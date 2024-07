TZB-info / Voda, kanalizace / Společnost pro techniku prostředí je nově partnerem projektu Kashitu School

Společnost pro techniku prostředí je nově partnerem projektu Kashitu School

Díky partnerům a účastníkům každoročního semináře Novinky v ZTI, který pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace, se Společnost pro techniku prostředí bude podílet na zásobování vodou pro kampus střední školy v Zambii.

Ne každý si představí pod pojmem štěstí ty samé věci. Každopádně běžná realita pro jednoho může být nedosažitelným snem pro někoho jiného. Snem v africkém Kashitu může být chodit do školy.

Kashitu School

Projekt uceleného kampusu s vlastním ubytováním a celkovou soběstačností nastínil architekt Jan Rosík po návštěvě Zambie již v roce 2011. Další kroky daly celé věci spád. Končící stavař Petr Čanda nabídl, že si vezme tento projekt jako diplomovou práci a místo do šuplíku ji využije neziskovka pro další stupeň celé vize. Skvělý krok kupředu, pro všechny zúčastněné. Bude třeba zapracovat místní standardy, ale rozhodně je celá věc na správné cestě.

Celý projekt se bude odehrávat na přibližné rozloze 12 ha. Kampus Kashitu School bude fungovat v režimu open-gate, o předpokládané kapacitě 200 studentů, s bloky učeben od 2 do 6 budov, studovnou, ubytováním (internátem) studentů, ubytováním učitelů a dobrovolníků, kuchyní, jídelnou, kancelářemi, zdravotnickým centrem, kaplí a hřištěm. Systém vyžaduje součinnost movitějších studentů, kteří by svým stipendiem přispívali na studium chudších spolužáků. Tento solidární systém by umožnil studovat lidem, kteří by na vzdělání jinak nedosáhli. Škola bude pravděpodobně oborově zaměřena na zemědělství a další obory dle potřeby.

Pro představu: jedna základní škola, ze které bude část studentů pro zmíněnou střední školu, zde například prezentuje 1 000 žáků a 7 učitelů. Tušíte, že to, o čem je zde řeč, je velmi složité a nesouměřitelné s tím, co známe z Evropy. Projekt je pilotní a určitě bude mít smysl zaměstnat místní obyvatele, naučit je dovednostem při realizaci kampusu, práci s místními materiály v daných podmínkách, včetně nových technologií, které budou součástí realizace. ČVUT zde má zájem na zřízení „laboratoře“ pro rozvojové projekty, čímž se kruh nádherně uzavírá.

Projekt má velkou podporu na místním ministerstvu školství. Stejně tak byl projekt představen na naší ambasádě v Lusace, další jednání proběhla na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Na závěr letošní etapy výstavby proběhne oficiální slavnostní předávání za přítomnosti zástupců Zambie.

Kampus potřebuje domy, ale i infrastrukturu. STP podpořilo výstavbu systému zásobování vodou

Je třeba vyřešit soběstačnost celého komplexu po všech stránkách, v okolí není žádná využitelná infrastruktura. Podle finančních možností budou řešeny jednotlivé etapy výstavby od částí nezbytných, směrem k částem, které mohou navazovat později.

„A když se povedl tradiční seminář Novinky v ZTI 2024, volba padla právě na podporu tohoto projektu, konkrétně na systém zásobování vodou. Již z dřívějších běhů tohoto semináře jsme podobně podpořili 40.000 Kč nákup tablet pro dezinfekci vody pro školy a školky v městech na Ukrajině postižených válkou. Tehdy jsme využili projekt UNICEF. V letošním roce mám radost, že jsme realizaci ještě blíže, protože se známe s těmi, kteří budou přímo stavět. Tak jim držme palce a věříme, že darovaných 30.000 Kč pomůže. Děkuji tak partnerům semináře i všem účastníkům, kteří svým vložným pomohli,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., předsedkyně sekce STP, odborná garantka semináře Novinky v ZTI.





Některé problémy se nám zdají možná nedosažitelné, nebo že se nás netýkají. Ale opak je pravdou, sice ne každý se může zabalit a jet na měsíc a déle pomáhat lidem v daleké krajině, ale pomoc je pro nás otázkou pár kliknutí na počítači.

Stále schází další potřebné finance na zajištění stavebního materiálu. Jestliže Vás projekt zaujal, budeme rádi za jakoukoli finanční podporu. Chcete vědět víc? Tým projektu je velmi aktivní na Instagramu, na FB i na svých webových stránkách Kashitu School. Oželíte dnes alespoň jednu kávu a pošlete ji českozambijskému týmu do Afriky? Oficiální sbírka na Darujme.cz. A dar si odečtete z daní.



Letos do Zambie jede 27 dobrovolníků, kde každý má v procesu realizace svoji roli

V létě 2023 byla v Kashitu postavena první budova workshopu (budoucí dílny) ve spolupráci s místní komunitou. Tento projekt sloužil k testování zvolených technologií a ověření spolupráce s místními obyvateli, což poskytlo cenné zkušenosti pro plánování dalších fází projektu.

V létě 2024 se společně s místní komunitou postaví multifunkční rodinný dům určený pro budoucí učitele. Tento projekt poskytne místním dobrovolníkům praktické školení ve stavbě z lisovaných cihel bez použití betonového skeletu. Naučí se, jak z těchto nepálených cihel vytvořit nosné stěny, zpevnit je na klíčových místech a napojit na další stavební konstrukce. Tak získají dostatek znalostí a zkušeností k postavení celého domu od základů až po střechu.

Nejedou pouze stavaři, ale jsou zapotřebí také zdravotníci a lidé s dalšími znalostmi.

„Ve druhé etapě nás čeká UKÁZKOVÝ RODINNÝ DŮM, během kterého se místní a dobrovolníci naučí zdít a stavět plnohodnotný dům pro život ve vesnici. Cílem této etapy je především to, aby byli schopni stavět domy svépomocí, a zlepšili si tak svůj život ve vesnici. Naši zambijští kamarádi na nás nečekají a sami už připravují pěknou várku cihel. Součástí naší letošní party jsou také truhláři, jejichž cílem je předat další zkušenosti a dovednosti pro práci se dřevem a při výrobě nábytku do nového objektu. Místním ženám navíc přivezeme šicí stroje a naučíme je, jak ještě lépe pracovat s látkami během specializovaného workshopu. Díky těmto aktivitám tak získají obyvatelé Kashitu nejen nové možnosti obživy, ale také znalosti, které budou schopni využít při stavbě vlastních domovů,“ vysvětlují členové letošního týmu projektu Kashitu School.

Jako čtenáři TZB-info budete mít možnost poslední etapu stavby a slavnostní předávání sledovat, protože TZB-info a estav.tv bude také přímo na místě. Přejeme dobrovolníkům a celému týmu na stavbě jen vše dobré.