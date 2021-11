TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Nová kolekce baterií AXOR pro umyvadlo, vanu a sprchu

Nová kolekce baterií AXOR pro umyvadlo, vanu a sprchu AXOR One by Barber and Osgerby: esence jednoduchosti

Kolekce AXOR One zahrnující elegantní archetypy pro umyvadlo, vanu a sprchu se vyznačuje jednotným designovým jazykem se štíhlými siluetami, rovnými plochami, měkkými hranami a vyváženými proporcemi. Pro ikonické baterie je charakteristické lehké zúžení směrem k ohnutým výtokům – subtilní detail, který podtrhuje mimořádnou kvalitu designu a výroby. Showerpipe AXOR One je perfektní kombinací All-in-One – horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč a připojení na stěnu.

Po interaktivním ovládacím prvku pro sprchu (2015) a odpovídající ruční sprše (2017) nyní značka AXOR představuje další produkty koupelnové kolekce AXOR One pro umyvadlo, vanu a sprchu. Britští designéři Edward Barber a Jay Osgerby nově interpretují známý archetyp – pro větší čistotu, lepší funkce a snazší ovládání. Zdokonalená technologie Select umožňuje baterii nový způsob interakce: zatlačením ovládací jednotky All-in-One dolů se dá voda pustit nebo vypnout, otočením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje teplota. Ovládání je snadné, intuitivní a vysoce přesné – inovativní designový nápad, který charakterizuje celou kolekci. Se svým nadčasovým designem a povrchem v chromu, matně černé a dalších exkluzivních povrchových úpravách AXOR FinishPlus přináší AXOR One vybranou eleganci do každé koupelny.







Design: štíhlé siluety, rovné plochy a měkké hrany.

Kolekce AXOR One zahrnující elegantní archetypy pro umyvadlo, vanu a sprchu se vyznačuje jednotným designovým jazykem se štíhlými siluetami, rovnými plochami, měkkými hranami a vyváženými proporcemi.

Pro ikonické baterie je charakteristické lehké zúžení směrem k ohnutým výtokům – subtilní detail, který podtrhuje mimořádnou kvalitu designu a výroby. Mechanické rukojeti baterií s technologií Select umožňují přesně a úsporně pouštět a vypínat vodu a také kontrolovat teplotu. Termostatická baterie AXOR One se svými velkými, zřetelně označenými tlačítky Select nabízí rychlé a přímé přepínání druhu proudu pro sprchu nebo vanu; velkoplošná rukojeť termostatické baterie pak intuitivní, ultra přesnou kontrolu teploty a množství. Horní a ruční sprchy AXOR One se vyznačují monolitickými tvary a inovativním umístěním proudů Rain a PowderRain, což se odráží v charakteristickém grafickém jazyku hlavice sprchy. Showerpipe AXOR One je perfektní kombinací All-in-One – horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč a připojení na stěnu.

„Jak se dá vytvořit archetyp? Díky usilování o umění a využití znalostí, poznání a interakci. AXOR One v nás vzbuzuje vzpomínku na vodu, zároveň ale otevírá novou cestu pro ovládání, které je mnohem přesnější a ušlechtilé. Produkty AXOR One jsou jedinečné, zrozené z našeho designového myšlení a realizované prostřednictvím neuvěřitelných technických schopností AXOR,“ říkají Edward Barber a Jay Osgerby.









Přehled kolekce

Sortiment AXOR One zahrnuje 31 produktů, mimo jiné jednootvorovou, dvouotvorovou a tříotvorovou umyvadlovou baterii, baterie pro montáž na stěnu, vanovou baterii s ruční sprchou pro montáž na podlahu a termostatickou baterii AXOR One pro vanu a sprchu. K rozsáhlému sortimentu sprchových produktů patří horní sprchy, které kombinují proud Rain a PowderRain, ruční sprcha s PowderRain, Showerpipe a sprchová sada, které mají díky integrovaným přípojkám na stěnu opticky čistý, redukovaný vzhled. Jako perfektní doplnění kolekce AXOR One se nabízí program doplňků AXOR Universal Circular. Celou kolekci je možné individualizovat – povrchem v matné černé barvě nebo jednou z exkluzivních povrchových úprav AXOR FinishPlus.

Značka AXOR vyvíjí a vyrábí ikonické objekty pro luxusní koupeny a kuchyně. Ve spolupráci se světově proslulými designéry – mimo jiné Philippem Starckem, Antoniem Citterio, Jean-Marie Massaudem a Barber Osgerby – vznikají produkty AXOR v rozmanitých stylech. Všechny baterie, sprchy a doplňky AXOR splňují nejvyšší kvalitativní standardy. AXOR svou kvalifikací dalece přesahující jeho vlastní produkty inspiruje a probouzí představivost architektů, interiérových designérů i milovníků designu. Ti spolu se značkou AXOR vytváří prostory odrážející jedinečnou osobnost uživatelů. Jako progresivní značka skupiny Hansgrohe se AXOR věnuje vývoji nezaměnitelných produktů a jejich vysoce kvalitní výrobě.

