Rekonstrukce a zkapacitnění pobočné čistírny odpadních vod (PČOV) Přední Kopanina
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Rekonstrukce a zkapacitnění pobočné čistírny odpadních vod (PČOV) Přední Kopanina
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Vzhledem k rozvoji území a zvýšenému počtu požadavků na připojení dalších odběratelů je nutné provést navýšení kapacity ze 700 Ekvivalentních obyvatel (EO) na 1 850 EO. V rámci akce zůstane ze stávajících objektů pouze kalová nádrž a armaturní komora.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) zajišťuje rekonstrukci a zkapacitnění pobočné čistírny odpadních vod (PČOV) Přední Kopanina, která zabezpečuje čištění odpadních vod z oblasti stejnojmenné městské části na severozápadním okraji Prahy, jenž nemohou být z důvodu výškových a vzdálenostních poměrů napojeny na gravitační kanalizaci směřovanou na Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze.
Vzhledem k rozvoji území a zvýšenému počtu požadavků na připojení dalších odběratelů je nutné provést navýšení kapacity ze 700 Ekvivalentních obyvatel (EO) na 1 850 EO. V rámci akce zůstane ze stávajících objektů pouze kalová nádrž a armaturní komora.
„Rekonstrukce a s tím spojené zkapacitnění Pobočné čistírny odpadních vod v Přední Kopanině je dalším z projektů, které pomáhají řešit aktuální stop stav napojení okrajových městských částí Prahy do systému. Přestavbou a navýšením kapacity pobočných čistíren pomáháme dalšímu rozvoji těchto lokalit. Podobný projekt už byl zrealizován v městské části Nedvězí, další rekonstrukce probíhá ve Kbelích a finalizuje se zkapacitnění a přestavba čističek v Královicích a Kolovratech,“ uvedl Michal Hroza, náměstek primátora Prahy pro oblast infrastruktury.
Nově bude postavena čistírenská linka včetně mechanického předčištění, čerpací stanice, akumulační nádrže a dvou biologických linek.
Provozní budova projde rekonstrukcí a stávající česlovna bude upravena na dmychárnu. Provedena bude také úprava chemického hospodářství, strojní odvodnění kalu a jeho aerobní stabilizace. Nedílnou součástí bude úprava technologických rozvodů i rozvodů el. energie, nové manipulační plochy a nové oplocení s automatickou vjezdovou bránou. Samozřejmostí je i budoucí napojení zařízení na řídící a monitorovací systém, vč. přenosu dat na centrální dispečink provozovatele PVK.
„Rekonstrukce a zkapacitnění PČOV bude probíhat po etapách tak, aby byl stále zajištěn její provoz. Celkové investiční náklady rekonstrukce jsou necelých 130 mil. Kč a zhotovitelem byla v rámci výběrového řízení vybrána společnost Čermák a Hrachovec a.s. (nyní CH vodní stavby a.s.).,“ uvedl předseda představenstva PVS Pavel Válek.
„Touto stavbou navazujeme na naše zkušenosti z obdobných vodohospodářských staveb realizovaných v posledních letech. Jedním ze specifik této lokality je vyšší hladina spodní vody, která klade zvýšené nároky na organizaci výstavby i technické řešení. Jde však o podmínky, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti a jsme na ně při realizaci podobných projektů dobře připraveni. Naším cílem je provést stavbu tak, aby byl po celou dobu zachován bezpečný a spolehlivý provoz čistírny,“ uvedl Milan Pavlič, generální ředitel společnosti CH vodní stavby a.s.