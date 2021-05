TZB-info / Voda, kanalizace / Nová automatická čerpadla řady DTRON jdou s trendem nevyspělejší technologie čerpání vody

Nová automatická čerpadla řady DTRON jdou s trendem nevyspělejší technologie čerpání vody

Nová řada vícestupňových ponorných čerpadel DTRON je určena k čerpání čisté vody z kopaných studní a nádrží. Provozní rozsah těchto čerpadel je průtok 120 l /min. s výtlakem až do 45 m.

Už více jak 40 let patří DAB PUMPS mezi hlavní výrobce v odvětví technologie pro pohyb a řízení našeho nejcennějšího zdroje, vody. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu komplexních systémů vyžaduje neustále modernější technologie a roste také požadavek po lepší kvalitě. V tomto ohledu může výrobce DAB PUMPS reagovat na neustále se zvyšující nároky trhu, a to právě jedinečnou inovací svých produktů.

Čerpadla DTRON je vhodná pro zásobování vody do objektů a například opětovnému využití dešťové vody pro závlahy. Tato čerpadla mají integrovanou řídicí jednotku, která při odběru vody čerpadlo automaticky spouští a při dokončení odběru vypíná, zároveň jej chrání proti chodu nasucho. Možné použití je při kompletním i částečném ponoření, případně jej lze s vhodným příslušenstvím použít jako povrchové čerpadlo. Tato čerpadla lze instalovat i v horizontální poloze.

Nová řada čerpadel DTRON má pouhé dva modely, které stačí k instalaci do různých provozních podmínek. K dispozici je provedení X pro všechny modely s bočním sáním, vhodné především pro instalace do nádrží s dešťovou vodou. Příslušenství kit X (sací souprava) zabraňuje nasátí nečistot ze dna nádrže. Díky výbornému vnitřnímu chlazení a pomocí příslušenství DOC68 lze toto čerpadlo použít jako povrchové, například vedle nádrže pod nátokem. Všechny modely mají odvzdušňovací ventil, který zajišťuje správný a bezproblémový provoz i při částečném ponoru.

Základním modelem je DTRON 2 disponující integrovanou tlakovou nádobou, která eliminuje tlakové rázy a chrání proti zvýšené četnosti spouštění. Jako příslušenství lze objednat ještě externí hladinový plovák pro komplexní ochranu čerpadla, který je k čerpadlu připojen pomocí technologie NFC. Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje připojení příslušenství bez potřeby fyzického zapojení dalších kabelů do vnitřní svorkovnice, což zajišťuje rychlost a spolehlivost instalace.

Model DTRON 3 je vybaven technologií PLC (Power Line Communication) zaručující komunikaci s externím regulátorem COM BOX, který je součástí dodávky. Komunikační technologie PLC umožňuje čerpadlu vysílat údaje přes napájecí soustavu, regulátor není fyzicky propojen s čerpadlem, ale stačí ho dát do zásuvky jednoho elektrického okruhu. Pomocí jednotky COM BOX lze nastavit zapínací tlak a kontrolovat stav čerpadla včetně alarmů. Uživatel může aktivovat například funkci chránící čerpadlo před zbytečnými starty při drobných únicích vody v systému.

Novým členem do moderní rodiny je bezpochyby ESYBOX DIVER. Disponuje veškerými možnostmi jako řada DTRON, ale má navíc integrovaný frekvenční měnič, který zaručuje konstantní výstupní tlak i při měnícím se odběru vody a dodává se včetně D.CONNECT BOX 2.

Pomocí aplikace D.CONNECT, která je volně dostupná pro Apple Store a Google Play, je možné kontrolovat a řídit tlak systému, alarmy a další parametry čerpadla přímo z Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

Lze tak říct, že čerpadlo ESYBOX DIVER s D.CONNECT BOX 2 je první ponorné čerpadlo s displejem.

V případě Vašeho zájmu se obraťte na odborné prodejce, velkoobchody nebo na naši obchodně – technickou kancelář.