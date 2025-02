TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Green Deal: jaký vliv bude mít na trh s ohřívači vody?

Green Deal: jaký vliv bude mít na trh s ohřívači vody? Zamyšlení Lukáše Formánka, technického ředitele DZ Dražice

Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, je největším výrobcem ohřívačů vody a akumulačních nádrží u nás. Právě ohřívače vody jsou jedním z příkladů, na němž je možné demonstrovat, že nepromyšlený legislativní boj proti tepelným ztrátám a emisím nemusí být pro spotřebitele vždy stoprocentně přínosný. Jaký tedy bude mít Green Deal vliv na trh s ohřívači vody?

Green Deal (tzv. Zelená dohoda pro Evropu) je pravidelně aktualizovaný soubor opatření, který si klade za cíl omezit (resp. zcela potlačit) emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO 2 ). Nová legislativa, postupně přijímaná jednotlivými státy, má do roku 2030 zajistit jejich snížení o 55 % (oproti roku 1990) a v polovině století přivést EU k tzv. uhlíkové neutralitě. K dosažení tohoto cíle je však nutné dosáhnout úplného přechodu na čisté a udržitelné hospodářství, dekarbonizovat energetiku, zavést čistší formy dopravy a výrazně snížit emisní a energetickou náročnost budov (např. prostřednictvím masívního využívání obnovitelných zdrojů tepla a technologie tepelných čerpadel). Přestože je udržitelnost pevnou součástí firemní strategie DZ Dražice, považuji některé závazky vyplývající z Green Dealu za možná až příliš ambiciózní a ne vždy reagující na skutečné potřeby zákazníků. Proč, to uvádím níže.

Účinný ohřev vody – dílčí bod energetické transformace

DZ Dražice mají téměř 70letou tradici vývoje a výroby ohřívačů a zásobníků teplé vody. Ve své úvaze se proto primárně věnuji právě ohřevu vody – tedy dílčímu segmentu z balíčku pro energetickou transformaci, který má daná legislativa (v rámci zvyšování energetické účinnosti budov) rovněž regulovat. Ohřev vody aktuálně tvoří podle analýzy ČSÚ kolem 16 % celkové spotřeby energie v domácnostech. I přes tento fakt jsou právě ohřívače vody jedním z příkladů, na němž je možné demonstrovat, že nepromyšlený legislativní boj proti tepelným ztrátám a emisím nemusí být pro spotřebitele vždy stoprocentně přínosný. Jaký tedy bude mít Green Deal vliv na trh s ohřívači vody? Má překlasifikování písmen na energetických štítcích vést výrobce k tomu, aby za každou cenu usilovali o dosažení nejúspornější kategorie A? A podle čeho se mají řídit zákazníci?

Změny v energetických štítcích jako součást nařízení o ekodesignu

Jednou ze součástí Zelené dohody pro Evropu jsou nařízení Evropské komise o tzv. ekodesignu, která stanovují požadavky (podporující oběhové hospodářství a úsporu energie) na udržitelné výrobky pro téměř všechny druhy zboží uváděného na trh EU. V souladu s nimi také dochází ke změnám v systému označování spotřebičů, které si vyžádaly pokrok v technologiích a zvyšování energetické efektivity výrobků: tzv. přeštítkování probíhá (a bude probíhat) v několika vlnách podle typu zařízení – u ohřívačů vody by k němu mělo (podle předběžných informací) dojít nejdříve v roce 2027. A proč k němu EU přistoupila? Se zvyšující se účinností jednotlivých spotřebičů se totiž energetická třída A postupně rozšířila o úspornější podskupiny A+, A++ a A+++ a toto značení tak začalo být pro zákazníky matoucí. Zařízení, která dosud spadala do vysokých energetických tříd, se proto postupně přesouvají do nižších kategorií (nejúspornější A+++ většinou do C) – jedná se vlastně o návrat k původní stupnici A až G, který má navíc poskytnout dostatečný prostor pro další technologický vývoj a vznik ještě účinnějších výrobků spadajících do třídy A. Nové štítky by zároveň měly být přehlednější a podávat tak spotřebiteli srozumitelnější informace.

Vliv přeštítkování u ohřívačů vody na zákazníky: sníží se třída vyjádřená písmenem, zachována však bude stejná kvalita i účinnost

Změna energetické třídy u nových ohřívačů vody nebude znamenat, že by se najednou staly méně účinnými nebo nekvalitnějšími. Pouze se přeřadí do nižších kategorií, které však uživatelé mají dosud spojené s neúspornými produkty. Příkladem mohou být tradiční zásobníkové, konstrukčně jednoduché ohřívače vody s větším objemem, které dnes velmi často spadají do energetické třídy C. Ty se po tomto legislativním zásahu přesunou např. do třídy F nebo G, aniž by došlo k jakékoli změně jejich současných parametrů. Pokud by výrobce usiloval o opětovný návrat těchto ohřívačů vody do třídy C, nepřineslo by to už spotřebitelům žádné podstatné výhody. Díky technicky jednoduchému řešení (např. zdvojnásobení jejich polyuretanové izolace) by sice vykazovaly nižší statickou ztrátu (a tudíž i nižší spotřebu energie), ale jejich ekonomická návratnost by nebyla výrazně lepší. Inovovaný produkt by totiž byl dražší, objemnější a mnohem těžší. A to neřeším nutnost využití a následné recyklace většího množství materiálu (tedy PUR pěny a plastu).

DZ Dražice: ekologické a energeticky úsporné řešení pro většinu domácností

Podobné dílčí změny souvisejí nejen se snahou o ochranu spotřebitele, ale i s tím, že se představitelé EU snaží vytyčit cestu k budovám s nulovými emisemi. Jejich vize je proto pravděpodobně taková, že objemnější elektrické ohřívače vody budou sloužit spíše jako náhrada za starší modely ve stávajících budovách procházejících rekonstrukcí, zatímco v budoucích novostavbách se budou využívat tepelná čerpadla (např. NIBE) a další produkty označené na nových energetických štítcích třídou A (jako jsou ohřívače a zásobníky teplé vody s tepelným čerpadlem, např. MT-WH21, nebo malé zásobníkové a průtokové ohřívače vody, např. TO nebo PTO). My v Dražicích jsme každopádně připraveni s našim širokým spektrem produktů pokrýt velmi různorodé ekonomické a ekologické potřeby uživatelů. Navíc se stále snažíme přicházet s inovacemi, které činí udržitelnější nejen naše výrobky, ale i jejich výrobu, dovoz či expedici (např. recyklovatelné monomateriálové řešení obalů).