Pragnum Retain a Pragma Retain: dvě řešení pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou
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Pragnum Retain a Pragma Retain: dvě řešení pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou
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Rostoucí intenzita srážek, častější výskyt přívalových dešťů a stále přísnější požadavky na zadržování vody v území vedou projektanty i investory k hledání spolehlivých retenčních systémů. Současně roste tlak na rychlost výstavby, dlouhou životnost použitých materiálů a efektivní využití prostoru.
Právě na tyto požadavky reagují retenční systémy Pragnum Retain a Pragma Retain, které rozšiřují portfolio řešení společnosti Pipelife pro hospodaření s dešťovou vodou. Přestože oba systémy plní stejnou funkci – retenci a akumulaci srážkových vod – každý z nich je navržen pro odlišný typ aplikací a požadavků projektu.
Pragnum Retain pro velké objemy a náročné podmínky
Systém Pragnum Retain vychází z velkoprůměrového spirálově vinutého potrubí z materiálu PE100. Díky průměrům potrubí až 2,5 metrů umožňuje vytvářet retenční a akumulační nádrže s velmi vysokou kapacitou při minimálním počtu konstrukčních prvků.
Právě vysoký využitelný objem je jedním z hlavních důvodů, proč je systém vhodný pro dopravní stavby, průmyslové areály, logistická centra nebo rozsáhlé developerské projekty. V těchto případech je často potřeba zadržet značné množství vody při zachování maximální spolehlivosti celého systému.
Potrubí je vyráběno v třídách kruhové tuhosti až SN16, což umožňuje jeho použití i pod komunikacemi nebo v místech s vysokým dopravním zatížením. Velkou výhodou je také elektrofúzní svařování, které vytváří homogenní a plně vodotěsný spoj. Pro retenční a zejména akumulační nádrže představuje absolutní těsnost zásadní parametr.
Významným benefitem systému je možnost výroby na míru. Vedle samotného potrubí lze navrhovat individuální T-kusy, odbočky, čerpací jímky, kalníky, revizní vstupy nebo speciální konstrukční prvky podle konkrétní projektové dokumentace. To dává projektantům velkou volnost při návrhu retenčních objektů.
Na referenční video přímo z pokládky systému se můžete podívat zde:
Pragma Retain: rychlá montáž a modulární flexibilita
Zatímco Pragnum Retain míří především na projekty s vysokými objemovými požadavky, systém Pragma Retain byl vyvinut s důrazem na efektivní montáž a vysoký podíl prefabrikace.
Základem systému je potrubí Pragma+ID z polypropylenu PP-HM v dimenzích DN800 a DN1000. Díky kombinaci potrubí a prefabrikovaných funkčních modulů vzniká stavebnicový systém, který lze snadno přizpůsobit konkrétním prostorovým podmínkám.
Retenční objekty mohou být sestaveny z paralelních větví různých délek a doplněny o nátokové a odtokové moduly, revizní vstupy, regulační prvky nebo plovákové regulátory průtoku. Výsledkem je flexibilní systém vhodný zejména pro městské projekty, průmyslové areály a developerské výstavby, kde je často rozhodujícím faktorem rychlost realizace.
Důležitou součástí systému jsou robustní hrdlové spoje s vícebřitým těsněním. Toto řešení zajišťuje dlouhodobou vodotěsnost a současně umožňuje rychlou a jednoduchou montáž přímo na stavbě.
Odolnost a dlouhá životnost jako společný základ
Ačkoli jsou oba systémy konstrukčně odlišné, spojuje je několik zásadních vlastností. Především využití moderních plastových materiálů s vysokou odolností vůči chemickému i mechanickému zatížení.
Polyetylen PE100 použitý u systému Pragnum Retain i polypropylen PP-HM systému Pragma Retain odolávají běžným chemickým látkám obsaženým ve srážkových vodách, nepodléhají korozi a zachovávají si své vlastnosti po desítky let provozu. Hladké vnitřní povrchy navíc minimalizují usazování nečistot a podporují dlouhodobě stabilní hydraulické parametry.
Nízká hmotnost potrubí zároveň přináší jednodušší manipulaci na stavbě a snižuje nároky na těžkou mechanizaci, což se pozitivně promítá do rychlosti i ekonomiky realizace.
Retenční nádrže jako součást SMART infrastruktury
Retenční nádrže dnes stále častěji plní více funkcí než jen samotné zadržení vody. Systémy Pragnum Retain a Pragma Retain umožňují navrhovat retenční objekty přesně podle požadované kapacity a provozních podmínek. Díky možnosti doplnění o monitoring hladiny, regulaci odtoku nebo čerpací technologie lze vytvořit inteligentní vodohospodářské řešení připravené na budoucí výzvy.
Společně tak tvoří komplexní nabídku retenčních systémů, která umožňuje navrhnout optimální řešení prakticky pro jakýkoliv projekt hospodaření s dešťovou vodou – od menších developerských staveb až po rozsáhlé infrastrukturní celky.
Více informací o systémech najdete na webu https://www.pipelife.cz/Landing_pages/Pragnum_Retain.html.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.