenou učebnu

Alca předala budoucím instalatérům vybavenou učebnu

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. se stala první vlaštovkou v projektu Alca školám. Díky tomuto projektu škola získala moderní vybavení pro praktickou výuku v podobě výrobků sanitární techniky, na nichž si žáci mohou vyzkoušet úkony, které jsou nezbytné pro jejich budoucí praxi v oboru.

Řízení projektu měl na starost vedoucí oddělení marketingu společnosti Alca Ing. Petr Neumann ve spolupráci s ředitelem školy Ing. Vladimírem Bohdálkem. „Jsme hrdí na to, že svým dílem přispíváme ke zkvalitnění výuky mladých instalatérů. Věřím, že škola v Jílové bude precedentní ukázkou toho, jak má správně fungovat partnerství mezi školami a firmami,“ říká Petr Neumann. Spolupráci si pochvaluje také ředitel školy: „Nad nabídkou vybavit učebnu jsem ani chvíli neváhal. Posláním naší školy je vychovávat spolehlivé instalatéry, což se bez dobrého vybavení neobejde. Firma Alca nám s tím velmi pomohla a já jsem za to vděčný. Výsledek bude jistě prospěšný pro celou společnost – všichni přece chceme šikovné a zkušené řemeslníky. Celou učebnu realizovali žáci pod vedením učitele odborného výcviku. Tímto jim za to děkuji.“

Slavnostní předání učeben proběhlo ve středu 20. září 2023 v 9:00 hod. v budově Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p.o. za účasti Ing. Petra Neumanna a Ing. Stanislava Pluháčka z oddělení marketingu společnosti Alca a zástupců SŠP Brno Jílová Ing. Vladimíra Bohdálka, ředitele školy, Josefa Jakubce, mistra praktické výchovy (který se aktivně zapojil při stavbě expozic v učebnách) a mnoha dalších. Událost si nenechal ujít ani bývalý ředitel školy Ing. Andrzej Bartoś, nynější superintendent Jihomoravského kraje, a další zástupci krajského úřadu JMK v čele s Mgr. Lucienem Rozprýmem, vedoucím Odboru školství, odd. prevence a volnočasových aktivit.

V rámci svého projektu Alca Academy společnost Alca dlouhodobě poskytuje školení zájemcům z řad instalatérů, architektů, projektantů či firem, které se zabývají prodejem sanitární techniky. Spolupráce se školami je dalším logickým krokem, který má pomoci zvyšovat kvalitu instalatérů v České republice i na Slovensku.

„V Alce si uvědomujeme, že školský učňovský systém u nás i na sousedním Slovensku trpí finančními nedostatky, které vedou k tomu, že školám chybí moderní prostředky pro výuku. Proto jsme si dali za cíl vybavit postupně všechny střední školy a učiliště s oborem Instalatér vzorovými učebnami, ve kterých si žáci mohou sanitární techniku osahat, a získat tak potřebné dovednosti pro své budoucí zaměstnání,“ přibližuje projekt Alca školám Stanislav Pluháček, který je jeho ideovým patronem.

Školám Alca poskytuje produkty jako WC moduly a jiné podomítkové rámy, sprchové žlaby, kompletní sortiment sifonů a napouštěcích a vypouštěcích ventilů, ale také modulové stěny Alcasystem, jejichž použití zrychluje montáže, a vyplatí se tak zejména při velkých developerských projektech. Součástí vybavení Alca učeben jsou i produkty společnost FV – Plast. Zejména potrubní systémy, podlahové topení a nová technologie stropního chlazení.

V současnosti spolupracujeme s více než 10 školami napříč Českem a Slovenskem. Projekty jsou v různých fázích – od nákresů po finalizaci expozic v učebnách. A tím zdaleka nekončíme, právě naopak. Rozpočet celého projektu Alca školám počítá s investicemi v řádech nižších jednotek milionů Kč.

Alca školám – projekt, který dává smysl

