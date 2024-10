TZB-info / Voda, kanalizace / Bazény / Nově vybudovaný bazén v Jihlavě se v září otevřel veřejnosti

Nově vybudovaný bazén v Jihlavě se v září otevřel veřejnosti

Stavbaři Metrostavu DIZ a společnosti BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. dokončili stavbu nového interiérového bazénu v areálu Vodního ráje v Jihlavě. Na místě, kde stával původní bazén, vyrostla nová sportovní „pětadvacítka“. Slavnostní otevření proběhlo symbolicky v pátek 13., lidé si bazén během víkendu mohli přijít vyzkoušet.

Projekt byl zahájen na podzim roku 2023, a to demolicí původního kruhového bazénu. Následovalo založení nového bazénu na velkoprůměrových pilotách a konstrukce samotného skeletu. Při zemních pracích se přitom stavbaři Metrostavu DIZ museli vyrovnat s přítomností velkého množství inženýrských sítí, které napájejí areál aquaparku.

„Pokud bychom napřed udělali střechu, neměli bychom kudy dostat dovnitř nerezovou konstrukci, a to navzdory tomu, že se skládá z několika segmentů, které jsme svařovali až na místě. I tak to byla velmi náročná práce – tolerovatelné odchylky na 25 metrech jsou poměrně nízké, takže svařovat jsme museli precizně a přesnost následně ověřit geodetickým měřením. Aby konstrukci nepoškodily klimatické vlivy ani navazující stavba, po osazení jsme ji ochránili geotextilií a bedněním,“ vysvětluje Vojtěch Pola, vedoucí projektu z Metrostavu DIZ.

Po osazení nerezového bazénu stavba probíhala standardním způsobem. Uzavřel se betonový skelet, nainstalovala se střecha a vnější hliníkové konstrukce. Nakonec stavbaři provedli montáž vnitřních rozvodů technologie, vzduchotechniky, elektřiny a celou stavbu zkompletovali. Stavbařům se dokonce podařilo zkrátit plánovaný termín výstavby o cca 1,5 měsíce, tudíž může jít bazén do provozu již se začátkem podzimní sezóny.

Jihlavský Vodní ráj reprezentuje největší koupaliště na Vysočině. Až dosud v něm však chyběl krytý plavecký bazén pro kondiční a rekreační plavání veřejnosti. Výhoda nového bazénu spočívá v nerezové konstrukci, která je oproti dřívějším kachličkám odolnější a méně náročná na údržbu a čištění.

Nový plavecký bazén vybudovalo pro investora Služby města Jihlavy sdružení Metrostav DIZ – BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Vodní ráj Jihlava. Stavba probíhala za plného provozu kryté části Vodního ráje, který je v bezprostřední blízkosti nového bazénu.