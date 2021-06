Dotace na domovní čistírny odpadních vod jsou vyčerpány, další výzva se chystá

Výzva číslo 12/2019 Národního programu Životní prostředí nabídla obcím 200 milionů korun na soustavy domovních čistíren odpadních vod. Ty se vyplatí budovat tam, kde nedává ekonomicky či technicky smysl stavět klasickou kanalizaci a velké čistírny odpadních vod.

Byla to již třetí výzva na soustavy domovních čistíren. V předchozích dvou uspělo se žádostmi 63 projektů, které si mezi sebou rozdělily více než 270 milionů korun.

Soustava DČOV například funguje v beskydské Dolní Lomné, kde vodu čistí hned 134 DČOV, a je to jeden z největších projektů svého druhu. Soustavu provozují ve Starkoči, kde využili dotační výzvy dvakrát za sebou, nejdříve udělali jednačtyřicet čistíren, následně přidali dalších devatenáct. Velká propojená síť DČOV filtruje vodu i v obci Rybí v Moravskoslezském kraji.

„Obce si peníze rozebraly před termínem, což potvrzuje setrvalý velký zájem, který jsme registrovali i v předchozích výzvách. Ještě letos vypíšeme novou dotační výzvu, kde budou mít šanci získat podporu další samosprávy,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Vyhlášení další výzvy na podporu DČOV by předběžně mělo spadat do třetího čtvrtletí letošního roku, bude mít stejné zaměření a shodný okruh žadatelů.

Komentář: Ing. Jan Topol, Ph.D., TopolWater, s.r.o.

Dotační titul na domovní ČOV je určitě vhodný, protože zaplnil prázdné místo v dotační politice státu, kde některé obce neměly možnost jinak čištění odpadních vod řešit. Tedy z našeho pohledu by se mělo jednat o trvalou oblast podpory v celkovém spektru podporovaných řešení. Co se vlastního programu týče, tak byl nastaven technicky poměrně dobře, zejména technické požadavky na podporované DČOV a požadavek na centrální monitoring jsou klíčové pro kvalitu celého systému, ale finančně by měla být podpora navýšena, a to i s ohledem na stávající situaci na trhu se stavebním materiálem, kde jen v první polovině tohoto roku zdražily některé materiály jako plasty, či ocel a nerez i o desítky procent. Naše firma má zkušenosti jak se získáváním dotací, tak s projektovou přípravou, realizací, a nakonec i s podporou následného provozu ať již pouhým zajištěním monitoringu, či přímo pravidelným servisem domovních ČOV. Na základě těchto zkušeností můžeme říci, že si myslíme, že prvotní nedůvěru k systému decentrálního řešení pomocí domovních ČOV zejména ze strany některých úřadů se již podařilo překonat a díky již mnoha desítkám úspěšných realizací a spokojených obcí i uživatelů domovních ČOV se tento systém stal jedním z akceptovaných přístupů k řešení čištění odpadních vod v obcích s roztroušenou zástavbou.

Jako poslední komentář bychom si dovolili vyzdvihnout jeden velký benefit tohoto řešení a to, že pokud jsou v rámci systému instalovány i nádrže na vyčištěnou vodu za každou DČOV, tak tím získávají majitelé nezanedbatelný zdroj užitkové vody na zálivku, což v období sucha posledních let opravdu oceňovali. Z hlediska celkové vodní bilance pak dochází k zachování vody v krajině, jelikož se využije v místě jejího vzniku a nedochází k jejímu odvádění kanalizačním systémem do vzdálených vodních toků a tím k drenáži a odvodnění celého území obce, jelikož toto má často za následek vybudování centrálních kanalizačních systémů.

Závěrem bych chtěl nabídnout obcím, které o tomto řešení uvažují, naše zkušenosti z předešlých realizací a i možnost spolupráce ve všech fázích těchto projektů.