HK ČR vydala Desatero pro podporu mistrovské zkoušky. CTI ČR mistrovskou zkoušku podporuje
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HK ČR vydala Desatero pro podporu mistrovské zkoušky. CTI ČR mistrovskou zkoušku podporuje
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Mistrovská zkouška je plně dobrovolná. Její neabsolvování nikomu nebrání ve vstupu do oboru ani ve výkonu profese. Mistrovský list je přenositelné osobní aktivum řemeslníka – je na jméno konkrétní fyzické osoby, nikoli na firmu nebo zaměstnavatele.
Obsah mistrovské zkoušky
Česká mistrovská zkouška je koncipována jako komplexní prověření osobnosti podnikatele po vzoru Německa. Skládá se ze tří částí:
- Praktická část: Výroba složitého mistrovského díla nebo vyřešení kritické technologické situace na stavbě.
- Odborně-teoretická část: Znalost nejmodernějších technologií, norem (ČSN EN), ekologie a bezpečnosti práce.
- Podnikatelsko-manažerská část: Ekonomika, právo, marketing a základy pedagogiky (schopnost vést učně).
- Podmínkou pro přihlášení je doložení výučního listu (nebo maturity) v oboru a zpravidla minimálně 5 let prokazatelné praxe.
Mistrovské zkoušky už tu byly a v zahraničí také fungují
V moderní historii se mistrovské zkoušky úspěšně rozvíjely v období první Československé republiky (1918–1948). Zajišťovaly vysokou kvalitu řemeslných prací a byly součástí školského systému. Po roce 1948 však byly v rámci komunistického režimu fakticky zrušeny a tato tradice na desítky let zanikla. V moderní době se pokusy o znovuzavedení mistrovských zkoušek objevovaly od 90. let, ale dlouho se nedařilo je prosadit do zákona.
V květnu 2026 vláda mistrovské zkoušky schválila. Tím se však legislativní proces teprve otevírá a přesouvá se na půdu Poslanecké sněmovny. To znamená, že podoba zákona rozhodně není definitivní a v parlamentu může projít zásadními změnami.
V zahraničí existují obdoby mistrovských zkoušek, přičemž v mnoha zemích tvoří absolutní vrchol řemeslného vzdělávání a mají obrovskou společenskou i ekonomickou prestiž.
- Například v Německu a obdobně v Rakousku existuje Meisterbrief. Pokud chce řemeslník (např. elektrikář, instalatér, tesař) v Německu legálně založit vlastní živnost a brát do učení učně, musí mít složenou mistrovskou zkoušku (Meisterprüfung).
- Ve Švýcarsku je obdobou Höhere Fachprüfung. Švýcaři mají systém diplomovaných mistrů, např. Diplomierter Spenglermeister – diplomovaný mistr klempíř. Klade se zde enormní důraz na management a řízení velkých stavebních projektů.
- Ve Francii je obdobou Maître Artisan (Mistr řemeslník), klasický status pro zkušené řemeslníky, kteří prokážou roky praxe a manažerské vzdělání.
- Ve Velké Británii, USA nebo Austrálii neexistuje jednotný historický cechovní systém jako v Německu, ale kvalita se reguluje přísným licencováním. V USA a Kanadě je to např. Master Plumber/Master Electrician. Titul „Master“ získáte až po letech praxe složením náročných státních zkoušek z norem, bezpečnosti a legislativy. Bez „Master“ licence firma často nemůže získat povolení na velké komerční zakázky. Velká Británie má Master Craftsman, certifikaci zaštiťují různé profesní instituty (např. The Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering). Udělují prestižní statusy, které zákazníkům garantují, že řemeslník je na vrcholu svého oboru.
CTI ČR by jeden z prvních, naše obory jsou připraveny
CTI ČR na mistrovských zkouškách pracoval 3 roky. S nejvyšší pečlivostí připravil teoretickou i praktickou část, učební texty, zkušební sestavy atd. Pracovali na tom lidé ze středních odborných škol, z univerzit, z praxe. Vše prošlo několika kolovým recenzním řízením. Byli jsme jedni z prvních, kdo měli připraveno.
„Jelikož jsme materiály odevzdali mezi prvními, stojíme nyní před situací, že je třeba materiály znovu zaktualizovat. Naše obory stojí na technických základech, které stále platí. Ale je třeba zkontrolovat hlavně legislativu, na kterou se odkazujeme. Zejména do topenařiny vstupují závazné předpisy ochrany ovzduší a související s předpisy k zákonu o hospodaření energií,“ říká Norbert Ryska, který nyní vede pracovní skupinu k mistrovským zkouškám v CTI ČR.
Aktuální situace v ČR
Právě zavedení mistrovských zkoušek po vzoru Německa nebo Rakouska má do českého řemesla vrátit hrdost, jasné hierarchické uspořádání a pro zákazníky vytvořit jasné vodítko, kdo je „pan Mistr“.
Klíčovým mezníkem je schválení novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která mistrovské zkoušky oficiálně ukotví v českém právním řádu a propojí je s Národní soustavou kvalifikací (NSK). Ale jak jsme řekli výše, nyní jsme v legislativním procesu zatím jen před branami Poslanecké sněmovny.
Celý systém garantuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvem školství (MŠMT) a jednotlivými profesními společenstvy (cechy).
Systém se nespustí plošně pro stovky oborů naráz, ale vzniká postupně po vlnách, pro které se musely vytvořit přesné standardy (tzv. hodnoticí standardy v NSK). Mezi prvními obory, které prošly pilotním testováním a mají standardy hotové, jsou klíčová stavební a technická řemesla:
- Instalatér / Topenář / Elektrikář (oblast TZB)
- Tesař / Pokrývač / Klempíř
- Malíř / Lakýrník / Truhlář
Postupně se přidávají automotive obory (Automechanik) a služby (např. Kadeřník).
Hospodářská komora zveřejnila DESATERO PRO PODPORU ZAVEDENÍ MISTROVSKÉ ZKOUŠKY
Co je obsahem 10 pilířů důvěry v řemeslo? Co znamená titul „mistr“, jak se ověřuje a proč má v řemesle smysl?
Z desatera zaujme například to, že se váže ke konkrétnímu člověku a je tím pádem pro řemeslníka přenositelná. Že jde o bezpečnost a odpovědnost, protože kvalita není jen o vzhledu, ale i o ochraně zdraví a majetku. Její ukotvení v českém právním řádu a systému vzdělávání v ČR a srozumitelnost v EU. Důležitá je samozřejmě ověřitelnost a právní ochrana titulu „mistr“: registr, doklad a vymahatelnost.