DZ Dražice: udržitelné produkty reagují na EU regulace a trendy chytré domácnosti
Evropská legislativa, vycházející z tzv. Zelené dohody pro Evropu – zejména rostoucí tlak na dekarbonizaci budov, zpřísnění požadavků na energetickou účinnost nebo zákaz F-plynů v chladivech – urychluje nástup modernějších, úspornějších a šetrnějších technologií. Na zaváděné změny reaguje také společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE: průběžně upravuje a rozšiřuje své produktové portfolio, aby vycházelo vstříc regulacím v oblasti vytápění, chlazení a ohřevu vody. Některé ze svých inovativních novinek firma prezentovala na veletrhu Aquatherm – například novou generaci ohřívačů vody s připojením k wi-fi, akumulační nádrže s možností chlazení nebo tepelné čerpadlo s přírodním chladivem R290 s nízkým potenciálem globálního oteplování GWP.
DZ Dražice sází na udržitelnost
„Evropská energetická legislativa dnes transformuje trh podstatně rychleji než dříve. Naší prioritou je proto vyvíjet nebo dovážet technologie, které odpovídají přísnějším regulacím, snižují provozní náklady domácností a zároveň zajišťují uživatelský komfort. Soustředíme se nejen na pokročilejší konstrukční řešení, ale i na využívání udržitelnějších materiálů a chemických látek, jež jsou zdravotně nezávadné, šetrné k životnímu prostředí a v neposlední řadě také v souladu s budoucími legislativními úpravami. Zároveň reflektujeme aktuální vývojové trendy, například rostoucí úroveň konektivity v rámci tzv. chytré domácnosti,“ vysvětluje Karel Pacourek, generální ředitel DZ Dražice, a dodává: „Jednotlivé produkty, které představujeme v rámci veletrhu Aquatherm, splňují téměř všechna tato kritéria. Nejde jen o ohřívače vody a tepelná čerpadla, ale také o klimatizace AIR s novým typem vnitřní (podparapetní) jednotky nebo akumulační nádrže NAD v15 s třemi typy izolací, které nově umějí také chladit.“
Nařízení o ekodesignu: nové modely ohřívačů vody vycházejí vstříc zpřísněné evropské legislativě i moderním trendům
Jednou z dílčích změn v rámci EU, na kterou DZ Dražice aktivně reagují, je úprava značení tříd energetické účinnosti u udržitelných výrobků. Kvůli technologickému pokroku a vyšší efektivitě moderních zařízení se na energetické štítky postupně vrací jednoduchá stupnice A–G. Nejvyšší třídy A a B jsou určené hlavně pro budoucí, velmi účinná zařízení, a proto se současné modely většinou přesouvají do nižších tříd.
„U ohřívačů vody by k této změně mělo dojít v roce 2028. Tradiční zásobníkové ohřívače vody v energetické třídě C tak budou najednou spadat do třídy F nebo G, aniž by se změnily jejich parametry. Už dnes je zřejmé, že úpravy nutné k jejich posunu zpět do vyšší třídy by zákazníkům většinou nepřinesly skutečný užitek. Výrobky by výrazně zdražily a měly by mnohem vyšší hmotnost. K podobným změnám proto budeme přistupovat jen tam, kde to dává opravdu smysl, případně se zaměříme na vývoj nových modelů. Některé z nich představujeme již nyní na Aquathermu,“ uvádí Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice.
Mezi tyto dražické novinky patří nepřímotopné zásobníky OKC NTR/BP a OKC NTR/HP ve vyšší energetické třídě B (stávající modely byly v C) a elektrické ohřívače vody s integrovaným připojením k wi-fi OKH E a OKHE One Smart. OKHE One Smart v energetické třídě B obsahuje samoučící řídicí jednotku pro optimalizaci spotřeby, která šetří až 15 % nákladů, a samostatnou diagnostiku poruch (např. stavu ochranné hořčíkové anody). Rovněž nová generace ohřívačů vody OKH E bude k dispozici ve verzi smart, zároveň bude mít jiný design a inovované funkce oproti stávajícím modelům.
Přírodní chladivo R290: nová tepelná čerpadla NIBE jsou v souladu se zpřísněnou evropskou legislativou i moderními trendy
V rámci evropské cesty za udržitelností se řeší rovněž vliv chladiva na globální oteplování, který je udáván pomocí tzv. potenciálu globálního oteplování (GWP). Zjednodušeně řečeno, čím vyšší je hodnota GWP, tím horší má chladivo vliv na životní prostředí v případě úniku do atmosféry. Mezi nejekologičtější chladiva současnosti, která se hodí do našich klimatických podmínek, patří R290 s GWP 3: tedy propan, v přírodě se vyskytující bezbarvý plyn bez zápachu s velmi dobrými termodynamickými vlastnostmi zvyšujícími účinnost celého systému. Jeho jediným problémem je hořlavost a výbušnost. Při vnitřní instalaci je proto nutné tuto skutečnost zohlednit a zajistit odpovídající větrání prostoru, ideálně s vyústěním do venkovního prostředí v bezpečné vzdálenosti od oken, dveří a dalších otvorů do budovy. V závislosti na typu a množství chladiva může být rovněž nutná instalace detektoru úniku chladiva. Výrobci tepelných čerpadel by proto měli tyto požadavky reflektovat a nabízet komplexní a bezpečné systémové řešení v souladu s platnými normami a legislativou.
„Právě tento typ chladiva, tedy R290, má již v blízké budoucnosti nahradit tzv. HFC chladiva s mnohonásobně vyšším GWP (R32 – 675, R410a – 2 088). Obsahuje ho i naše novinka: tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE S1257 ve čtyřech výkonových variantách. Tento inteligentní model s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 litrů se vyznačuje vysokou účinností, širokým provozním rozsahem, nízkou hladinou hluku a adaptivním řízením podle předpovědi počasí. Dosahuje vysokého sezónního topného faktoru až 6,2 a nejvyšší energetické třídy A+++,“ vysvětluje Martin Hendrich, vedoucí prodeje Energetických systémů DZ Dražice, a uzavírá: „Chladivo R290 se využívá také ve vnitřním tepelném čerpadle systému vzduch-voda s aktivní rekuperací NIBE S735C, které na Aquathermu rovněž přinášíme. Jeho kompaktní jednotka pro snadnou instalaci v interiéru využívá energii z vnitřního odpadního vzduchu pro vytápění, chlazení, ohřev vody a řízené větrání. Výsledkem je kvalitní vnitřní prostředí bez suchého vzduchu, přebytečné vlhkosti nebo vysoké koncentrace CO2 či dalších škodlivých látek, jako jsou prachové částice, plísňové spory, těkavé organické látky či roztoči.“
Novinka: 4v1 vnitřní tepelné čerpadlo NIBE S735C-7 a jeho výhody
