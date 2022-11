TZB-info / Voda, kanalizace / Bazény / Aquapalace hotel Prague i aquapark v Čestlicích si stále užijete v teple a s teplou vodou

Čekalo se, že se hotely po covidové době budou moci nadechnout, ale přišla rána s cenami energií. Jaká je nyní situace? Rozhovor v Aquapalace hotel Prague, který sousedí s evropským aquaparkem v Čestlicích.

Aquapalace hotel Prague je výjimečný svou návazností na unikátní evropský zážitkový aquapark. V prostorách Aquapalace hotel Prague jsme pravidelným a spokojeným hostem s naším 5 denním školením facility managementu, letos se konal již 12.běh. Ten letošní ročník se konal již za standardního režimu, ale zvládli jsme zde i kurzy poznamenané covidovou dobou a nutno podotknout, že jsme ocenili, že i v náročné době bylo zajištění ze strany hotelu perfektní. Využili jsme terasu, přálo nám babí léto a byli jsme rádi za flexibilitu a vstřícnost vedení hotelu i personálu. Poděkování míří tedy k mému hostu, kterým je pan Miroslav Bukva, ředitel hotelu Aquapalace hotel Prague. Ale nyní jsme se ptali na otázky k současné situaci hotelnictví po covidu a v době skokového nárůstu cen energií a zájmu českých i zahraničních hostů v době výrazného nárůstu inflace.

Asi v první řadě má hotel na kraji Prahy, tedy s perfektní dostupností a parkováním, který funguje jako ubytování, konferenční centrum, ale samozřejmě navazuje na velký zážitkový bazénový a wellness provoz nějakou sezónu a mimosezónu?

Aquapalace hotel Prague je pořád jen hotel. Hotel a aquapark jsou dvě různé společnosti. Ale díky sousedství s aquaparkem máme sezónu celý rok. Orientujeme se hodně na rodiny s dětmi. Spokojenost rodičů se odvíjí od spokojenosti a radosti dětí. Proto pro děti máme hodně aktivit. To je klientela, která přijíždí o víkendech, o Vánocích a prázdninách. Naopak všední dny vyplňuje korporátní klientela, firemní akce, kongresy a konference. Hotel a aquapark jsou dvě různé společnosti, ale jsme spojeni majitelem, ale i budovy jsou fyzicky propojené, spojovacím krčkem se dá přejít mezi hotelem a aquaparkem. Jiná je i klientela, zatímco hotel má převážně zahraniční klientelu, aquapark navštěvují hodně i čeští návštěvníci.

Na konci srpna se soutěžilo o pobyt v hotelu, zúčastnilo se hodně účastníků, a to i zahraničních. Kromě propojení s výjimečným evropským aquaparkem láká i vynikající kuchyně a friendly prostředí k rodinám, dětem i domácím mazlíčkům. Slaví se zde Den otců, maminek, Den rodiny, hotel podporuje včelí farmu, pořádá dílničky pro děti. A protože to není úplně typické pro kongresový hotel, ptáme se, jak personál zvládá spojení rodinného konceptu s klasickou kongresovou turistikou?

Až tak obtížné to není. Jen vznikají zvláštnosti, jako třeba v hale zákaz vjezdu na koních. A překvapilo mne, jak děti tuto značku, která odděluje lobby a kongresovou část, respektují, usmívá se Miroslav Bukva. Aktivity pro rodiny jsou pro nás hodně důležité, stejně jako jejich sdílení na sociálních sítích. Nikdo asi nebude pořádat kongres v hotelu proto, že mají hezký facebook, ale pro rodiny je to důležité. Chtějí jet tam, kde se něco děje, kde se budou bavit oni i děti, a to i třeba v kreativních dílničkách s animátory, popisuje ředitel a dále zmiňuje, že tak jako každý hotel má vždy nějaký specifický rukopis, zde je to samozřejmě spojení s aquaparkem.

Díky Aquaparku jsme výjimečný hotel, a tak tématika vody se propisuje i do našich designových pokojů. Ty jsou v současné době všechny trvale obsazené. Nejúspěšnějším jsou naše pirátské apartmány pro až 7 lidí, tedy pro rodiče s dětmi i s babičkou, směje se Miroslav Bukva.

Po finančně složité covidové době přišla doba skokového nárůstu cen energií. Zajímalo nás, jaká je situace, jaká opatření proběhla a případně co dál.

Situace je velice složitá. Právě jsme se vrátil z hotelové konference, kde jsme se dozvěděl, že celá řada hotelů to zkrátka neustojí. My, a to i díky majitelům to ustojíme, ale je to pro nás velice náročné. Během covidového období jsme se naučili šetřit a opravdu celou dobu šetříme na maximum. Hledat další úspory je tedy velmi obtížné. Limituje nás závazek vůči rodinám s dětmi. Potřebují teplou vodu v bazénech, potřebují teplo na pokojích. Neomezili jsme teplotu vody ani vzduchu v bazénové hale. I díky tomu máme stále velkou poptávku. Nechceme omezovat standard a komfort pro naše klienty. Spočítali jsme si model, kdy kdybychom zavřeli, bylo by to pro nás finančně náročnější. Fixní náklady převyšují v současné situaci další úspory, popisuje složitou aktuální situace Miroslav Bukva.

Děkuji za rozhovor a za redakci přejeme ať se daří situaci zvládnout a spokojené klienty, kteří si přijedou užít výbornou kuchyni, zajímavé akce nebo zázemí po řádění v bazénech nebo po odpočinku a vůních saunového světa.