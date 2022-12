TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Aby voda pitná byla: WatiMin od EuroClean pro S.A.W.E.R. pomáhá připravovat vodu

Technologie S.A.W.E.R slavila na výstavě EXPO 2022 v Dubaji velký úspěch, když jí byla udělena cena za „Nejlepší inovaci za technologii“ vůbec. Systém, jehož cílem byla původně výroba vody ze vzduchu a následná kultivace pouště dokáže díky remineralizační jednotce WatiMin produkovat i kvalitní pitnou vodu.

Pitná voda

Co se týče prvků důležitých pro lidské zdraví je nutné, aby byl ve vodě přítomen vápník, hořčík, sodík a draslík. Všechny čtyři zmíněné prvky patří mezi tzv. esenciální. To znamená, že bez nich se lidské tělo neobejde. V české legislativě je stanoven minimální obsah vápníku a hořčíku. V případě vápníku musí voda obsahovat alespoň 30 mg/L tohoto prvku a co se týče hořčíku nesmí jeho obsah klesnout pod 10 mg/L. Pojďme se na jejich roli v našem organismu podívat trochu podrobněji.

Vápník

Vápník (Ca) je zásadní pro správnou srážlivost krve a též pro nervosvalovou dráždivost. Každý také ví, že vápník je nezbytnou součástí kostí a zubů, zajištuje též správnou funkci převodního systému myokardu. Vápník také díky svým antioxidačním vlastnostem zabraňuje vstřebávání těžkých kovů z potravy. Už od 70. let 20. století se objevují studie naznačující, že lidé pijící příliš měkkou vodu mají častější výskyt kardiovaskulárních chorob než lidé, kteří pijí vodu tvrdší. Průlomovou prací na tomto poli byla studie japonského chemika J. Kobayashiho, podle níž vápník působí proti vzniku kardiovaskulárních chorob sice jen podpůrně, neznamená to, ale že by nebyl důležitý. Hlavní ochranou roli má v tomto případě hořčík. Co se týče doporučené denní dávky vápníku, pohybuje se okolo 800 mg v závislosti na tělesné hmotnosti.

Hořčík

Hořčík (Mg) je též nutný pro nervosvalovou dráždivost a, jak už bylo zmíněno, hraje hlavní roli v prevenci kardiovaskulárních chorob. Jeho nedostatek je například dáván do souvislosti se srdeční arytmií. Hořčík ale není důležitý jen pro kardiovaskulární systém. Tento prvek bychom nalezli ve více než 300 enzymech nebo jejich kofaktorech (pomocných molekulách). Tyto enzymy se podílejí na těch nejzásadnějších reakcích lidského metabolismu, jaké představuje například glykolýza (spalování cukru v těle), transport sodíku a draslíku přes buněčné membrány, syntéze proteinů a nukleových kyselin a jsou také zásadní pro metabolismus ATP, důležité sloučeniny, která je jakousi zásobárnou energie v lidském těle. Doporučená denní dávka hořčíku se pohybuje kolem 300 mg, ale samozřejmě jako v případě vápníku a ostatních prvků záleží na tělesné hmotnosti konkrétního jedince.

Draslík a sodík

I tyto prvky, zejména draslík, jsou zásadní pro správnou funkci srdečního svalu. Draslík je též součástí některých enzymů účastnících se glykolýzy. Spolu se sodíkem a chloridy je ale draslík zásadním způsobem spjat s udržením osmotického tlaku vně i uvnitř buněk a zajištěním acidobazické rovnováhy. Zatímco většina draslíku přítomného v lidském organismu se vyskytuje uvnitř buněk tedy v intracelulárním prostoru, sodík musíme hledat přesně na opačných místech tedy mimo buňky v tzv. extracelulárním prostoru.

Ostatní prvky

Už bylo zmíněno, že k udržení osmotického tlaku jsou zásadní též chloridy. Neméně důležitým prvkem je také železo, které se podílí na přenosu kyslíku červenými krvinkami a jeho nedostatek může vést k anémii neboli chudokrevnosti.

Zařízení WatiMin vyrábí pitnou vodu

Zařízení WatiMin je důležitou součástí systému S.A.W.E.R., který umožňuje výrobu destilované vody jen ze suchého pouštního vzduchu za využití solární energie. Hlavním úkolem jednotky WatiMin je přesná řízená remineralizace vody. S.A.W.E.R. získává vodu ze vzduchu, v důsledku čehož v takto připravené vodě výše uvedené prvky jako vápník, hořčík či draslík chybí. Důvody proč taková voda není vhodná k pití jsou zřejmé. Kromě toho, že se člověku nedostává zásadních prvků, se může zhoršovat i jejich vstřebávání z potravy vařené v destilované či osmotické vodě. Zvyšuje se navíc riziko příjmu těžkých kovů z jednotlivých potravin. Požitím destilované vody si lze dokonce vnitřní prostředí naředit takovým způsobem, že křehká sodíko-draslíková rovnováha bude naprosto vychýlená, což může vést až k hemolýze neboli rozpadu červených krvinek.



Společné ochutnávání vody vyrobené ze vzduchu a finálně upravené remineralizační jednotkou WatiMin s Předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markétou Pekarovou Adamovou a Ing. Jaromírem Šnajdrem, zakladatelem a jednatelem EuroClean s.r.o. Společné ochutnávání vody vyrobené ze vzduchu a finálně upravené remineralizační jednotkou WatiMin s Předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markétou Pekarovou Adamovou a Ing. Jaromírem Šnajdrem, zakladatelem a jednatelem EuroClean s.r.o.

Teoreticky je zařízení schopné dávkovat do vody jakýkoli prvek, zásadní je ale již zmíněný vápník, hořčík, sodík a draslík. Filtr se postará o odstranění jemných nečistot jako je prach a pouštní písek a UV dezinfekce zase zařídí mikrobiální nezávadnost upravené vody. Zařízení zvládá i inline měření kvality takto upravené vody. WatiMin nalezne uplatnění všude tam, kde je třeba remineralizovat osmoticky upravenou vodu tak, aby vyhovovala legislativní normám kladeným na pitnou vodu a také byla zajištěna její mikrobiální nezávadnost.

Nejlepší inovace za technologii na EXPO 2022

Technologie S.A.W.E.R. se na přelomu března a dubna účastnila mezinárodní výstavy EXPO 2022 v Dubaji. A právě díky této technologii získal český pavilon cenu za „Nejlepší inovaci za technologii“ kterou udělilo Centrum pro vládní inovace Mohammeda bin Rašída Al Maktůma, který je vládcem Dubaje a premiérem Spojených arabských Emirátů. Nebylo to ale první ocenění, které česká technologie v Dubaji získala. Ještě před tím se S.A.W.E.R. stihl umístit na druhém místě v žebříčku prestižního amerického časopisu EXHIBITOR.