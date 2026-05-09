Světový den hygieny rukou 2026 - vytvořte si personalizovaný plakát
Přehrát audio verzi
Světový den hygieny rukou 2026 - vytvořte si personalizovaný plakát
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Tork, značka společnosti Essity a globální lídr v oblasti profesionální hygieny nabízí bezplatná školení o hygieně rukou, přizpůsobitelné plakáty a produkty s certifikací Easy to use, které podporují důsledné dodržování hygieny rukou.
Tork podpořil Světový den hygieny rukou 2026 s cílem zlepšit hygienu ve zdravotnictví
Bezplatná školení, přizpůsobitelné plakáty a produkty s certifikací Easy to use1 pomáhají vytíženým zdravotnickým pracovníkům zvládat hygienu rukou ve správných okamžicích. Tork, značka společnosti Essity a globální lídr v oblasti profesionální hygieny, posílil před Světovým dnem hygieny rukou (WHHD) 2026 svůj závazek vůči zdravotnickým pracovníkům. Nabízí bezplatná školení o hygieně rukou, přizpůsobitelné plakáty a produkty s certifikací Easy to use, které podporují důsledné dodržování hygieny rukou.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) může zlepšení hygieny rukou snížit přenos patogenů ve zdravotnickém prostředí o 50 %.2. Důsledné dodržování „pěti klíčových okamžiků hygieny rukou“ podle WHO může být ve zdravotnictví obtížné i pro profesionály. To je jeden z hlavních důvodů, proč Tork podporuje každoroční kampaň WHO „ZACHRAŇTE ŽIVOTY: Umyjte si ruce“ v rámci Světového dne hygieny rukou. Tématem kampaně je letos „Činy zachraňují životy.“
„Každoroční připomínání osvědčených postupů dává zdravotnickým pracovníkům příležitost podniknout kroky, které zachraňují životy. Stačí, když do svých každodenních rutin začlení osvědčené postupy hygieny rukou ve správných okamžicích,“ uvedl Tom Bergin, marketingový ředitel pro oblast zdravotnictví v divizi Professional Hygiene společnosti Essity. „Jsme hrdí, že můžeme i nadále nabízet zdroje a řešení, která podporují jejich úsilí zlepšovat dodržování hygieny rukou a omezovat přenos mikrobů. Na Světový den hygieny rukou připomínáme vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví, že správné nástroje a školení jsou zásadní pro budování kultury hygieny rukou, která chrání pacienty, personál i návštěvníky.“
- Tork Clean Hands Training – účinný program, který uživatele učí, jak zavádět pět klíčových momentů hygieny rukou podle WHO. K dispozici je i verze školení ve virtuální realitě, která nabízí interaktivní a poutavý způsob, jak zlepšit znalosti a dovednosti v oblasti hygieny rukou.
- Tork Healthy Hands – nástroj, který umožňuje vytvářet vlastní plakáty a připomínky. Označení lze umístit také ke stojanu Tork Hygiene, aby uživatelům připomínalo správné postupy přímo v místě použití. Když pacienti vidí značení k hygieně rukou, mají větší důvěru v čistotu zařízení.3
Profesionální hygienické produkty Tork jsou také navrženy tak, aby odstraňovaly překážky v dodržování hygieny rukou díky dávkovačům s certifikací Easy to use, které pomáhají snižovat riziko přenosu škodlivých mikrobů, a velkokapacitním řešením, která pomáhají zajistit dostupnost dezinfekce na ruce, mýdla a papírových ručníků v okamžiku potřeby.
- 1Certifikace Easy to use udělená Švédskou revmatickou asociací (SRA)
- 2Světová zdravotnická organizace, 2021, dokument s klíčovými fakty
- 3Průzkum Tork Healthcare Hand Hygiene Survey, 2018. Realizován v USA, Spojeném království, Švédsku, Německu a Polsku mezi 1017 zdravotnickými pracovníky
- Světový den hygieny rukou (5. května) byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Datum: 5. 5. symbolizuje 5 prstů na každé ruce. Osvěta v tento den cílí především na profesionály ve zdravotnictví a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. V roce 2026 je kladen velký důraz na prevenci žloutenky typu A.
- Světový den mytí rukou (15. října) je v angličtině známý jako Global Handwashing Day. Jde o osvětovou kampaň určenou pro širokou veřejnost a děti. Cílem je zvýšit povědomí o tom, že mytí rukou mýdlem je nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak předcházet nemocem (např. průjmovým onemocněním nebo infekcím dýchacích cest).