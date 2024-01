TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Budoucnost českých koupelen je v prefabrikaci

Budoucnost českých koupelen je v prefabrikaci

Ve stavebnictví není ničím novým. Miliony lidí žijících v panelových domech o tom jistě vědí své. Dnes se ale prefabrikace opět dostává do popředí a má smysl i tam, kde bychom ji před pár lety nehledali. Jak vypadá prefabrikace koupelen v současné době? Může být i prefabrikát jedinečný?

Povídali jsme si s Lukášem Vozdeckým, produktovým ředitelem českého výrobce sanitární techniky, společnosti Alca, která tyto prefabrikované koupelny vyrábí.

Co je to prefabrikovaná koupelna? Představuji si klasické bytové jádro z paneláku…

Umakartové bytové jádro je přežitek z minulých dob. Prefabrikovaná koupelna v dnešních podmínkách je sice masově vyráběná, ale zároveň je velmi variabilní, a dokáže se tak přizpůsobit individuálním požadavkům a vyjádřit osobitý styl investora.

Je to konstrukce koupelny z tzv. systémových stěn, která se kompletně připraví mimo stavbu a v několika kusech se přiveze na místo určení, kde se jednoduše smontuje. Na západě jde o jasný trend ve stavebnictví již několik let. Postupně si hledá místo i v českém stavebnictví. V Alce je vyrábíme již několik let.

Co vás přimělo začít s výrobou prefabrikovaných koupelen?

Většinou reagujeme na poptávku trhu. Ani v tomto případě tomu nebylo jinak. Čím dál více ubývá kvalifikované pracovní síly ve stavebnictví, což přirozeně trápí velké developery i menší investory, kteří hledají způsoby, jak se s tím vypořádat. Nasazení systémových stěn pro ně znamená značné zjednodušení. Je opravdu rozdíl přivézt na stavbu kompletní stěny a ty jen nainstalovat, a vystavět stěnu z cihel nebo z panelů, potom do ní řezat, vrtat, roztahovat potrubí, čekat na vytvrdnutí lepidel apod. Na osazení systémové stěny vystačíte s mnohem menší personální silou.

Rozšíření naší výroby o systémové stěny bylo i jakýmsi přirozeným vývojem – máme dlouhá léta zkušeností s výrobou a vývojem sanitární techniky, navíc jsme se nedávno rozrostli o společnost FV-Plast, která je úspěšným výrobcem trubek a tvarovek. V systémových stěnách jsme spojili vše do jednoho logického celku.

Jak systémová stěna vypadá? A jak probíhá její instalace?

Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou kovovými profily, rohovými spojkami a kotvícími prvky, do které lze snadno implementovat veškeré produkty sanitární techniky jako WC systém, rám pro uchycení umyvadla, pisoáru nebo bidetu, sprchový žlab, kompletní rozvody vody a odpadu a další komponenty jako třeba pračkový sifon nebo vodoměr. Po přivezení takto nachystané stěny na stavbu dojde pak pouze k její instalaci – upevnění a připojení všech potřebných sítí. Je to jako skládačka. Žádné řezání, lepení a čekání.

My v Alce navíc nabízíme celé systémové stěny jako službu. Od prvotního návrhu, přes výkresovou dokumentaci a výrobu až po samotnou montáž celé stěny přímo na stavbě. V tomto případě poskytujeme na konstrukci i 15letou záruku.

Takže za kvalitou si stojíte…

Rozhodně ano. Konstrukce stěn jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů a procházejí přísnými kontrolami kvality během výrobního procesu. Naše výroba je z velké části robotizovaná, čímž je zajištěna stejná výstupní kvalita u všech výrobků i jednotlivých součástek. Samotné stěny splňují požadavky na protipožární ochranu, nosnost a zvukovou izolaci. Jsou certifikovány v Německu. Dalším nezanedbatelným faktorem, který hovoří ve prospěch kvality těchto stěn, je odbourání potenciální chybovosti při výstavbě, tedy selhání lidského faktoru.

Do kterých staveb se prefabrikované koupelny hodí? A jaké jsou největší benefity?

Toto řešení se nabízí především při středně velkých a velkých projektech. Pokud stavíte bytový nebo kancelářský komplex, rozvržení jednotlivých koupelen a WC je vždy stejné nebo velice podobné. A to je ideální případ právě pro použití prefabrikace. Dochází tu k nepřímé úměře – čím více koupelen postavíte, tím více času a peněz v konečném důsledku ušetříte.

Hlavními výhodami oproti klasické výstavbě jsou tedy především úspory. Ta časová úspora je skutečně enormní. Nejen, že stavba samotná je mnohem rychlejší, ale značně se zkracují i prodlevy mezi jednotlivými profesemi, které se musí při standardní výstavbě vystřídat. Dalšími benefity jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost a nosnost, čistá výstavba (bez prachu a špíny). Osobně vnímám jako výhodu také fakt, že všechny součástky jsou od jednoho výrobce, takže je zaručena naprostá kompatibilita a vysoká kvalita všech komponent.

Doteď jsme se bavili o nové výstavbě. Jak je to s rekonstrukcemi? Mohu použít systémové stěny například k rekonstrukci bytového jádra?

Určitě můžete. Prefabrikované koupelny se hodí stejně dobře do novostaveb jako k rekonstrukcím. Systémové stěny jsou neskutečně variabilní – přizpůsobí se každému prostoru, ať už máte v plánu stavět klasické, volně stojící stěny, nebo třeba šikminy. Oproti jiným způsobům rekonstrukce je také nespornou výhodou možnost používat toaletu po celou dobu rekonstrukce.

Požadavky investorů i stavebních firem mohou být mnohdy velmi specifické. Je možné, aby systémové stěny vyhověly každému projektu?

Ve zkratce mohu říct, že ano. Konstrukce jsou navrženy pro každou stavbu individuálně. Neklademe si za cíl sjednotit všechny domy a projekty. Naopak, v Alce fandíme designu a osobitosti staveb, takže i naše systémové stěny jsou maximálně flexibilní, což umožňuje snadnou integraci do různých typů staveb a projektů. Naše výrobky dlouhodobě splňují ty nejvyšší standardy a nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Pokud místnost doplníte například o produkty z řady Individual nebo o WC tlačítka Linka či Dot.Dot, můžete prefabrikovanou koupelnu proměnit v opravdový skvost.

Mnohdy je spojená prefabrikace se současným trendem snižování uhlíkové stopy. Přispívá k tomu i vaše řešení?

Ano, máte pravdu. Důkazem je fakt, že se prefabrikace značně rozvíjí v severských zemích, které jsou tradičně (a právem) spojovány s ekologií.

Výhodou prefabrikovaných koupelen je nízká uhlíková stopa – jejich masová výroba je velmi efektivní, tudíž méně náročná na spotřebu energií a vznik odpadů. Navíc naše řešení je ještě o trochu „zelenější“, protože veškeré součásti našich systémových stěn vznikají na území ČR, stejně jako zde probíhá montáž před jejich transportem na stavbu.

Můžete na závěr uvést konkrétní příklad projektu, kde byly systémové stěny Alca použity?

Jedním z našich úspěšných velkých projektů byla instalace prefabrikovaných koupelen v rezidenčním komplexu na pražském Barrandově v roce 2022 (ve spolupráci s kanceláří Landker). Šlo zde o výstavbu zhruba 170 koupelen na 5 podlažích, přičemž každá koupelna obsahovala systémovou stěnu pro WC a umyvadlo a dělicí systémovou stěnu mezi koupelnou a kuchyní. Díky našemu modulárnímu řešení se podařilo zkrátit dobu instalace o 30 % oproti původnímu harmonogramu. Investoři byli nadšeni jednak úsporou času, jednak výsledným vzhledem. Zpětná vazba je pro nás důležitá, díky ní se neustále můžeme zlepšovat. A ta pozitivní je pro nás zároveň hnacím motorem.