Dražice MT-WH21 slouží k efektivnímu ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla
Společnost DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží, představuje stacionární zásobník pro přípravu teplé vody s integrovaným tepelným čerpadlem – MT-WH21. Toto zařízení získává až 70 % energie potřebné k přípravě teplé vody z odpadního vzduchu. Jeho variantu FS s vestavěným výměníkem lze navíc propojit se solárními kolektory.
MT-WH21 se skládá z kompaktní vnitřní jednotky, která slouží k ekologickému a energeticky efektivnímu ohřevu vody až na teplotu 60 °C (které lze dosáhnout kompresorem). Využívá totiž obnovitelnou energii z okolního vzduchu, a výrazně tak snižuje náklady na provoz oproti tradičním elektrickým ohřívačům vody. Toto zařízení navíc umožňuje odvádět vlhkost z koupelny nebo kuchyně, čímž přispívá ke zlepšení vnitřního prostředí v domácnosti a zabraňuje vzniku plísní.
MT-WH21 dosahuje energetické třídy A+ a vysoké účinnosti (COP až 4,34 při využití vnitřního vzduchu). Velmi snadno se instaluje a jeho variantu FS s vestavěným výměníkem tepla lze propojit např. se solárními kolektory. Vzdálené řízení MT-WH21 z nadřazeného systému probíhá přes Modbus protokol.
„MT-WH21 o objemu 190 nebo 260 litrů je určené k přípravě teplé vody pro větší počet osob (tedy např. do 4členných domácností nebo komerčních objektů). Díky jeho kompaktním rozměrům, promyšlené konstrukci a jednoduché instalaci je ideální nejen pro novostavby, ale také rekonstrukce. Na jeho pořízení je navíc možné čerpat podporu v rámci programu Nová zelená úsporám, a to 35 000 Kč,“ dodává Jaroslav Oliva, vedoucí tuzemského prodeje DZ Dražice.
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
