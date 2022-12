TZB-info / Voda, kanalizace / Vinohradská vodárna v Podolí upadla do zapomnění. Neprávem

Vinohradská vodárna v Podolí upadla do zapomnění. Neprávem

Několik starých výkresů a černobílých fotografií; nic víc a nic méně. To je vše, co zbylo po nenápadné budově, která vstoupila před 140 lety do dějin jako Vinohradská vodárna v Podolí.