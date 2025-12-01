Viega Megapress: Nové přechodové kusy pro instalace pitné vody
Společnost Viega představuje nové přechodové kusy Megapress, které přinášejí rychlou, bezpečnou a hygienicky nezávadnou montáž rozvodů pitné vody. Díky lisovací technice umožňují až o 60 % rychlejší instalace bez nutnosti řezání závitů a jsou plně kompatibilní se silnostěnnými nerezovými trubkami, což šetří čas a zjednodušuje práci instalatérů.
Aktuální model 4213.2 je od výrobního data 12. září 2025 certifikován také pro instalace se silnostěnnými nerezovými trubkami. Ověření data výroby je možné prostřednictvím štítku na výrobku, kde je datum umístěno nad čárovým kódem obalu. (foto: Viega)
Flexibilita pro všechny typy instalací
Nové přechodové kusy Megapress reagují na časté výzvy zejména při rekonstrukcích – omezený prostor, nekompatibilitu systémů a časově náročné přípravy závitů. Proto k osvědčenému modelu 4213.2 nyní přibyly varianty 4211.4 s vnějším závitem (R) a 4212.4 s vnitřním závitem (Rp), které umožňují rychlé a spolehlivé připojení armatur bez řezání závitů či použití speciálních šroubových spojů.
Kompatibilní s nerezovými trubkami podle nejvyšších standardů
Nové přechodové kusy Megapress umožňují lisování silnostěnných nerezových trubek různých materiálů (1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4550 a 1.4571) podle norem DIN EN 10216-5 a DIN EN 10217-7. To zajišťuje široké spektrum použití – od rozvodů pitné vody až po průmyslové instalace. Od 12. září 2025 je stávající model 4213.2 vhodný také pro silnostěnné nerezové trubky, datum kompatibility je uvedeno na etiketě výrobku. Celý systém nyní zahrnuje 11 variant v rozměrech od ½“ do 2“.
Nové přechodové kusy systému Megapress z křemíkového bronzu jsou určeny pro instalace pitné vody a nabízejí dvě konstrukční varianty. Vlevo je zobrazen model s vnitřním závitem (Rp), vpravo pak provedení s vnějším závitem (R) – obě verze umožňují rychlou a spolehlivou montáž bez nutnosti řezání závitů. (foto: Viega)
Bezpečnost a spolehlivost na prvním místě
Komponenty jsou vyrobeny z prémiového křemíkového bronzu a vybaveny pojistkou SC-Contur, která odhalí nezalisované spoje již při tlakové zkoušce. Každý prvek je označen zeleným bodem a nálepkou „zalisováno“, která pomáhá ve značení provedeného spoje. Integrovaný EPDM těsnicí prvek zajišťuje dlouhodobou těsnost a hygienickou bezpečnost v instalacích pitné vody.
Nové přechodové kusy Megapress jsou certifikovány DVGW dle pracovního listu W 534, takže instalatéři mají jistotu, že všechny spoje splňují nejpřísnější technické normy.
Přechodové kusy rozšiřují možnosti lisování na silnostěnné nerezové potrubí různých materiálových specifikací odpovídajících standardům DIN EN 10216-5 a DIN EN 10217-7. (foto: Viega)
Posuvný prvek pro snadnou a rychlou montáž
Praktickým vylepšením je integrovaná posuvná část, která umožňuje snadnou instalaci dodatečně montovaných armatur, například šikmých sedlových ventilů, do již hotových rozvodů. Díky tomu systém Megapress šetří čas, zvyšuje efektivitu a zaručuje spolehlivost každého spoje.
Společnost Viega s téměř 5500 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.