Zásobníky pro přípravu teplé vody od Brilon a.s.

Rozhovor o novinkách, hygieně vody, rychlosti a energetické náročnosti přípravy teplé vody s Ing. Dědičem.

Příprava teplé vody s technologií Austria Email

Ve studiu TZB-info byl naším hostem Ing. Václav Dědič ze společnosti Brilon, a.s. Ze sortimentu společnosti Brilon a.s., kde jsou plynové kondenzační kotle pro byty a rodinné domy Intergas, kotle Warmax pro vetší bytové i nebytové objekty, odkouření pro plynové kotle, tepelná čerpadla, systém větrání s rekuperací a další, jsme si pro tento rozhovor vybrali značku Austria Email, pod kterou Brilon nabízí ohřívače vody, akumulační nádrže a kombinované zásobníky.

Na tato zařízení máme několik zásadních požadavků: hygienu vody, rychlou přípravu teplé vody, úsporný provoz a dlouhou životnost. Zásobníkový ohřev teplé vody jako takový není nic nového, nicméně i zde se pravidelně setkáváme s inovacemi.

Proberme tedy postupně, proč si pořídit a co nabízí zařízení Austria Email.

Ing. Václav Dědič, Brilon a.s., Nepřímotopné zásobníky teplé vody, akumulační a kombinované nádrže předního evropského výrobce Austria Email. Zajištění maximální hygienické nezávadnosti uchovávání teplé vody.

1. Hygiena vody, téma asi nejdůležitější

Ing. Václav Dědič: „S hygienou má většina lidí nejvíce spojenou problematiku legionelly, která se množí v teplé vodě a má pro nás určitá zdravotní rizika. Vyzkoušeným opatřením je pravidelné ohřívání obsahu zásobníku na vyšší teplotu. Vodu ovšem musíme chránit i před dalšími bakteriemi, proto zásobníky Austria Email mají na vnitřní straně speciální smaltovou vrstvu, která působí antibakteriálně. Tento velmi tenký povlak aktivně omezuje množení těchto bakterií a tvorbu škodlivého plaku. Austria Email má se smaltováním zkušenosti již více než 80 let. Pro zajímavost, jedná se o první evidovaný podnik na území dnešního Rakouska, vznik je datován do r. 1885.

Proces teplotní dezinfekce probíhá automaticky, načasování je dáno zdrojem tepla, cyklické zvyšování teploty se nastavuje na kotli nebo tepelném čerpadle.“

2. Dlouhá životnost

TZB-info: Jakou životnost nabízíte zákazníkovi, jakou záruku a samozřejmě s jakou počítáte údržbou a servisem, na které se dosažení předpokládané životnost váže?

Ing. Václav Dědič: „Zásobníky jsou zařízení, která nevyžadují žádnou zvláštní péči. Přesto my doporučujeme po prvním roce provozu zkontrolovat stav hořčíkové anody. Ta totiž v závislosti na množství železa ve vodě ubývá. Na základě kontroly po prvním roce můžeme stanovit interval pro další kontrolu a plánovanou výměnu hořčíkové anody v průběhu několika let. Výměnu provádí montážní firma.

Na nádoby poskytujeme rozšířenou záruku v případě zásobníku do 1 000 litrů s hořčíkovou anodou poskytujeme záruku 7 let, v případě kombinace s anodou bezúdržbovou 10 let. V případě akumulačních a kombinovaných zásobníků je záruka 5 let.“

3. Úsporný provoz

TZB-info: Zákazníka zajímá „kolik mě příprava teplé vody bude stát“. Úsporný provoz a rychlá příprava vody souvisí samozřejmě s požadavky konkrétní instalace, ale jak si stojí Austria Email oproti konkurenci?

Ing. Václav Dědič: „Austria Email nabízí u svých zásobníků speciální vláknitou izolaci Ecoskin druhé generace, která zajišťuje minimální únik tepla z nádoby, ale také se jedná o tzv. zelený výrobek, zdrojem materiálu pro tuto izolaci je recyklát z PET obalů.“

TZB-info: K jakým zdrojům jsou zásobníky Austria Email vhodné?

Ing. Václav Dědič: „Brilon a.s. zastupuje na českém a slovenském trhu hned několik výrobců plynových kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel, ke všem jsou ohřívače vhodné, v nabídce máme i ohřívače vhodné k solárním panelům, které mají dva výměníky, jeden pro solární systém, druhý v horní částí zásobníku pro konvenční zdroj, který dohřívá vodu na požadovanou teplotu. Toto zapojení není náhodné, chceme maximálně využívat stratifikaci (vrstvení) vody.

Spektrum zásobníků je velmi široké, v nabídce jsou i akumulační zásobníky a kombinované zásobníky systému tank v tanku.

V poslední době je velmi oblíbeným produktem sestava VPPK300/130 určená pro teplená čerpadla, která se skládá ze dvou prvků. Vedle vysoce výkonného ohřívače vody HRS300 o objemu 300 litrů je zde vyrovnávací zásobník o objemu 130 litrů. Tato sestava je odpovědí na často malé rozměry technických místností nebo dokonce jejich absenci, protože pokud tyto prvky umístíme na sebe, dosahujeme výšky necelých 2 180 mm s průměrem sestavy 680 mm. Tedy velmi šetříme místo, díky akumulačnímu zásobníku šetříme kompresor tepelného čerpadla a 300 litrů je komfortní zásoba teplé vody.“

TZB-info: Od jakých velikostí jsou zásobníky Austria email ve vaší nabídce?

Ing. Václav Dědič: „Nabízíme zásobníky od 115 litrů, naopak v případě potřeby velkým objemů lze sestavit zásobníky do kaskád.

Kolegy projektanty a montážníky průběžně informujeme o chystaných novinkách a změnách, jsme samozřejmě jim pomoci s konkrétními návrhy a schématy včetně zapojení do systému, je jim k dispozici technická podpora i technická dokumentace.

Mezi celou řadou novinek bych rád upozornil na jedno velmi zajímavé technické řešení, vertikální lištu. Ta umožňuje montážníkovi, aby si sám zvolil umístění teplotního čidla. Čím výše číslo umístíme, tím lze předpokládat menší počet startů zdroje tepla, naopak umístění ve spodní části ohřívače znamená vyšší množství teplé vody. Pro každou realizace je tak možno vytvořit optimální řešení.“

Pozn. redakce: výše uvedený text není přepisem rozhovoru, zazněla i celá řada dalších informací. Poslechněte si video.