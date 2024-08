TZB-info / Voda, kanalizace / Provoz a údržba / Nová doporučení pro sanace zaplavených objektů a studní

Nová doporučení pro sanace zaplavených objektů a studní

Státní zdravotní ústav společně s ministerstvy zdravotnictví, životního prostředí a dalšími subjekty zhodnotil současnou situaci a vydal nová doporučení, jak postupovat při sanacích zaplavených objektů. Nabízíme malou rekapitulaci.

Zástupci státní a veřejné správy připomínají, že ochrana před povodněmi zahrnuje celý soubor činností a opatření k předcházení a zvládnutí povodňových rizik v ohroženém území, a to jak dlouhodobá opatření (systematická prevence), tak operativní opatření vázaná na konkrétní povodňovou situaci. Základní právní normou je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Problematika ochrany před povodněmi je obsahem hlavy IX tohoto zákona. Důležitou součástí je povodňový informační systém POVIS, hlásné a předpovědní povodňové služby Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), povodňové mapy a stanovená záplavová území a v neposlední řadě také informační systém veřejné správy VODA.

Několik pohledů na současnou situaci

Podle zveřejněných zpráv ČHMÚ byly na začátku června průtoky u většiny sledovaných toků nadprůměrné, postupně pak klesaly a byly průměrné nebo podprůměrné. Během června se vyskytlo několik srážkových situací, při kterých došlo k překročení SPA (stupně povodňové aktivity). Nejvyšší SPA byly dosaženy při srážkových situacích v úvodu měsíce na Litavce v Čeňkově, v závěru měsíce pak na Rusavě v Chomýži a na Moštěnce v Prusech. V průběhu prázdnin převládá lokální výskyt bouřek, které jsou doprovázené přívalovým deštěm, větrem a kroupami. Masivní rozvodnění řek prozatím nehrozí, nicméně je třeba počítat s možným zatopením podchodů, podjezdů, sklepů, níže položených míst a rozvodnění menších toků.

K současné hydrologické situaci poznamenal ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma, že spravované území je vysoce nasyceno vodou, série přívalových bouřek a povodní již nasytila terén. „Je to vůbec poprvé za celou řadu let, co do 50 centimetrů nemáme hydrologické půdní sucho. Na straně druhé, krajina již nemá schopnost vodu podržet, zasakovat, infiltrovat do spodních vrstev a sebemenší srážka má odezvu v povrchovém odtoku; hrozí další zvýšené průtoky v tocích, zvedání hladin a nebezpečí povodní,“ uvedl ředitel, odkázal na přesná čísla na internetových stránkách Povodí Moravy, připomněl též dopady klimatické změny a nutnost modernizace vodních hrází s protipovodňovými a bezpečnostními funkcemi.

„V době vysokých srážek se ukazuje i druhá strana často zmiňovaného nedostatku vody – máme ji stále více nerovnoměrně rozloženou kvůli dopadům klimatické změny, což prohlubuje oba extrémy – sucho a na druhé straně povodně. Je jedno, zda jsou bleskové nebo plošné, klasické. Vždy nám během krátké doby naprší velké množství vody, které pak chybí v dalším následujícím období,“ podotýká Antonín Tůma, navrhuje důsledná a promyšlená opatření, která umožňují s vodou hospodařit a dodává, že je třeba ji akumulovat a v době nedostatku použít, což může dělat ve své podstatě každý – běžný zahrádkář i řádný vodohospodář. Připomíná i další obecně známá pravidla, která se vážou k ochraně krajiny před negativními dopady povodní a erozními jevy. Ke sledování doporučuje například mapový portál OPŽP Voda v krajině, kde jsou zveřejněna přírodě blízká protipovodňová opatření navržená v rámci projektů za období 2007 až 2023. Portál se rovněž zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k dané problematice s následným návrhem vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí.



Zdroj: Pexels Zdroj: Pexels

Doporučená pravidla pro sanace zaplavených objektů

Zástupci veřejné a státní správy jsou v ohledu doporučených pravidel a prevencí, které se vážou k povodním, velmi aktivní a každým rokem informací přibývá. Aktuálně zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR společně se Státním zdravotním ústavem Pravidla základní hygieny po záplavách, a to včetně postupu při zaplavením objektů a studní. Podstatné je zde zvláště připomenout, že nelze konzumovat vodu z vlastního zdroje, pokud není tento profesionálně sanován a není-li proveden rozbor s uspokojivým výsledkem. Doktor František Kožíšek, vedoucí Oddělení hygieny vody pražského SZÚ, upozorňuje, že k ovlivnění kvality vody může dojít i v případech, že zhlaví studny je zcela netknuté a povodňová vlna ke studni zdaleka nedosahuje. Vše záleží na propustnosti podloží. Pokud byla studna povodní přímo a zjevně zasažena, bývá nutné provést kompletní sanaci. V případě, že nebyla přímo zasažena, stačí zkontrolovat, zda voda nezměnila svoji barvu a chuť, popřípadě, zda se hladina vody ve studni mimořádně nezvýšila. Preventivně se doporučuje provést jednorázovou dezinfekci vody. K důkladnému vyčištění studny je možné přistoupit až teprve tehdy, kdy opadne povodňová vlna, odstraní se nánosy bahna a dojde k poklesu zvýšené hladiny spodních vod.

„V průběhu povodně totiž dochází k velkému zvýšení hladiny podzemních vod jednak vlivem zvýšené hladiny v okolních tocích, jednak vlivem velkého nasycení země od nadměrných srážek. Do studny se pak dostává voda zcela jinými vrstvami zemin než obvykle, tudíž se i její kvalita může lišit od standardních podmínek. Způsoby sanace se budou vždycky lišit v závislosti na typu studny (kopaná, šachtová nebo vrtaná),“ upozorňuje František Kožíšek a odkazuje na stránky Oddělení vody SZÚ, kde je uveden přesný postup sanace.

Důležité je v celém kontextu připomenout také kontrolu statiky objektu (rodinného domu či bytu) odborníkem; podstatné je správné a důsledné větrání průvanem; zdivo by se mělo vysoušet pomocí osvědčených přístrojů, zprovozňovat inženýrské sítě a kontrolovat by měl také odborník (elektřinu, plyn, telefon, vodu). Elektrická a strojní zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu je nutné, aby po mechanické očistě tyto úkony provedla servisní služba nebo výrobce. V souvislosti s povodňovou situací aktuálně doplňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR také informace o likvidaci plísní, jejichž výskyt je v zaplavených objektech nadměrný. Doporučení obsahuje i vhodné nástroje, dezinfekční přípravky, postřiky, včetně různých kombinací postupů až po vybrané pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest.

