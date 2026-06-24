Master3Plus – spolehlivý odpadní systém pro T-ARENU Brno
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Master3Plus – spolehlivý odpadní systém pro T-ARENU Brno
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Výstavba nové T-ARENY patří mezi nejvýznamnější investice posledních let v oblasti sportovní a kulturní infrastruktury v Brně. Moderní multifunkční hala, která vyrůstá v areálu brněnského výstaviště, nabídne po dokončení zázemí až pro 13 000 návštěvníků a stane se dějištěm sportovních utkání, koncertů, kongresů i dalších společenských akcí.
Za úspěchem podobných staveb však nestojí pouze architektonický návrh nebo moderní technologie viditelné na první pohled. Neméně důležitou roli hrají technické systémy ukryté v konstrukci budovy, které musí zajistit bezproblémový provoz i při maximálním zatížení objektu.
Master3Plus – odpadní systém pro náročný provoz
Společnost Pipelife se stala součástí tohoto prestižního projektu dodávkou potrubního systému, který bude zajišťovat spolehlivý odvod odpadních vod. Pro realizaci bylo dodáno téměř 10 kilometrů akustického odpadního systému Master3Plus.
Požadavky na technickou infrastrukturu takto rozsáhlého objektu jsou mimořádně vysoké. Hala musí být schopna zvládnout velké množství návštěvníků během krátkého časového úseku, aniž by docházelo k omezení komfortu nebo provozním komplikacím. Instalované systémy proto umožňují odvádět až 500 m³ odpadních a splaškových vod denně.
Tichý odpadní systém jako součást kvality budovy
V multifunkčních objektech, kde se střídají sportovní, kulturní a kongresové akce, hraje významnou roli také akustika. Vedle samotných stavebních konstrukcí se na výsledném komfortu podílejí i vnitřní kanalizační rozvody.
Právě proto byl v projektu využit systém Master3Plus, který je navržen pro účinné omezení přenosu hluku vznikajícího prouděním odpadních vod v potrubí. Nízká hlučnost přispívá k vyššímu komfortu návštěvníků, vystupujících umělců, i personálu a zároveň pomáhá splnit náročné požadavky moderních veřejných staveb.
Technické řešení odpovídající architektuře 21. století
T-ARENA je navržena jako flexibilní a technologicky vyspělý objekt. Součástí haly budou reprezentativní prostory, gastronomické provozy, komerční jednotky, skyboxy i rozsáhlé technické zázemí. Takto komplexní stavba vyžaduje stejně promyšlená technická řešení, která zajistí dlouhodobou provozní spolehlivost. Kvalita použitých potrubních systémů je proto klíčová nejen z hlediska funkčnosti, ale také z pohledu budoucích provozních nákladů a snadné údržby.
Reference, která ukazuje systém Master3Plus
Zapojení do projektu T-ARENA Brno potvrzuje schopnost společnosti Pipelife dodávat technicky vyspělá a spolehlivá řešení i pro nejnáročnější stavby velkého rozsahu. Pro projektanty, instalační firmy i investory je tato realizace dalším důkazem, že správně navržené potrubní systémy představují jeden ze základních pilířů bezpečného, komfortního a dlouhodobě udržitelného provozu moderních budov.
Právě u projektů tohoto typu se nejlépe ukazuje, že kvalitní technická infrastruktura není pouhým doplňkem stavby, ale její nezbytnou součástí.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.