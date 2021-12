TZB-info / Voda, kanalizace / Likvidace odpadních vod / Odpadní voda a chlordioxid

Odpadní voda a chlordioxid

Stále významné množství odpadní vody je odvrácenou stranou technologického pokroku. Jen každý z nás spotřebuje za den kolem 100 litrů pitné vody. K tomuto množství je třeba připočíst obrovské množství odpadní vody, kterou vyprodukuje zemědělská a průmyslová výroba.

Každoročně jsou tak do kanalizace odváděny miliony krychlových metrů vody, kterou je třeba vyčistit, aby neohrozila zdraví člověka nebo přírodu. Odpadní voda v procesu jejího čištění prochází sérií úprav a posledním krokem – pokud se jedná například o infekční odpadní vody – je její dezinfekce. Na řadu tak přichází výběr optimálního dezinfekčního činidla. Dezinfekčních látek a postupů se používá široká škála, vždy záleží na konkrétní situaci. Pokud je třeba dezinfikovat vodu tak, aby nebyly pozměněny její další charakteristiky, je nejlepší volbou oxid chloričitý – chlordioxid. Díky svým skvělým baktericidním i dalším vlastnostem je široce používaný při dezinfekci odpadních vod nejrůznějšího původu.

Chlordioxid ‒ něco málo z chemie

Chlordioxid, chemicky oxid chloričitý (ClO 2 ) je za běžných podmínek nestabilním plynem. Při teplotách pod −59 °C vytváří oranžové krystalky. V kapalném stavu je červenohnědý. Plynná forma se velmi dobře rozpouští ve vodě a této vlastnosti je využíváno při dezinfekci. Kromě dezinfekce vody se chlordioxid používá při nejrůznějších průmyslových postupech ‒ v papírenství při bělení buničiny, v potravinářství barví mouku do běla nebo pomáhá jako konzervant. Je-li použitý k prodloužení trvanlivosti potravinářských výrobků, je označený jako alergen a skrývá se pod názvem E926. V potravinářství je jeho použití v Evropské unii zakázáno, ale povoleno je v Spojených státech amerických.

Dezinfekce jako součást čištění odpadních vod

Odpadní vody musí projít důkladným očistným procesem tak, aby voda byla naprosto zdravotně nezávadná. V minulosti tomu tak nebylo vždy. Voda z povrchových zdrojů ‒ z potoku nebo z řeky, kam byly odpadní vody vypouštěny – představovala riziko onemocnění, lidé proto raději vyhledávali podzemní vodu nebo vodu z pramenů. Čištění odpadní vody přišlo až později. S chlorováním povrchových zdrojů pro úpravu na vodu pitnou se začalo na počátku 19. století. Dlouho byl chlor oblíbený pro svůj mimořádný baktericidní účinek. V polovině 20. století se však zjistilo, že volný chlor ve vodě vytváří toxické produkty. Začalo se tedy s hledáním nové chlorové sloučeniny, která by byla účinná a zároveň zdravotně nezávadná. Chlordioxid byl poprvé byl použitý v roce 1944 v New Yorku (zdroj Wikipedie) a od poloviny 50. let 20. století se začal používat i v Evropě. V České republice se oxid chloričitý k dezinfekci vody používá od 90. let minulého století.



Výhody chlordioxidu

Oproti volnému chloru nebo roztoku chlornanu sodného má chlordioxid mnoho výhod. Nejvýznamnější je zdravotní aspekt ‒ reakcí s látkami obsaženými ve vodě nevznikají toxické trihalomethany nebo chlorfenoly. Tyto sloučeniny mají karcinogenní účinky. I chlordioxid může ve vodě vytvářet vedlejší produkty, konkrétně chloritany a chlorečnany, nicméně v nízkém množství, takže zpravidla nepřekročí limity dané vyhláškou. Navíc následná degradace těchto vedlejších produktů oxidace ClO 2 v odpadní vodě je rychlá, proto nebudou mít takový toxický efekt.

Chlordioxid je vysoce účinný již při malých koncentracích a zpravidla během několika minut se projeví jeho jedinečné baktericidní a virucidní vlastnosti. Poradí si i s řasami nebo se sporami plísní. Chlordioxid rovněž zlepšuje organoleptické vlastnosti vody ‒ pohlcuje nepříjemné chutě a pachy. Jeho dalším benefitem je, že snižuje množství železa nebo manganu, čímž přispívá k lepší kvalitě vody. Ochrání i rozvody vody, neboť nezpůsobuje korozi. Roztok chlordioxidu je mimořádně stabilní a účinný po mnoho dní. Působí také ve velkém rozsahu pH. Lze použít i pro úpravu vody v chladících věžích, které bývají rezervoárem nebezpečných mikroorganismů.



Díky dezinfekci chladící vody se předejde také zdravotnímu riziku nemocí způsobených patologickými organismy, mezi které patří zejména výskyt velice nebezpečné bakterie Legionella pneumophila v chladícím systému. Díky dezinfekci chladící vody se předejde také zdravotnímu riziku nemocí způsobených patologickými organismy, mezi které patří zejména výskyt velice nebezpečné bakterie Legionella pneumophila v chladícím systému.

Jak se chlordioxid vypořádává s bakteriemi

Chlordioxid je silné oxidační činidlo, které má na mikroorganismy devastující vliv. Působí na jejich buněčné membrány, které rozruší tak, že nemohou probíhat metabolické procesy a mikroorganismy uhynou. Velkým benefitem chlordioxidu je skutečnost, že si žádná bakterie nedokáže vůči němu vybudovat rezistenci. Chlordioxid si poradí i s biofilmy ‒ mnohovrstevnými společenstvími bakterií a dalších mikroorganismů. Proniká dovnitř a rozrušuje je. Nezastupitelné místo má chlordioxid v odstraňování biofilmů bakterií rodu Legionella.

Generátory chlordioxidu jako součást moderních čistíren odpadních vod

Mnoho čistíren odpadních vod již zastaralou technologii dezinfekce chlorem opustilo a přešlo na moderní způsob, kdy se antimikrobiální přípravky dávkují řízeně, přesně podle potřeby a průtoku vody. K tomu slouží i generátory oxidu chloričitého. Zařízení vyrábí z plynné formy chlordioxidu účinný roztok. Výroba chlordioxidu probíhá v reaktoru. Vstupní chemikálií je chloritan sodný. Z něj elektrolýzou vzniká kyselina chloritá jako prekurzor chlordioxidu. Zařízení má uživatelsky příjemné rozhraní, které informuje obsluhu o množství chemikálií a průtoku vody. Bezpečný provoz zajistí filtr par. Vzhledem k tomu, že množství vyrobeného chlordioxidu je závislé na průtoku vody, nehrozí nadměrné nebo nedostatečné nadávkování. Generátor díky zabudovanému GSM modulu lze ovládat i prostřednictvím vzdáleného počítače.