Jak vyřešit bezpečný odtok ze sprchové vaničky a její utěsnění?

Novinky HL zjednodušují práci instalatérů a zároveň snižují pravděpodobnost chyby při montážích na stavbě. Jsou vhodné jak pro koupelny, tak pro zelené střechy a odvodnění podlah.

Hostem rozhovoru je Ing. Jaroslav Maňas ze společnosti HL Hutterer Lechner, jejíž výrobky odborníci i koncoví uživatelé znají pod značkou nebo zkratkou HL. Tématem bude kanalizace a odvod odpadních a dešťových vod. A když HL, tak samozřejmě dlouhodobě bezpečný odpad tak, aby nezatékalo do střech, stropů, podlah a do dřevostavby.

Jaké jsou novinky HL pro rok 2023?

„Pokud máme navazovat na program, který už je v současné chvíli standardní, tak v prvé řadě jsou to tvarovky, které jsou určeny jako podomítkové instalační systémy,“ jmenuje první sadu novinek Jaroslav Maňas.



Vlevo HL901 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžovým těsněním, vpravo HL 905N Kanalizační přivzdušňovací ventil - podomítková verze, foto HL Hutterer Lechner Vlevo HL901 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžovým těsněním, vpravo HL 905N Kanalizační přivzdušňovací ventil - podomítková verze, foto HL Hutterer Lechner

Novinky v podomítkových systémech:

přivzdušňovací hlavice pro větrání vnitřní kanalizace HL 905 N.

vícenásobné vložky do kazet, které se umisťují třeba pro připojení praček a myček současně s odděleným vedením vody.

Systémy, které výrazně zjednodušují koordinaci prací na stavbě mezi řemesly instalatér, zedník, obkladač. Dodáváme vtoky, které už nazýváme sprchové a tyto sprchové vtoky už obsahují veškeré příslušenství. Navíc mají velice jednoduchou adaptabilitu podle výšky potěru. Podle které se zařezávají obkladačky, následně se jednoduše instalují izolační soupravy a dokončuje pokládka dlažby včetně mřížek a příslušenství.

Stejným způsobem řešíme už i instalace sprchových vaniček.

Lze tedy shrnout, že novinky jsou o tom, že zjednodušují práci instalatérů a zároveň snižují pravděpodobnost chyby při montážích na stavbě?

„Je to tak, protože v podstatě instalatér a jeho návaznost na řemesla na stavbě je v mnoha případech složitá. A výrobky, které poskytujeme jako kdyby s určitým takovým nadhledem řeší detaily mnohem rychleji. Spolupráce profesí je mnohem jednodušší, protože přestože tam v mnoha případech chybí konkrétní informace, ten výrobek to dokáže vyřešit,“ vysvětluje Maňas.

Jak vyřešit bezpečný odtok ze sprchové vaničky a její utěsnění? Tedy jak vyřešit místa častých poruch? Jak si poradit s tímto detailem?

„U těch sprch je to tak, že v instalace sprchových vaniček je v podstatě historicky daná, je daná v nějakém stavebním otvoru bez možnosti utěsnění. My poskytujeme systém, který zjednodušuje celou instalaci v tom, že odtokový systém, který je dopředu nainstalován, zabetonován v jedné ploše celé koupelny, seříznut a upraven výškově navazuje jednoduše na napojení vaničky,“ vysvětluje Jaroslav Maňas a poukazuje na to, že uplatnění je jak v dřevostavbách, tak i ve standardních mokrých procesech. Samozřejmě instalace je možná i v dřevěných roštech s cementotřískovými záklopy.

Jak vyřešit detail bezpečného odtoku u plochých a zelených střech?

Tak jako potřebujeme spolehlivé řešení uvnitř budovy, tak stejně důležité je to i v detailu odvodu dešťové vody zejména u plochých a zelených střech. A jak vypadá tento moderní a bezpečný detail?

„Střešní vtoky a jejich doplňky, které neustále rozšiřujeme, mají velký význam speciálně u nejmodernějších řešení, které jsou samozřejmě zelené a ozeleněné střechy a provozní střechy. Pro ně poskytujeme nejnovější instalační dílce pro šachty. Jsou inspekční šachty, které umí na těchto plochých střechách zjednodušit revizi těchto odtoků, jejich čištění, údržbu,“ říká Jaroslav Maňas.

Detail kanalizace při odvodnění podlah

Vraťme se zpátky do budovy. Co odpady v podlaze?

„Systém tzv. suchého sifonu máme v podstatě 22 let. Jedná se o uzávěr, který nazýváme Primus. Je to prvek, který plovákově doposud řešil při vysychání vpusti pronikání kanalizačních plynů do místnosti,“ říká Jaroslav Maňas.

Jen pro pořádek jsou to místnosti, kde musíme mít odvodnění podlahovou, ale zároveň víme, že té vody tam není dostatek, že ta podlahová v nám nezavodní a tím pádem vlastně může pronikat zápach z kanalizace do místnosti.

„Ano, jedná se o prostory, jako jsou různé zimní zahrady, kotelny, prádelny. Mohou to být prostory, kde jsou vlastně havarijní vpusti, protože k zavodnění dochází až v určité havarijní nebo výjimečné situaci, ale to už je samozřejmě špatně a ten zápach tam vzniká.

Proto jsme systém Primus nahradili systémem Primus blue, inovovaným systémem, který je dokonce kvalitnější svým provedením než standardní pěticentimetrová vodní uzávěrka, jelikož odolává 400 Pa podtlaku, 800 Pa přetlaku a dokonce má svůj veliký význam vztlakový, protože pokud vypouštíme vany, provádíme různé proplachy bazénových technologií atd. zajišťuje i vztlak. To znamená, že voda z případného vypouštění vany nepoteče vpustí zpátky na podlahu. Dokonce ten Primus blue, ten suchý sifon umisťujeme i do sprchových žlabů,“ vysvětluje Jaroslav Maňas i užití novinky.

„Poslední novinkou bude HL 530, inovovaný modul, který je zkracovatelný, utěsněný a obsahuje tento typ uzávěru včetně krytu. Je to modulový systém, který se dá zkracovat s délkou 1,2 m do min. 60 cm po libovolných úsecích,“ doplňuje další typ Jaroslav Maňas.

Děkujeme za rozhovor, který se konal na semináři Novinky pro zdravotní techniku, semináře pořádaného Společností pro techniku prostředí, který se koná každoročně na jaře v Praze a v Brně. O programu a termínech v 2024 vás budeme včas informovat.