Akce GROHE X Professional v Lisabonu přivítala více než 800 nadšených hostů

Zákazníci a novináři z Evropy, Středního východu a severní Afriky se zúčastnili exkluzivní akce zaměřené na portfolio GROHE Professional. Na míru vytvořený prostor značky se skládal ze čtyř zvýrazněných částí určených pro recirkulační sprchu GROHE Everstream, produktové novinky, koncepce místa prodeje a program GIVE.

GROHE Professional podtrhuje závazek společnosti GROHE vůči svým profesionálním partnerům a sanitárnímu průmyslu obecně.

Inovace, trendy a navazování kontaktů. To vše čekalo na odborníky ze sanitárního průmyslu z celého světa, kteří se sešli mezi 30. květnem a 2. červnem v portugalském Lisabonu na akci GROHE X Professional. Účastníci nejenže dostali příležitost navštívit zážitkový showroom GROHE Experience Center v Lisabonu a továrnu ve městě Albergaria, ale i speciální značkový showroom GROHE. Nabídka GROHE Professional v něm byla představena ve čtyřech oblastech. V prvních dvou se předváděly produkty jako je recirkulační sprcha GROHE Everstream, nová barva Phantom Black a nová ruční sprcha GROHE Tempesta. Zbylé dvě prezentovaly snahu značky o posílení odvětví exkluzivními komplexními balíčky produktů, školením a servisem.

„Jsme rádi, že akce GROHE X Professional byla tak úspěšná. Přímý kontakt s našimi profesionálními partnery je pro nás zásadní. Stejně tak je důležité, abychom se v rámci sanitárního průmyslu propojili a zamysleli nad možnými způsoby spolupráce. Pevně věříme, že právě toto představuje základ trvale udržitelného růstu a inovací, a do těchto vztahů budeme nadále investovat,“ uvedl Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA.

Podznačka GROHE Professional představena ve čtyřech oblastech

Díky řadě GROHE Professional vytvořila společnost GROHE jedinečnou nabídku produktů a služeb šitou na míru potřebám velkoobchodů se sanitární keramikou, instalatérů, showroomů, projektových zákazníků a kuchyňských studií. V rámci akce GROHE X Professional mohli naši partneři prozkoumat tuto širokou nabídku podrobněji. Podznačka GROHE Professional zahrnuje více než 700 produktů, které jsou k dispozici výhradně prostřednictvím tradičních velkoobchodních kanálů. V Lisabonu mohli zákazníci a novináři poznat inovace v oblasti Novinky, například povrchovou úpravu Phantom Black, nejnovější přírůstek do kolekce GROHE Colors. Díky speciální technice lakování jsou všechny produkty GROHE Phantom Black trvanlivější a odolnější proti korozi, vyblednutí a poškrábání než dosavadní černé varianty vyráběné práškovým lakováním. Mezi další vystavené produkty patřila ruční sprcha GROHE Tempesta s praktickým přepínačem, který jediným stisknutím umožňuje měnit režim proudu, a nová keramika se zaoblenými okraji GROHE BauEdge.

Oblast GROHE Everstream představila řešení, jakým mohou domácnosti zmírnit svůj negativní dopad na planetu a její zdroje. Recirkulační sprcha GROHE Everstream byla navržena tak, aby uživatelům poskytla zážitek ze sprchování, který očekávají, ale s co nejmenší spotřebou čerstvé vody. V recirkulačním režimu je voda nahromaděná v odtoku pumpována do oběhu, který zachovává požadovanou teplotu a vodu hygienicky ošetřuje. Spotřebuje se tak méně energie a šetří se voda, která by jinak odtékala do kanalizace.

Jak podpořit profesionály v místě prodeje? Na tuto otázku se zaměřila oblast Obchod, ve které byla představena nedávno spuštěná kampaň GROHE Professional B2B2C. Tato kampaň oslavuje partnerství mezi koncovými zákazníky a jejich profesionálním partnery při realizaci individuálních koupelnových řešení.

V oblasti GIVE byla účastníkům představena strategie značky propagující instalatérskou profesi a navyšování počtu kvalifikovaných pracovníků. Program GIVE (GROHE Installer Vocational Training and Education) podporuje instalatérské školy v tom, aby poskytovaly mladým instalatérům dobrý základ pro úspěšný start jejich kariéry. Společnost GROHE již v regionu EMENA spolupracuje se 65 školami. Dále jsme se zaměřili na partnerství s globální platformou WorldSkills International, která slouží ke zvyšování viditelnosti a uznání kvalifikovaných osob. Součástí této spolupráce je podpora soutěží v oblasti instalatérství a topenářství na veletrzích EuroSkills 2023 v Gdaňsku a WorldSkills 2024 v Lyonu.

Akce GROHE X Professional představuje po digitální konferenci GROHE X Summit, která se konala na začátku března, druhé pokračování našich živých akcí. Společnost GROHE chce svým hybridním přístupem zajistit co nejlepší přístup k informacím a novinkám ze světa GROHE pro své zákazníky a partnery.

Chcete-li se dozvědět více o řadě GROHE Professional, navštivte naši digitální zážitkovou platformu GROHE X a webovou prezentaci kolekce GROHE Colors.