Jak ovlivní teplota topné vody velikost zásobníku a množství ohřáté vody při změně zdroje?

Jak ovlivní výměna zdroje tepla a tedy změna teploty topné vody velikost zásobníku? Takové změny jsou nyní běžné, pokud se vyměňuje kotel na pevná paliva za tepelné čerpadlo nebo atmosférický plynový kotel za kondenzační. Výkon zásobníku velmi závisí na tom, jakou teplotu má topná voda ze zdroje tepla. V nových laboratořích ČVUT jsme se v rozhovoru ptali vedoucího katedry TZB prof. Ing. Karla Kabele, CSc.

Častou realitou je v současné době změna zdroje tepla, přechod z tuhých paliv na plyn nebo tepelné čerpadlo, přechod z atmosférického na kondenzační kotel. Tím se změní teplota otopné vody a je třeba řešit i přípravu teplé vody.

O teorii k této záležitosti i praktické rady jsme požádali prof. Ing. Karla Kabele, CSc., vedoucího katedry TZB na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Natáčeli jsme v nových laboratořích Katedry TZB, které jsou připraveny nejen pro demonstrační účely, ale i simulace a výzkum.

Tedy co se změní u zásobníku, když vyměním kotel, resp. teplotu topné vody? Jak pracovat se souvislostí výkon zdroje-doba ohřevu-objem zásobníku?

„V první fázi je třeba udělat přepočet velikosti zásobníku ve vztahu k tomu novému zdroji. To, co je nejčastější chyba, je, že pokud mám zdroj tepla, který mi vyrábí vodu o teplotě 40 nebo 50 °C, jako např. tepelné čerpadlo, a vedle toho mám klasický kotel, který dělá vodu o teplotě 60 °C, tak tyto výkony nelze sčítat, protože voda z tepelného čerpadla mi už žádné teplo do zásobníku s vodou nahřátou na 60 °C nepředá. Systém je třeba přepočítat, přípravu teplé vody udělat dvoustupňovou, případně zvětšit zásobník anebo se omezit ve spotřebě vody,“ říká prof. Karel Kabele.

Jaké jsou nejčastější velikosti zásobníků pro malý rodinný dům 4 osoby?

„V okamžiku, kdy budeme řešit velikost zásobníku, tak si musíme uvědomit, jaký máme zdroj. To znamená, pokud mám zdroj, který má rychlou reakci, velký špičkový výkon, typicky plynový kotel, tak se dneska dá pomocí regulace, pomocí řízení zdroj tepla regulovat tak, že zásobník vychází malý. Dnes existují řešení, kdy zásobník o velikosti 60 l postačuje pro pokrytí spotřeby 4členné domácnosti. Samozřejmě pokud zdroj toto neumí a je to zdroj typu tepelné čerpadlo, které si rádo žije svým pravidelným životem, dává v čase konstantní výkon, nemá rádo příliš velké změny, tak tam potom velikost zásobníku logicky narůstá a můžeme se setkat s řešeními, kdy má zásobník objem 200 nebo 250 l,“ říká prof. Karel Kabele.