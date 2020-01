TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Plastové potrubí pro vodovod v roce 2020

Plastové potrubí pro vodovod v roce 2020

Jak se změnila nabídka plastových potrubí pro vodu a a vytápění, jak se poznají na stavbě a čím se liší? Proč vzniká více druhů potrubí z polypropylenu? V rozhovoru s Danielem Zimmermannem z FV-plastu.

Potrubí je dnes zcela jiné než začátky PPR před 30 lety

Potrubní systémy FV-plast znamenají tradici a kvalitu. Označení FV-plast najdeme i na prvních trubkách, které se v ČR montovaly hned po roce 1989. V roce 2019 je ocenil Cech topenářů a instalatérů ČR. Poslechněte si rozhovor, který při té příležitosti vznikl a rekapituluje historii a současnost potrubí z polypropylenu v ČR i tradici stále ryze české firmy.

V čem se změnilo polypropylenové potrubí za 30 let?

„Snažíme se vysvětlit instalatérům, aby zapomněli na původní PPR a PN 10, PN 16 a PN 20, na což byli léta zvyklí. Nový materiál PP RCT znamená větší tepelnou a tlakovou odolnost, menší roztažnost a delší životnost. Bavíme se o materiálu, který nahrazuje 29 let dobře sloužící klasické PPR. Dá se říci že instalatéři budou mít lepší trubku za stejné peníze“, říká Daniel Zimmermann, obchodní manažer FV-plast a.s., na úvod rozhovoru.

Jak se dnes pozná potrubí na stavbě, čím se jednotlivé druhy vašeho potrubí liší?



Daniel Zimmermann, SALES MANAGER ve společnosti FV - Plast, a.s. Daniel Zimmermann, SALES MANAGER ve společnosti FV - Plast, a.s.

„Původní materiál v prvopočátku na začátku 90. let neměl nic, pak se postupně začaly popisem označovat tlakové řady, dále se značení měnilo podle požadavků norem a dnes má trubka zelený a červený proužek.“

„Trubka PP RCT UNI se zeleným proužkem je nejuniverzálnější potrubí s největším průtokem (až o 37 % vyšší než klasické PPR) s možností použití na studenou i teplou vodu do 60 °C, trubka s červeným proužkem má při stejné 50leté životnosti odolnost do 70 °C, o 20 % větší průtok oproti stávajícímu PPR a za ni jsme dostali ocenění Kvalita garantovaná CTI ČR“, pokračuje Daniel Zimmermann a dále vysvětluje kdy jaké potrubí použít, ale také jaká je praxe na stavbách.

Dalším druhem potrubí je oranžová trubka s názvem PP RCT FASER HOT, kde se už podle názvu bavíme o horké vodě. Používá se hodně na stoupačky, ležaté rozvody a pracujeme s požadavkem na vyšší teplotu vody stabilně.

Tradice české firmy zůstává, sortiment se mění a rozšiřujeme možnosti použití

„Sortiment se hodně změnil. Původní potrubí PPR do průměru 110 mm bylo určeno pro vodu. Dnes se jede do 250 mm, sortiment pro vytápění, polyethyleny pro systém FV ENERGEO pro vrty pro tepelná čerpadla a stěnové a stropní vytápění a chlazení. To je mimochodem hodně zajímavé a zákazníci se na na tyto systémy stále častěji ptají. Máme dnes možnost vybavit dům od přípojky včetně vnitřních rozvodů vody, vytápění a včetně chlazení“, popisuje Daniel Zimmermann velký nárůst v sortimentu a zároveň je vidět, že historie a firma ve stále českých rukách jej těší.

Rubrika Velkoplošné chlazení na TZB-info vznikla z poptávky čtenářů a odpovídá zájmu investorů pokrýt jedním systémem vytápění zkracující se topnou sezónou a vyšší nároky na chlazení v letním období.

FV KLIMA – jeden systém pro chlazení i vytápění

Jak si zvolit variantu? „Vždy záleží na konkrétním domě. Liší se nové domy a rekonstrukce. Máme zkušenosti s pokládkou do stropů i do stěn, samozřejmě klasika je podlahové vytápění. Pro sortiment FV KLIMA jsme postavili nový technický tým, který se zabývá poradenstvím pro projektanty, investory i montážní firmy. Prioritou je pro nás zpracování projektu, kde si vše ohlídáme. Soustředíme se na komunikaci s projektanty, přes které chceme najít další zakázky a postupně jim předat naše zkušenosti, které získáváme i na jednotlivých referencích.“

Rodina potrubí FASER se skelným vláknem





„Dalším sortimentem je celá sada druhů potrubí s vrstvou ze skelných vláken s menší roztažností a větší odolností. Zase se vrátíme k různobarevným proužkům. Zde nabízíme FASER COOL s modrým proužkem pro studenou vodu, vzduch a chladnou vodu. Vedle další faserky pro vodu s vyšší teplotou je zajímavá FASER OXY pro topenáře se 100% kyslíkovou bariérou“, říká Daniel Zimmermann a pokračuje vysvětlením, jak se liší jednotlivé druhy potrubí cenou a kolik to znamená v ceně instalace, kdy hraje roli i průměr potrubí, nutná kompenzace a pracnost.

Montážní firmy znají všechny novinky z častých školení a firemních prezentací u velkoobchodů

D. Kopačková: Na Facebooku často sdílíte momentky z cest a je jasné, že školení střídá školení. Kolik dní má váš rok?

„Většina prezentací se odehrává u našich velkoobchodních partnerů, některá školení děláme sami, účastníme se i akcí pořádaných Cechem topenářů a instalatérů ČR. Máme radost, i když zavolá konkrétní montážní firma, děláme pro ně pak individuální školení. Ukážeme jim u nás výrobu. Záleží nám na nich a jejich kvalitní práci. Dostanou osvědčení o školení. Stále nás trápí, že montážní firmy nepřikládají dostatečný význam platnému svářečskému průkazu. I zde jim umíme pomoci.“

Svářečský průkaz je důležitý a má svoji platnost

D. Kopačková: Zmiňovali jsme platný svářečský průkaz, na jak dlouho je svářečský průkaz a k čemu je?

„Svářečský průkaz je na dva roky s možností dalšího prodloužení. Spolupracujeme s řadou svářečských škol po celé ČR a není problém si jej zajistit. A je třeba upozornit, že pokud se něco stane, dotaz na platný svářečský průkaz je mezi těmi prvními dotazy pojišťovny.“

V závěru rozhovoru najdete detaily k zárukám, požadavkům na montáž i zkušenosti a doporučení pro ty, kteří přejímají objekty k užívání nebo do správy.

Gratulujeme firmě FV plast, a.s. k ocenění Kvalita garantovaná CTI ČR a děkujeme za rozhovor, který se odehrál na stánku CTI ČR na Stavebním veletrhu v Brně 2019.

V rozhovoru s Danielem Zimmermannem, obchodním zástupcem FV plast, a.s., Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz