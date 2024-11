TZB-info / Voda, kanalizace / Likvidace odpadních vod / Čištění odpadních vod v ČR bude přísnější

Nová směrnice o čištění městských odpadních vod nastaví nové povinnosti. Např. čtvrtý stupeň povinného čištění pro velká města. Má vodu zbavit látek, které se dostávají do odpadní vody z farmaceutického nebo kosmetického průmyslu.

Nové způsoby čištění a nakládání s odpadními vodami, s dešťovou vodou, ale také investice do zařízení přinese evropská směrnice o čištění městských odpadních vod. Jednotlivé části směrnice se budou zavádět postupně a finální účinnost bude v roce 2045. Nová směrnice platí pro celou EU. Směrnici zveřejní MZe v příštích týdnech.

Nová směrnice zavede například pro velká města, jako jsou Praha, Brno nebo Ostrava, čtvrtý stupeň povinného čištění, které má vodu zbavit látek, které se dostávají do odpadní vody z farmaceutického nebo kosmetického průmyslu. Dosud do čištění zahrnuty nebyly. A směrnice ukládá rovněž farmaceutickým a kosmetickým společnostem povinnost podílet se na úhradě nákladů spojených se zaváděním a provozováním tohoto čtvrtého stupně. Ty jsou podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) proti.

Pozitivní efekt na kvalitu povrchové vody

„Je nesporné, že implementace směrnice bude mít dopad i na výši vodného stočného. Zdůrazňuji, že potom je odpovědností všech hráčů v tom příběhu, aby to bylo sociálně citlivé a aby ta cena stočného a vodného nevyletěla do nějakých astronomických výšek,“ řekl v Českých Budějovicích ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací.

„Velmi často potom tuto vodu čistíme a znovu používáme jako pitnou vodu, a pokud se ji podaří vyčistit od látek z farmaceutického průmyslu a podobně, tak se to pozitivně projeví právě na zdraví lidí. Je to opravdu investice úplně celé společnosti do kvality života,“ dodal.

Dopad na cenu vodného a stočného?