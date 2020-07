TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Kryptosporidióza – nebezpečí v bazénech, řekách i rybnících

Kryptosporidióza – nebezpečí v bazénech, řekách i rybnících

Podle hygieniků je na vztestupu parazitární onemocnění kryptosporidióza. Přenáší se vodou, ovocem, zeleninou, kontaktem s nakaženým člověkem. Důsledkem jsou střevní potíže.

Na parazita Cryptospodarium parvum můžete narazit při koupání v řekách a rybnících, ale umí přežít i v chlorované vodě a nákaza proto číhá na veřejných koupalištích i v zahradním bazénu.

Největší nebezpečí je v létě, kdy se lidé hojně koupou v bazénech a přijdou do styku s vodou nebo plochami, které mohou být kontaminovány stolicí infikovaných lidí nebo zvířat. Vajíčka parazita přežívají ve vodě, ale i ve vlhké půdě. Nelze tedy spoléhat jen na očistu bazénové vody. Parazit může pocházet z výměšků domácích mazlíčků, přenašeči mohou být i bezpříznakoví lidé. Pozor také mazlení se zvířaty při letní návštěvě farem, nepasterizované mléko a neošetřený mošt, neumyté ovoce a zeleninu.

Inkubační doba kryptosporidiózy je 2–10 dní a trvá 1–2 týdny. Většina lidí se zdravým imunitním systémem se uzdraví bez léčby, případně s běžnou léčbou k průjmovým onemocněním (černé uhlí, dostatek tekutin).

V bazénu pomáhá chlor nebo jiná chemie, dodržujte dávkování a frekvenci čištění. Účinnější než chlor je desinfekce ozonem nebo UV lampou. 1)

Nezapomeňte na kontrolu vody v bazénech

Pražské vodovody a kanalizace doporučují majitelům soukromých bazénů pravidelnou kontrolu vody. „Zejména v parných dnech se může kvalita vody výrazně zhoršit, proto kontrola jistě nezaškodí. Rozbor zajistí naše akreditovaná laboratoř,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Odběr vody z bazénů podléhá přísným pravidlům. Například je nutné provést odběr vzorku maximálně 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 centimetrů pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu.

Vzorkovnice je možné si vyzvednout v laboratoři PVK v Dykově ulici 3 v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Po předchozí telefonické domluvě, lze vzorkovnice vyzvednout v recepci od pondělí do čtvrtka do 18 hodin, v pátek pak do 15 hodin. Výsledky rozboru se zákazníci dozvědí do týdne, a to písemnou formou k vyzvednutí na recepci nebo poštou/e-mailem. Mikrobiologický a fyzikálně-chemický rozbor u soukromých bazénů přijde zákazníka na 500 korun vč. 21 % DPH.

Kontakt: Akreditovaná laboratoř PVK – Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 106,107 nebo laborator@pvk.cz.

Detailní pokyny k odběru a uchovávání vzorků vody z bazénu2)

