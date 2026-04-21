Skutečné vzdělání potřebuje kvalitní praxi – tady ji mají
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Střední škola stavební v Jihlavě patří mezi instituce, které staví na dlouhé tradici, ale zároveň aktivně reagují na vývoj řemesel a technických oborů. Škola nabízí široké spektrum učebních i maturitních oborů a klade důraz především na propojení výuky s praxí.
Důležitou roli v tomto přístupu hraje spolupráce s firmami, díky které mají studenti možnost pracovat s moderními technologiemi už během studia. Jedním z významných partnerů je společnost Grohe, která se podílí na vybavení specializované výukové učebny.
„Naše škola má dlouhou historii, ve 30. letech vznikla jako německá učňovská škola, později po válce jako česká učňovská škola, v 90. letech jsme přidali maturitní obor stavebnictví a v dnešní době máme ještě maturitní nástavbový obor pro žáky, kteří se vyučí v učebním oboru a chtěli by získat maturitu,“ říká ředitelka školy Markéta Metelková.
V současnosti školu navštěvuje přibližně 650 žáků, kteří studují sedm učebních oborů, jeden maturitní obor a jeden nástavbový program. Výuka probíhá nejen v moderních dílnách, které vznikly rekonstrukcí bývalého skladu civilní obrany, ale také přímo ve firmách. Škola totiž dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů v rámci takzvané externí praxe. Studenti tak mohou absolvovat odborný výcvik přímo ve firmách, kde získávají reálné zkušenosti z oboru. Délka praxe je flexibilní a přizpůsobuje se jak potřebám studentů, tak kvalitě získávaných zkušeností. Vedle regionální spolupráce se škola zapojuje také do mezinárodních projektů. Díky programu Erasmus+ vyjíždějí studenti na zahraniční stáže, například do Francie nebo Finska, kde si rozšiřují odborné i jazykové dovednosti.
Významným krokem v modernizaci výuky je právě spolupráce se společností Grohe. Ta škole poskytla výukový panel s nejnovějšími technologiemi, na kterých si studenti mohou vyzkoušet práci s aktuálními produkty z praxe. „Pokud bych měl říct přínos pro firmu Grohe, tak je to v tom, že žáci se potkají s našimi výrobky, ta značka pro ně nebude cizí a když přijdou do praxe, tak budou vědět, že taková značka existuje a že výrobky jsou kvalitní a mají snadnou montáž,“ doplňuje Pavel Bodnár z GROHE ČR.
Velkou výhodou této spolupráce je i to, že studenti mohou s vybavením pracovat bez obav z poškození. Firma v případě potřeby zajistí jeho doplnění nebo výměnu, což podporuje přirozené učení a praktické dovednosti. Společnost GROHE navíc spolupracuje se školami napříč Českou i Slovenskou republikou a podílí se také na odborných soutěžích, například Učeň instalatér, jejichž vítězové mohou postoupit až na evropskou úroveň v rámci soutěže EuroSkills. Moderní výuka dnes nestojí jen na teorii, ale především na zkušenosti. Když mají studenti možnost pracovat s technologiemi, se kterými se později setkají v praxi, roste jejich jistota i motivace dále se rozvíjet.
Spolupráce škol a firem tak nepřináší užitek jen jedné straně. Pomáhá vychovávat odborníky, kteří se ve svém oboru neztratí, a právě to je investice, která má do budoucna skutečný smysl.