Již v roce 2027 nabudou účinnosti nová pravidla EU pro pitnou vodu. Je kvůli tomu v ohrožení trh se smaltovanými ohřívači vody?
Komentář Lukáše Formánka, technického ředitele, a Kamily Pokorné, ředitelky environmentu, jakosti a udržitelnosti, z DZ Dražice (člena skupiny NIBE, největšího českého výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží)
Již 1. ledna 2027 vstoupí v účinnost Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/367, kterým se definují prováděcí pravidla k Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184. Jeho cílem je harmonizovat bezpečnostní standardy, chránit zdraví občanů EU a zajišťovat kvalitu vody. Toto nařízení mimo jiné zpřísňuje limity pro škodlivé látky a zavádí jednotné evropské seznamy výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny k použití při výrobě materiálů nebo výrobků přicházejících do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě.
I když v DZ Dražice plně podporujeme snahu o ochranu kvality vody a zdraví obyvatel EU, považujeme za důležité zdůraznit, že nová legislativní změna v sobě ukrývá problematickou část: i smalty a keramické látky se totiž budou moci vyrábět pouze z látek zařazených na tento seznam.
Bez oxidu zirkoničitého smalt praská – nová regulace EU může omezit výrobu bojlerů
Nový Evropský seznam povolených směsí pro smalty a keramické materiály nezahrnuje kov hafnium, který je nedílnou součástí oxidu zirkoničitého: klíčové látky pro výrobu kvalitních smaltovaných povrchů – tedy i pro ohřívače vody z DZ Dražice. Bez této zdravotně nezávadné látky totiž smalt praská, což výrazně ovlivňuje jeho kvalitu a životnost. V případě, že by se materiály, které EU nově neoznačuje jako vhodné pro použití v domácnostech, přestaly od roku 2027 využívat, mohlo by to podle odhadu skupiny APPLiA vést k omezení prodeje současných zásobníků teplé vody: to by mělo nepříznivý dopad nejen na výrobce těchto zařízení, ale i na samotné zákazníky. V současnosti není na trhu odzkoušená a cenově dostupná technologie, která by dokázala u ohřívačů vody zcela nahradit smalt – ani nerezová ocel totiž nenabízí srovnatelné vlastnosti.
Smaltované ohřívače vody: dlouhá životnost a bezpečnost za přijatelnou cenu
Smaltované ohřívače jsou vysoce odolné proti korozi, což významně prodlužuje jejich životnost. Pokud jsou tyto výrobky kvalitní, odborně nainstalované a pravidelně udržované, představují opravdu bezpečné a zdravotně nezávadné řešení pro ohřev vody. Další velkou výhodou těchto bojlerů je jejich cena. Nerezové ohřívače, které by mohly od roku 2027 nahradit výrobky se smaltem, jsou totiž výrazně dražší. A navíc jim nevyhovuje tvrdá voda, která je v ČR zcela běžná. Usazování vodního kamene v tomto typu ohřívače vede ke zvýšené spotřebě energie a zkracuje jeho životnost.
Nová regulace neohrozí provoz stávajících modelů dražických ohřívačů vody
Většina našich zákazníků dává přednost smaltovaným ohřívačům vody před nerezovými variantami. Rádi bychom je proto ujistili, že již nyní velmi intenzivně pracujeme na vývoji inovativního řešení splňujícího přísnější evropské regulace, které však zároveň nezatíží jejich rozpočet. Všechny naše stávající výrobky navíc mají platné certifikáty až do konce roku 2032. Plánované nařízení o zákazu výroby a certifikace nových modelů ohřívačů se stávajícím druhem smaltu se na ně proto vztahuje až od roku 2033. Pokud si zákazník pořídí v následujících sedmi letech jakýkoli certifikovaný dražický bojler se starší smaltovou směsí, který uvedeme na trh do konce roku 2026, nemusí se obávat nutnosti výměny zařízení ani omezení servisních služeb. Po roce 2032 navíc plánujeme naše oblíbené modely recertifikovat, aby mohly být nadále v prodeji: to vše poté, až vyvineme novou, upravenou smaltovou směs, která bude splňovat požadavky uvedené v nové směrnici.
DZ Dražice aktivně jedná o úpravě evropské regulace
V DZ Dražice nyní postupujeme dvěma paralelními směry. Jak jsem již uvedl výše, za prvé jsme zahájili vývoj nové smaltové směsi, která bude splňovat revidované legislativní požadavky, a přitom zároveň zachová vysokou kvalitu, spolehlivost a cenovou dostupnost našich výrobků. Již dnes přitom splňujeme přísné podmínky pro německé certifikáty (DVGW) pro pitnou vodu. A za druhé jsme se rozhodli aktivně zapojit do legislativního procesu: prostřednictvím evropského profesního sdružení APPLiA jsme podali oficiální žádost o úpravu nového nařízení EU tak, aby lépe odráželo realitu výrobního průmyslu – ideálně o zařazení hafnia na seznam povolených látek, nebo o celkové odložení platnosti pozitivního seznamu. Nová regulace se totiž netýká pouze povolení použití některých látek, ale také metodiky testování smaltu – konkrétně při teplotách, které extrémně převyšují běžné provozní podmínky. Takové testy neodpovídají reálnému využití ohřívačů vody a mohou vést k nespravedlivému vyřazení plně funkčních a efektivních technologií.
