Spolehlivé řešení pro oblasti s tvrdou vodou: změkčovače vody Vitoset Aqua

Výrobky Vitoset Aqua od společnosti Viessmann chrání vodovodní potrubí a zařízení využívající vodu, jako jsou kotle, zásobníky teplé vody a domácí spotřebiče (včetně praček, myček nádobí, kávovarů a tlakových hrnců) před usazováním vodního kamene zapříčiněného tvrdou vodou. Tím se prodlužuje jejich životnost a výrazně se snižuje pravděpodobnost nákladných oprav. Příjemným vedlejším účinkem je jednodušší čištění sanitárních zařízení.

Změkčovače vody Vitoset Aqua jsou k dispozici v pěti velikostech s průtokem 15 až 28 litrů za minutu. Velikosti modelů mohou splňovat různé požadavky na spotřebu vody a zamýšlené místo instalace. Například menší jednotka se elegantně vejde pod nástěnný zdroj tepla, jako je např. tepelné čerpadlo Vitocal 200-S typ vzduch/voda.

Ovládání prostřednictvím aplikace ViCare a chytrého telefonu



Po uvedení do provozu lze změkčovací systém přidat jako další komponentu do bezplatné aplikace ViCare. Uživatelé pak mohou kdykoli sledovat aktuální provozní stav svého zařízení Vitoset Aqua prostřednictvím chytrého telefonu. Aplikace je například v předstihu upozorní, kdy je potřeba doplnit tablety s regenerační solí. Uživatelé mohou navíc sledovat aktuální průtok vody a dostávat upozornění, pokud je zjištěn potenciální problém. V případě úniku vody uzavírací ventil (volitelné příslušenství) automaticky uzavře přívod vody do hlavního potrubí, aby ochránil domácnost před poškozením vodou. Uzavírací ventil lze ovládat také prostřednictvím aplikace ViCare nebo na zařízení.

Zařízení na změkčování vody Vitoset Aqua je k dispozici v několika velikostech s průtokem 15 až 28 litrů za minutu. Tři modelové velikosti mohou splňovat různé nároky v místě předpokládané instalace. Menší zařízení se elegantně vejde pod nástěnný zdroj tepla, jako je například tepelné čerpadlo Vitocal 200-S.

Spolehlivý provoz a minimální nároky na údržbu



Změkčovače pracují na základě osvědčeného procesu iontové výměny a poskytují změkčenou pitnou vodu. Voda dodávaná vodárenskou společností protéká přes pryskyřičnou kazetu, kde se změkčuje a filtruje. Inteligentní řídicí jednotka zařízení sleduje stav pryskyřice a automaticky ji regeneruje proplachováním solným roztokem. Tím je zajištěna optimální a stálá kvalita vody. Kromě přidání regeneračních solných tablet a doporučené každoroční technické prohlídky není prakticky nutná žádná další údržba.

Pozoruhodné funkce zařízení

Vitoset Aqua

+ Ochrana proti usazování vodního kamene ve spotřebičích v domácnosti díky upravené vodě.

+ Malá montážní plocha díky kompaktnímu designu.

+ Rychlá instalace a uvedení do provozu odborným dodavatelem.

+ Prakticky bezúdržbový provoz s automatickou regenerací pryskyřice v zásobníku.

VITOSET Aqua

Ovládací jednotka s 3,5palcovým dotykovým displejem Komunikační modul např. pro aplikaci ViCare Rotační ventil Zásobník s pryskyřicí Ventil solanky s dvojitým zabezpečením