Dražice přidávají průtokové ohřívače, hybridní zásobníky i dovoz zdarma na stavbu
Dražice představují nové průtokové a kombinované ohřívače, které se snadněji instalují a přinášejí vyšší úspory. Do nabídky přibyly i zásobníky s tepelným čerpadlem a solárním výměníkem. Změnu hlásí také distribuce – akumulační nádrže lze nově dopravit přímo na stavbu. Poslechněte si rozhovor s Ing. Jaroslavem Olivou, vedoucím tuzemského prodeje společnosti Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
Nové průtokové ohřívače pro okamžitý odběr vody
DZ Dražice přichází s několika novinkami, které usnadní život domácnostem i montážním firmám. Nabídku rozšiřuje nový tlakový průtokový ohřívač vody řady MX vhodný tam, kde je potřeba okamžitý odběr bez velkého zásobníku. Díky různým výkonovým variantám se hodí jak pro menší koupelnu, tak pro větší domácnost s více odběrnými místy.
Kombinované ohřívače OKHE NTR/DV se spodními přípojkami
Změn se dočkaly i závěsné kombinované ohřívače OKHE NTR/DV v objemech 125 a 160 litrů. Nově mají všechny přívody a vývody umístěné ve spodní části, což usnadňuje montáž i servis. K dispozici je varianta s elektrickým topným tělesem, nebo provedení, které využívá pouze externí zdroj tepla. Díky velkému výměníku zvládnou spolupracovat i s tepelným čerpadlem či klasickým kotlem.
Stacionární ohřívače MT-WH21 s vestavěným tepelným čerpadlem
Pro ty, kdo chtějí maximálně využít obnovitelné zdroje, jsou připraveny stacionární ohřívače MT-WH21 s vestavěným tepelným čerpadlem. Nabízejí dva objemy, 190 a 260 litrů, a dvě verze, s integrovaným solárním výměníkem nebo bez něj. Solární dohřev šetří elektřinu i životnost kompresoru, protože tepelný zdroj nemusí běžet tak často. Na oba typy je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám, takže se investice vrací rychleji.
Klimatizace s Wi-Fi a nový systém dopravy akumulačních nádrží
Novinkou v portfoliu jsou také univerzální klimatizační jednotky s možností připojení přes Wi-Fi. Uživatel tak může pohodlně ovládat chlazení i vytápění na dálku pomocí mobilní aplikace. Dražice zároveň mění způsob, jakým se dostávají jejich výrobky k zákazníkům – nově si lze nechat přivézt akumulační nádrž přímo na stavbu, doprava je zdarma. Platba a samotná instalace však zůstává v režii partnerských instalatérů.
Chytré ohřívače EVO a připravované novinky
Výrobce navíc připravuje novou generaci chytrých ohřívačů. Stávající model EVO 3, který lze ovládat přes bluetooth, brzy doplní verze EVO Smart 4 s Wi-Fi. A po novém roce by měl být představen zcela nový typ ohřívače, který má posunout uživatelský komfort ještě dál.