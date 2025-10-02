Proč je Master3Plus tišší než běžné kanalizační systémy?
Tichá kanalizace se pomalu ale jistě stává novým standardem moderního bydlení. Systém Master3Plus díky zesíleným potrubním stěnám a speciálním tvarovkám zaručí výraznou redukci hluku. O tichých odpadních systémech jsme hovořili s Majidem Salehem, vedoucím technického oddělení TZB systémů společnosti Pipelife.
Rostoucí nároky na kvalitu bydlení přinášejí i požadavek na nízkou hlučnost kanalizačních systémů. Společnost Pipelife proto nabízí tichý odpadní systém Master3Plus, který na rozdíl od klasických HT systémů výrazně redukuje hluk při protékání splašků. Zvýšená tloušťka stěn potrubí zajistí, aby bylo zvuk generující kmitání účinně tlumeno. Zároveň je systém navržen tak, aby bylo zabráněno vzniku rezonance.
Stěny potrubí jsou třívrstvé, střední vrstva je provedena z minerálního polypropylenu, který pohlcuje zvuk a zároveň poskytuje zvýšenou tuhost, což dovoluje větší vzdálenost kotvicích prvků. Kvalitní vnější vrstva zaručuje vysokou odolnost vůči nárazu, zatímco vnitřní vrstva zabraňuje vzniku turbulencí, a tak přispívá k vyšší tichosti. Součástí systému jsou speciální tvarovky s optimalizovanými tvary a s vyšší tuhostí, kvalitní těsnicí kroužky a akustické objímky pro správné fixování potrubí.
Tento systém je částečně vyráběn v České republice, což umožnuje rychlejší dodání a větší kontrolu kvality. Jde o jediný výrobek svého druhu vyráběný na tuzemském trhu. V současnosti buduje společnost Pipelife nový logistický park, aby byla rychlost dodání ještě zvýšena.
Kromě prémiového odpadního systému chystá Pipelife rozšíření nabídky o chladicí a topný panel určený pro stropní nebo stěnovou instalaci. Uvedení na trh je plánováno ve 4. čtvrtletí roku 2025.
V neposlední řadě je k dispozici online konfigurátor patrových rozdělovačů, který dovoluje projektantům navrhnout rozdělovač přesně podle jejich požadavků.