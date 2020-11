TZB-info / Voda, kanalizace / Kanalizace splašková / Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík I.

H 2 S zapáchá již při koncentraci 0,5 ppm a je silný čichový toxin. Při 50–300 ppm člověk ztrácí čich a v koncentracích nad 300 ppm je H 2 S životu nebezpečný. Grundfos má řešení, jak zmírnit zápach a strategii, jak problémy efektivně minimalizovat.

Tvorba sirovodíku v kanalizaci je složitý proces, který závisí na mnoha faktorech včetně teploty, složení odpadní vody, retenční doby v potrubí nebo provozní době čerpadel v čerpacích jímkách. Ideální řešení problémů se sirovodíkem musí brát v úvahu všechny tyto faktory a musí vycházet ze skutečných provozních podmínek. Na tomto přístupu je založeno řešení problémů se sirovodíkem od společnosti Grundfos.

Obvyklá situace – obyvatelé si stěžují na zápach z kanalizace

Když ale pracovníci provozovatele kanalizace přijedou na místo, žádný zápach necítí ani nenaměří. Proč? Sirovodík lze naměřit a cítit jen v určitou dobu. A jeho zápach se objevuje hlavně tehdy, když systém čerpá.

Sirovodík je jedovatý, při větších koncentracích způsobuje ztrátu čichu a je životu nebezpečný

Jaké množství sirovodíku se při čerpání uvolní závisí na pH, teplotě a turbulenci. Čím větší je turbulence a čím nižší pH, tím více sirovodíku se uvolní. Důsledkem uvolňování sirovodíku není jen zápach po zkažených vejcích, ale také je jedovatý a způsobuje korozi součástí a stěn betonového potrubí.

Zapáchá již při velmi malých koncentracích 0,5 ppm. Sirovodík je jedovatý a ve své podstatě silný čichový toxin, který paralyzuje čichové buňky v nose. V koncentracích 50–300 ppm člověk ztrácí čich a v koncentracích nad 300 ppm je sirovodík životu nebezpečný.

Bakterie za pomoci kyslíku přeměňují v potrubí sirovodík na kyselinu sírovou. Ta pak poškozuje stěny potrubí a šachty. Důsledkem může bý i úplné zhroucení kanalizačního potrubí.

Jak proces vzniku sirovodíku funguje se podívejte na videu:

Vznik sirovodíku představuje častý a závažný problém, který má zdravotní, bezpečnostní a finanční důsledky.

Příklad z praxe v Dánsku

Když dánská vodohospodářská společnost Mariagerfjord Vand A/S narazila na problémy se sirovodíkem ve své kanalizační síti, řešení od Grundfos tyto problémy rychle vyřešilo. Nikdo si už nestěžuje na zápach a náklady na chemikálie se v postižené oblasti snížily o 70 %.

„Problémy nastaly při uzavření ČOV a vybudování čerpací stanice, která byla napojena na stávající kanalizaci. Obyvatelé si začali stěžovat na zápach a provozovatel se snažil situaci řešit přidáváním různých chemikálií, použitím čistících ježků, ale nic nepomáhalo,“ říká Brina Frost, Operations Manager Mariager Water utility.

„Zaměřujeme se na množství energie, které potřebujeme k přepravě odpadní vody do ČOV, v důsledku čehož chceme čerpat co nejmenší objem. Rozdělujeme stávající sítě. Starý systém, ve kterém čerpáme povrchovou i odpadní vodu, jsme přeměnili na samostatné systémy, ale používáme zejména původní potrubí. Proto je v potrubí vzhledem k jeho délce málo odpadní vody. Díky tomu se prodlužuje retenční čas a to způsobuje stále větší problémy se sirovodíkem,“ vysvětluje Christian Schou, Application Manager Grundfos.

Grunfos měl zájem pomoci a přišel s flexibilním chytrým řešením

Řešení Grundfos měří údaje v čerpací šachtě a podle něj jsou dávkovány chemikálie.

„Když jsme řešení zrealizovali, stížnosti obyvatel ustaly. Zlepšilo se naše pracovní prostředí a používáme méně chemikálií. Jsem velmi pokojen, usnadnilo mi to práci v čerpací stanici i v šachtě,“ říká Brina Frost.

„Díky tomuto projektu jsem si uvědomil, jak překvapivě nízké spotřeby chemikálií se podařilo dosáhnout. Ušetřili jsme 70% chemikálií. A co je nejdůležitější, lidé už nevolají a nestěžují si na zápach,“ shrnuje tento projekt Christian Schou.

Podívejte se na celý příběh:



Problém se zápachem z kanalizace u dánské vodohospodářské společnosti Mariagerfjord Vand A/S a řešení Grundfos.

