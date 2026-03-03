Nový standard odpadního systému pro moderní budovy – Master3Plus

Ticho v domácnosti není jen otázkou komfortu – je základem klidného a zdravého života. Hluk narušuje spánek, soustředění i celkovou pohodu obyvatel, přičemž často opomíjeným zdrojem jsou odpadní systémy. Už při návrhu a instalaci je proto klíčové zohlednit materiály a konstrukci potrubí, které minimalizují hluk při splachování a odtoku vody.
Volba kvalitního tichého systému je investicí nejen do pohodlí uživatelů, ale také do dlouhodobé kvality stavby a spokojenosti klienta.
Master3Plus je prémiový odpadní systém z polypropylenu, který výrazně snižuje hluk šířený vzduchem i stavebními konstrukcemi. Podle testů Fraunhofer Institute for Building Physics ve Stuttgartu patří Master3Plus mezi nejtišší systémy svého druhu dostupné na evropském trhu, což z něj činí ideální volbu pro moderní a komfortní bydlení.
Tajemství tichého provozu
Základním prvkem systému Master3Plus od společnosti Pipelife je unikátní třívrstvé potrubí, kde každá vrstva plní přesně definovanou funkci:
- Vnitřní hladká vrstva z PP-CO
- Zajišťuje hladký tok vody a minimalizuje turbulence.
- Snižuje hlučnost a zvyšuje průtočnou kapacitu potrubí.
- Střední minerálně zesílená vrstva z PP-MV
- Dodává potrubí vysokou tuhost a rozměrovou stabilitu.
- Pohlcuje vibrace, které jsou hlavním zdrojem hluku.
- Vnější odolná vrstva z polypropylenu
- Chrání potrubí před nárazy a mechanickým poškozením během montáže i provozu.
Tato kombinace zajišťuje vysokou pevnost potrubí, dlouhou životnost a plynulé proudění vody, což dále snižuje hluk.
Hydraulika a tvarovky – hladký průtok a méně hluku
Systém Master3Plus není jen o potrubí – zahrnuje i hydraulicky optimalizované tvarovky, které zajišťují, že voda proudí plynule a bez turbulence. To má přímý vliv nejen na snížení hluku ale také zajištění efektivního odvodu odpadních vod.
Široká nabídka a komplexní řešení
Systém je navržen podle normy EN 1451-1 a je vhodný pro budovy všech typů i připojovací úseky kanalizace. Široký sortiment průměrů DN 32 až DN 160 umožňuje použití od malých připojovacích potrubí až po hlavní stoupačky.
Pro akusticky náročné instalace Master3Plus nabízí několik chytrých řešení:
- Speciální ventilační odbočky pro výškové budovy – zajišťují optimální přisávání vzduchu a eliminaci tlakových výkyvů bez potřeby paralelního odvětrávacího potrubí.
- Akustická patní kolena – umístěná v patě stoupaček, kde se při změně směru proudění obvykle tvoří nejvíce hluku.
- Objímky s EPDM profilem – brání přenosu vibrací do stavebních konstrukcí a omezují šíření hluku do okolních místností.
Master3Plus je ideální volbou všude tam, kde je vedle spolehlivého odvodu odpadních vod kladen důraz také na akustickou pohodu uživatelů a dlouhodobou hodnotu budovy. Více informací můžete najít na webu www.pipelife.cz.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.